NABO: Joshua Fink bor i nabolaget. Han var med å installere brannsprinklere i huset til Turpin-familien da huset var nytt. Dette var før de flyttet inn. Foto: JOSTEIN MATRE / VG

Nabo til skrekkhuset i California til VG: – Faren virket litt rar

Publisert: 17.01.18 23:16

UTENRIKS 2018-01-17T22:16:46Z

PERRIS (VG) Joshua Fink pratet med David Allen Turpin et par ganger. Han forteller om en rar og innadvendt mann, men hadde aldri sett for seg at noen i nabolaget holdt barna sine innesperret og lenket fast.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Dette er helt galskap, sier Fink da VG møter ham ved skrekkhuset like utenfor den døsige småbyen Perris i det varme, sørlige California-innlandet.

Joshua Fink bor like rundt hjørnet, bare et par minutter å gå, fra der David Allen Turpin (57) og Louise Anne Turpin (49) holdt sine 13 barn mellom to og 29 år innelåst.

Det var et skrekkelig syn som søndag møtte politiet da de tok seg inn i eneboligen i det moderne og rolige nabolaget, hvor husene ligger tett-i-tett. Flere barn var lenket til møbler med kjetting og lås i mørke og illeluktende rom. Søsknene hadde ikke direkte tilgang til vann eller mat, og politiet beskriver ofrene som «underernærte og veldig skitne» og omtaler det hele som «tortur» .

Ingen ante noe om de grusomme tingene som foregikk innenfor husets fire vegger før en 17 år gammel datter av ekteparet klarte å rømme og varsle politiet.

Politiet inn i huset igjen

Da VG kom til stedet onsdag morgen, lokal tid, kunne vi gå helt opp til huset, men i det ene vinduet som er på fremsiden av var gardinene foran. Porten til sidene og baksiden var stengt. Foran inngangsdøren sto en treskjæring av en klapperslange.

Kort tid etter at VG var helt oppe ved døren kom politiet og sperret av gaten, før 10–15 av dem, iført munnbind, hansker og skobeskyttelse, gikk inn i huset.

De ønsket ikke si noe mer enn at de skulle gjøre videre undersøkelser av hjemmet til familien Turpin.

Fink forteller at han nesten daglig går forbi huset, som er lite dersom man tenker på at 15 mennesker har bodd der. Han har flere ganger sett noen av de eldste barna være ute. De har kjørt en av de fire bilene som fremdeles står parkert utenfor boligen. Men de har tydeligvis også kommet tilbake.

– Kanskje har de vært for redde til å si fra til noen, eller kanskje er det først i det siste de har blitt holdt innesperret? spekulerer Fink.

Lånte bensin av faren

Legene som har behandlet ekteparets barn etter at de ble funnet har uttalt at underernæringen må ha pågått over lang tid og vært «systematisk».

De syv eldste er samlet på samme sykehus i Corona, en drøy halvtime fra deres hjemby. Legene der uttaler til ABC News at de er mest bekymret for den eldste, en 29 år gammel kvinne, som de først trodde ikke var eldre enn 13–14 år på grunn av hvordan hun så ut.

– Det vil ta tid å få dem tilbake til et normalt liv, sier lege Fari Kamalpour.

I fjor høst snakket Joshua Fink også med faren i familien. Fink var ute og gikk tur og oppdaget Turpin som holdt på med noe trearbeid i garasjen. Han la merke til at det sto en plenklipper der, og spurte om han kunne få låne litt bensin, siden han manglet til sin egen.

– Han ga meg bensin ganske raskt. Han virket ikke å være interessert i at jeg skulle henge rundt der så lenge. Han var veldig innadvendt. Jeg syntes han var litt rar, men det er et langt steg fra «litt rar» til dette som nå er kommet frem. Jeg tror det må ha klikket for foreldrene, sier Fink.

Nå plager det ham at han ikke så noe, og slik kunne ha hjulpet barna.

– Men jeg var jo ikke så nær ham. Og ikke engang naboene i de nærmeste husene, de som ligger helt inntil familiens hus, visste noe. Det kan jeg nesten ikke fatte.









1 av 3 PRIVAT

Gikk i sirkler

Flere personer VG snakker med som bor i nabolaget forteller om et rolig og flott nabolag der folk stiller opp for hverandre, men uten å være plagsomt nysgjerrige på hva naboene driver med.

– Folk her kan være private dersom de ønsker det, sier Jose Mercado.

Jennifer Blaisdell har bodd i det forholdsvis nye nabolaget i fem år. Hun har sett medlemmer av familien, men aldri snakket med dem.

– Alt virket normalt. Det er umulig å forestille seg at noe slikt skjer i et helt alminnelig nabolag. Det er helt hjerteskjærende, sier hun til VG.

En av naboene i byen Turpin-familien bodde i tidligere, Murrieta, forteller til LA Times at han noen sene kvelder kunne se at seks barn kjørte av gårde med faren. Andre kvelder kunne han gjennom vinduet se at de gikk rundt i sirkler i lange perioder av gangen inne i huset.

– Det var jo litt rart, men det var ikke akkurat slik at jeg tenkte «å herregud, jeg må ringe noen å si fra», Mike Clifford til avisen.

Torsdag morgen, lokal tid, skal det avholdes et første rettsmøte i saken.