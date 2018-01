HÅNDTRYKK: Sørkoreanske Cho Myoung-gyon og nordkoreanske Ri Son Gwon poserte for pressen før samtalene startet natt til tirsdag norsk tid. Foto: Yonhap via AP

Nord-Korea sender OL-tropp til Sør-Korea

Publisert: 09.01.18 02:00

UTENRIKS 2018-01-09T01:00:22Z

For første gangen på to år satt delegasjoner fra nord og sør ansikt til ansikt inne i den demilitariserte sonen som skiller de to landene.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til det sjeldne møtet i grensebyen Panmunjom, og et enormt presseoppbud fulgte den sørkoreanske delegasjonen på vei til samtalene som startet klokken 02 norsk tid.

Møtet fant sted i det såkalte «fredshuset» i den strengt bevoktede demilitariserte sonen (DMZ), der soldatene fra hver side er så nær at de ser hverandre. Det at høytstående tjenestemenn fra de to nabolandene møtes blir sett på som et skritt i riktig retning etter et turbulent år med missiltester, militærøvelser og iskald ordkrig.

Både Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un fulgte samtalene direkte, og hadde også en åpen linje inn til lokalet. Ifølge CNN kunne førstnevnte få møtet overført på video, mens sistnevnte kun hørte lyden.

Øverst på sakslisten sto muligheten for en nordkoreansk deltagelse i vinter-OL i Pyeongchang i februar, noe Kim Jong-un åpnet for i sin nyttårstale , hvor han også gikk til nye angrep på USA .

Da de tok pause i samtalene tidlig tirsdag morgen norsk tid, bekreftet Sør-Koreas viseminister Chun Hae-sung at møtet har båret frukter: Han sier at Nord-Korea har gått med på å sende idrettsutøvere som skal representere det lukkede regimet i vinter-OL neste måned. I tillegg kommer de blant annet til å sende en heiagjeng og et pressekorps.

Ifølge sørkoreanske myndigheter åpnet representantene møtet med å ønske hverandre et godt nyttår, skriver CNN . Den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon skal deretter ha tatt sin nordkoreanske motpart Ri Son-gwon i hånden og sagt: «Det var lenge siden».

Han spurte så om det kalde været i nord hadde ført til en ukomfortabel reise.

– Elver og fjell er dypfryste. Men det vil ikke være en overdrivelse å si at det interkoreanske forholdet er enda kaldere, skal Ri, som er kjent for sine poetiske formuleringer, ha svart, og lagt til:

– Men folkets ønske om forbedring i både forhold og dialog, er like sterkt som en understrøm dekket av et tykt lag med is. Denne styrken har ført til dette verdifulle møtet.

Sør-Koreas delegasjon hadde på forhånd varslet at de i tillegg til OL-deltagelse ønsker å snakke om «andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene».

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015. Da VG snakket med Nord-Korea-forsker Geir Helgesen forrige uke omtalte han et nytt møte som «et historisk øyeblikk ».

Han understreket samtidig at vi ikke kan vente oss noen løsning av én samtale, og mener det er en fare for at møtet blir avbrutt dersom Sør-Korea begynner å ta opp nabolandets atom- og missilprogram.

– Jeg tror Sør-Korea er kloke nok til å ikke ta opp de fundamentale uenighetene først, og heller tar opp spørsmål der det kan bli enighet, mener Helgesen.

Kritikere av møtet mener at Kim prøver å splitte Seoul og Washington i et forsøk på å svekke internasjonalt press og sanksjoner.