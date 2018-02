VENTER PÅ PENGER: Hamdi Pacolli ( 69) kommer hver dag til aktivitetshuset for å spille domino. Han og kameratene lever under fattigdomsgrensen, fordi de ikke får ut pensjonen de har spart opp til. Foto: Henden, Harald

Kosovo 10 år etter: Eldre nektes pensjonen sin

Publisert: 19.02.18 22:58 Oppdatert: 20.02.18 09:16

PRISTINA ( VG) I Kosovo lever eldre på småpenger, fordi Serbia ikke vil utbetale pensjon til innbyggerne i et land de ikke anerkjenner.

Oppe på loftet over en butikk i sentrum av Pristina ligger 85 år gamle Behixhe Rudi i en seng på stua. Her har hun ligget i to år og en måned, i en småblomstrede nattkjole foran peisen med full fyr.

Rudi, som er slagrammet og har diabetes, er prisgitt sin sønn og svigerdatter for hjelp, fordi de rundt 700 kronene hun får til livets opphold hver måned, dekker ikke engang en brøkdel av utgiftene til medisiner.

– Hun ville vært død for lenge siden hvis ikke vi hadde pleiet henne, forteller 61 år gamle Luan, som har tatt vare på moren sin i 27 år.

Han henvender seg til besøket fra VG.

– Livet er forferdelig for eldre her i Kosovo .

Får ikke det de betalte inn

Denne helgen var det akkurat 10 år siden Kosovo erklærte uavhengighet fra Serbia, men fortsatt er tilstanden i landet langt fra normalisert slik man håpet på i 2008.

Økonomisk nød i landet ble en rask demper på euforien etter uavhengighetserklæringen. Særlig kosovoalbanske pensjonister strever med å skrape sammen penger til hverdagen.

I Kosovos hovedstad Pristina får VG komme inn på et aktivitetshus for eldre. Her sitter krokede sjeler tett i tett på trebenker med ytterklær og luer på, og spiller sjakk. I etasjen over pågår det en kamp som har vart i årevis: Kampen for å få utbetalt pensjon.

– Vi har bidratt til samfunnet i mer enn 40 år, men når det er vår tur til å kunne leve på det vi har spart opp, får vi ingen ting! Vi får ikke det vi betalte for!, tordner Shaban Kajtazi (77), tidligere advokat og nå formann i pensjonistforeningen i Pristina.

Fakta FAKTA OM KOSOVO * Tidligere serbisk provins. Erklærte seg som selvstendig stat den 17. februar 2008, etter å ha vært under FN-administrasjon siden 1999. * Kosovo har rundt 2 millioner innbyggere, hvorav 92 prosent er albanere og om lag 5 prosent er serbere. * Serbia og den serbiske minoriteten nord i Kosovo mener statsdannelsen er i strid med folkeretten. * Under krigen i 1998–1999 ble 800.000 kosovoalbanere drevet på flukt og over 10.000 mennesker drept før elleve uker med NATO-bombing drev serbiske styrker ut av provinsen. * Etter krigen flyktet 200.000 serbere fra Kosovo etter albanske hevnangrep og trakassering. * Rundt 115 av verdens nesten 200 land har i dag anerkjent Kosovos uavhengighet, men Serbia har aldri godtatt Kosovos løsrivelse. ( Kilde: NTB)

Nekter å betale ut

Da krigen tok slutt og Kosovo brøt ut fra Yugoslavia i 1999, mistet de rundt 90.000 pensjonistene i Kosovo, med unntak av kosovoserbere, sine oppsparte pensjoner. Pensjonsfondet som kosovoalbanerne hadde betalt inn til, forble nemlig i Serbias varetekt, og landet nekter å betale ut pengene. Årsaken er at Serbia ikke anerkjenner Kosovo som en uavhengig stat.

Velferdsdepartementet i Kosovo har regnet seg frem til at disse pensjonistene har godt over en milliard euro «frosset» i Serbia, forteller de eldre til VG, rundt et bord i det litt slitne klubbhuset.

– Det ville gjort endret livet fullstendig å få de pengene. Nå har vi pensjonister hverken råd til medisin, strøm eller husleie. Men det dreier seg faktisk ikke bare om disse store utgiftene: Jeg drømmer om slike enkle ting som å kunne kjøpe en bok, sier Adil Fetahu ( 80) vemodig fra en brun striesofa.

Forskjellsbehandling

Mens en hel generasjon av kosovoalbanske pensjonister blir nektet de månedlige utbetalingene de selv sparte opp, fortsetter serbiske myndigheter å tilby offentlige tjenester til store deler av befolkningen i de serbiskdominerte delene av Kosovo.

Serbiske pensjonister med høystatusyrker har en gjennomsnittlig utbetaling på tilsvarende 3500 kroner i måneden, mens kosovoalbanerne, som har jobbet like mye innenfor samme sektor, kun får minimumstilskuddet på rundt 1600 kroner, uten tillegget som de selv sparte opp mens de arbeidet.

– Verst av alt er faktisk det at vi ikke en gang kan kjøpe en liten gave til et barnebarn, sier Adil Fetahu.

Han har 12 av slaget. 60 år gamle Mubero Kasumi, som leder kvinneforeningen for pensjonister i Pristina, nikker enig.

– Det er virkelig det som får meg til å føle meg verdiløs. Det er så ydmykende at vi alle er helt avhengige av barna våre for å klare oss. Hadde jeg kunnet forsørge meg selv, hadde jeg følt meg langt bedre med meg selv.

1 av 3 fattige

Til aktivitetssenteret for eldre kommer det mellom 300 og 400 eldre hver eneste dag. Her kan de få mat, kaffe eller en hårklipp for halvparten av hva det koster andre steder. Ingen subsidierer forretningene her, men de som står bak tjenestene gjør det nesten uten profitt, forteller en av kokkene på kafeteriaen, og tilbyr VG en stor skål med riskrem til 4 kroner.

Også på treloftet noen hundre meter unna aktivitetshuset, har det i to tiår nå handlet om å hjelpe hverandre gjennom harde tider. Hverken Loride Rudi (50) eller ektemannen Luan ( 61) har arbeid, en skjebne de deler med hver tredje innbygger i Kosovo. Istedet går dagene med til å mate, vaske og medisinere den sengeliggende moren Behixhe Rudi.

De knappe 6000 kronene familien har å leve på i måneden, får de fra fra å leie ut underetasjen.

– Hvertfall halvparten går bort i utgifter til medisiner, så da er det ikke mye igjen å leve for, sier Loride, 50 år, sørgmodig, gråhåret og preget av flere tiår med en utfordrende hverdag.

Fakta BLANT DE FATTIGSTE I EUROPA: Kosovo er det tredje fattigste blant Europas 48 land. Bare i Moldova og Ukraina har folk mindre å leve på. Én av tre i Kosovo lever under fattigdomsgrensen, og nesten hver tredje innbygger er arbeidsledig. ( Kilde: FN, World Atlas, NTB)

Drømmen om frihet

Siden Kosovo erklærte sin uavhengighet har hele 700.000 mennesker flyttet ut fra landet. De knappe to millioner som er igjen, drømmer om at uavhengigheten snart skal bli det de håpet på, forteller formann i pensjonistforeningen, Shaban Kajtazi, til VG.

– Det er klart, vi puster fri luft nå, og det er vi glade for! Men selv om sjelen er fri, må vi ha hvertfall et minimum av velferd for å kunne nyte det.