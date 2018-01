MISTER BISTAND: Nord-Korea er avhengig av matforsyninger fra utlandet, men nå mister hjelpeorganisasjoner støtte etter at regimet med Kim Jong-un i spissen truer med atomvåpen. Foto: KCNA / Reuters / NTB scanpix

Flere millioner sulter i Nord-Korea: Hjelpeorganisasjoner mister støtte

Publisert: 14.01.18 03:04

UTENRIKS 2018-01-14T02:04:36Z

Trusler og ordkrig med USA har ført til at Nord-Korea mister nødhjelp befolkningen sårt trenger.

Humanitære organisasjoner opplever synkende giverlyst til Nord-Korea . Den politiske situasjonen har ført til at landet mottar mindre og mindre nødhjelp – selv om behovet muligens er større enn på mange år.

– Jeg vil tro det er en skepsis rundt det å understøtte regimet. Jeg vil også tro det er vanskeligere å jobbe med Nord-Korea ettersom de har strammet inn. Det var ekstremt undertrykkende tidligere, men etter Kim Jong-un kom til makten har det blitt enda verre, forklarer Håvard Mokleiv Nygård som er forsker på PRIO.

De siste halvåret har Kim Jong-un sine trusler om atomvåpen preget nyhetsbildet. Selv om tonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea har forbedret seg , har de gjentagende truslene mot USA – for eksempel under nyttårstalen hvor Kim Jong-un sier at han har atomknappen på skrivebordet – ført til at landet nå står ovenfor en kald vinter uten bistanden de er avhengig av.

Fredsforskeren påpeker at store deler av befolkningen er avhengig av matforsyninger i landet, og håper hjelpeorganisasjoner får mer støtte. Men han er usikker på om det blir tilfellet.

– Det er mye som skjer rundt i verden for tiden. Det er stor konkurranse om få ressurser. Da kan det være mer interessant å gi til for eksempel Jemen enn Nord-Korea, sier Nygård.

Med et regime som fokuserer på å bygge missiler istedenfor å hjelpe befolkningen har landet blitt avhengig av matforsyninger fra utlandet. Nord-Korea er også preget av kalde vintre, tørkeperioder og naturkatastrofer som gjør innbyggerne ekstra sårbare.

– Røde Kors holder til i 15 distrikter hvor vi sikrer rent drikkevann, hvor sykehusene får et minimum av medisiner og hvor det etableres drivhus for å bidra til et mer næringsrikt kosthold, sier Torben Henriksen..

Han er koordinator for Røde Kors Asia og har vært i Nord-Korea 25 ganger i løpet av de siste 20 årene. Henriksen forteller at den politiske situasjonen har skapt ytterligere utfordringer når det kommer til å bistå landet med mat- og helsehjelp.

FN har anslått at matunderskuddet – selv med internasjonal bistand – til å være 1,1 millioner tonn mat i året. Nå forventes det å bli verre etter flere humanitære organisasjoner mister støtte til Nord-Korea.

Verdens matvareprogram har vært den viktigste bidragsyteren for å bekjempe sultkatastrofen siden 90-tallet. Men på grunn av synkende midler må de redusere den humanitære hjelpen. I slutten av 2017 ble det klart at de trekker matprogrammet til 190.000 barn og minsker rasjonene til minimum, melder IRIN.

I tillegg til det FN-styrte matvareprogrammet har Røde Kors også merket synkende giverlyst til Nord-Korea.

– En direkte konsekvens av mindre penger er at vi har måtte redusere antall sykehus fra 2000 til 1500, forteller Henriksen.

18 millioner sulter

– Det er all grunn til bekymring. Dette er en langvarig humanitær krise hvor det har vært gjennomgående lite mat i mange år. 70 prosent av befolkningen, det vil si 18 av landets 25 millioner innbyggere, får feil eller for lite mat, sier Torben Henriksen fra Røde Kors til VG.

Tilbakeblikk: Slik er Nord-Korea bak fasaden

– Vi har sett en nedgang de siste fem-seks årene. Hovedutfordringen er det politiske klimaet som har hardnet til, forklarer Henriksen.

Nå melder Verdens matvareprogram at det er behov for over 14 millioner dollar for å levere hjelpen som trengs gjennom vinteren.

Sanksjoner går utover de sivile

Hjelpeorganisasjoner er pålagt strenge restriksjoner fra nordkoreanske myndigheter, noe som gjør arbeidet utfordrende. I tillegg har internasjonale sanksjoner gjort det ekstra vanskelig for humanitære hjelpearbeidere å komme til.

– Nord-Korea har vært under internasjonale sanksjoner siden 2006, men det er først i fjor disse ble merket godt i landet, forklarer Henriksen fra Røde Kors.

Han forklarer at det er noen ting som medisinsk utstyr og enkelte råvarer er utfordrende å få inn i landet på grunn av sanksjonene.

Ifølge CNN kan millioner av mennesker bli berørt av ytterligere sanksjoner som er i verks.

– Den humanitære assistansen fra FN-organer og andre er bokstavelig talt livsviktig for 13 millioner av sårbare individer, men sanksjoner vil muligens ha en negativ innvirkning på denne essensielle hjelpen, sa FNs nhøykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.