PRESIDENTEN: Dondald Trump bak skrivebordet i det ovale kontor. Foto: Carlos Barria, Reuters, NTB Scanpix

Ti amerikanere om Trumps første år som president

Publisert: 21.01.18 09:24

UTENRIKS 2018-01-21T08:24:09Z

Vi spurte ti personer i fem stater ett spørsmål om president Donald Trump: «Hva synes du om hans første år i Det hvite hus?»

Det er gått ett år siden eiendomsmogulen og tidligere reality-programeder Donald Trump (71) inntok Det ovale kontor i Det hvite hus .

VG dro ut på gata i de fem delstatene Virginia, Vest-Virginia, Pennsylvania, Delaware og Maryland for å høre folks meninger om presidenten.

De viste seg å være svært delte.

Shirley Pearson (83), eiendomsmegler fra Virginia

Jeg mener han har gjort en god jobb. Ideene hans er gode, men han blir ustanselig motarbeidet av opposisjonen. Det gjør det vanskelig for ham å få gjort alt han ønsker. Det eneste jeg skulle ønske, er at han stenger twitterkontoen sin. Donald Trump er en bra mann for landet, men han trenger litt finesse.

John Johnson (46), ufør fra Vest-Virginia

Donald Trump gjør mye som er fantastisk for landet vårt. Han får USA tilbake på rett kjøl. Økonomien er for eksempel i ferd med å bli mye bedre nå. Jeg liker også at han vil stoppe ulovlig innvandring. Det trengs, for mange av de som kommer tar jobbene våre. Vi hadde åtte år med en håpløs Barack Obama. Nå har vi en president som er milevis bedre.

Farzana Shahnaz (47), kjemiprofessor fra Virginia

For å være ærlig så liker jeg ham ikke. Han tror han kan alt, men sannheten er at han ikke kan noe som helst om det å være president. Det var folket som valgte ham, men han bryr seg ikke om folket. Det er den nye skatteloven et bevis på. Den er til fordel for slike som ham, ikke vanlige folk. Jeg var nylig i England og Frankrike. Der spurte alle jeg møtte om vi amerikanere er blitt dumme siden vi valgte Trump.

Jamar Washington (26), musiker fra Vest-Virginia

Jeg skal innrømme at jeg ikke følger politikken veldig tett, men jeg vet nok til å si at Trump er en fryktelig dårlig president. Han gjør ingenting for å støtte oss vanlige folk. Dessuten liker jeg ikke oppførselen hans. Han er ikke egnet til å være president. Han er uanstendig. Dessverre har vi feil mann for jobben.

Pat Jackson (57), pensjonist fra Pennsylvania

Han gjør en fantastisk jobb. Obama tok dette landet i feil retning i åtte år. Vi endte opp som et skipsvrak. Nå vil Trump redde oss fra dette togkrasjet av en Obama-periode. Han var nemlig grusom. Det er vanskelig å si akkurat hva Trump gjør som er bra. Jeg klarer ikke å peke på noe konkret, men økonomien blomstrer i alle fall. Og så liker jeg at han har fått ansatt konservative dommere. Det gir meg håp om at han vil holde løftene sine de neste tre årene.

Debbie Bryant (73), pensjonist fra Pennsylvania

Jeg elsker Donald Trump. Han er ikke redd for noen, og bryr seg ikke om hva andre mener. Han gjør det han mener er rett for oss, og han får resultater. Det var derfor vi valgte ham; han vil det beste for oss. For eksempel gir han oss følelsen av sikkerhet. Han har også gode familieverdier. Og så liker jeg at han ikke drikker alkohol. Det mener jeg er veldig viktig.

Leanne McGrory (44), advokat fra Delaware

Å herre skaper… Hvor skal jeg begynne? Han er en forferdelig president. Donald Trump er en mann som tror han er perfekt, men han har absolutt null nysgjerrighet på å lære om hvordan ting faktisk henger sammen. Å nevne alt han har gjort som jeg mener er feil ville blitt en så lang liste at du ikke hadde fått plass til alt i avisen din.

Jessica Scarane (34), markedsføringsstrateg fra Delaware

Personlig synes jeg det har vært et forferdelig år. Dømmer man samfunnet etter hvordan børsen gjør det, så går det bra for oss nå. Særlig for folk som meg selv. Men jeg bryr meg om de som ikke har det så bra, og for dem har Trump vært en katastrofe. For eksempel den nye skatteloven, som bare de rike vil tjene på. Han har også satt oss i en posisjon som er skummel med tanke på atomtrusselen fra Nord-Korea. Jeg er ikke overrasket over ham, men jeg er overrasket over at partiet hans ikke stoppe ham. Han er en skremmende ustabil populist.

Raymond Hart (30), hotellbestyrer fra Maryland

Det har virkelig ikke vært bra. Donald Trump er ikke en som gjør gode valg for folket. Han er selvopptatt og uten empati for mannen i gata. Dessuten er han en ekkel fyr. Se bare på hva han har sagt om hvordan han behandler kvinner.

Jina Hall (51), bartender fra Maryland

Er Donald Trump i det hele tatt virkelig? Han fremstår mer som en tegneseriefigur. Og da tenker jeg ikke på den oransje huden og det spinnville håret. Men måten han oppfører seg som en sytende unge på. Han snakker om folk som ikke liker ham på samme måte som barn gjør. Og han tvitrer som en 12-åring. Politikk har han ikke. Ikke utover å sørge for seg selv og sine rike venner.