Iransk politiker til VG: – USA sto bak protestene

TEHERAN (VG) Donald Trump forsøker å skape kaos i Iran, hevder landets konservative. De lover «kjernefysisk aktivitet» dersom USA trekker seg fra atomavtalen.

Hamidreza Taraghi (62) tar oss imot på sitt kontor i Teheran. Den tidligere parlamentarikeren har prangende ringer på fingrene og portrettet av den islamske republikkens grunnlegger Ayatolla Khomeini på veggen. Selv sitter han i ledelsen i det islamske, konservative partiet Motalefeh.

VG spør Taraghi hvem som initierte de regimekritiske protestene som brøt ut i Iran i romjulen , og får følgende svar:

– USA sto definitivt bak protestene. Folk demonstrerte opprinnelig mot dårlig økonomi, men så grep USA og CIA inn og vendte protestene mot regimet. USA utnyttet situasjonen og forsøkte å skape voldelige protester for å portrettere Iran som et ustabilt land.

Ordkrig mellom Trump og Iran

Anklagen har klangbunn hos Irans øverste leder ayatolla Khamenei, som har uttalt at «utenlandske fiender» sto bak demonstrasjonene.

Imamen trengte ikke å nevne navn eller land. Irans hovedfiender er kjent for alle: USA, Israel og Saudi-Arabia.

Til sammen ble 25 mennesker drept i opptøyene i Iran ved årssskiftet, opplyser landets myndigheter søndag.

USAs president Trump har gjentatte ganger kommet med støtteerklæringer til demonstrantene på Twitter, der han har kalt det iranske regimet for «brutalt og korrupt»:

Nekter for at Rouhani-kritikere sto bak

Eks-parlamentarikeren Taraghi er overbevist om at USA styrte protestene, og hevder at USA «brukte 190 ulike medier» til å få iranerne ut på gatene.

– Hva med anklagene om at det var Khomeini-tilhengere som deg selv som startet protestene i den konservative byen Mashhad for å styrte president Rouhani?

– Det er sant at Rouhani er rivalen til de konservative, men nå som han er vår demokratisk valgte president ville det ha vært en dødelig feil å jobbe mot ham. Det er Washington som står bak, svarer Taraghi.

Fakta Iran Den islamske republikken Iran har vært styrt av et sjiamuslimsk prestestyre siden den iranske revolusjonen i 1979, da sjahen (monarken) ble avsatt ved kupp.

Den demokratisk valgte Hassan Rouhani er president, men landets øverste leder er imam Ayatolla Khamenei.

Landet har over 80 millioner innbyggere.

Irans økonomi er hovedsakelig basert på olje og gass.

Innenrikspolitikken domineres av disputten mellom reformistene (Rouhanis gren) og de konservative, også kalt hardlinerne.

Landet anses som en regional stormakt, og har Saudi-Arabia som hovedrival.

Siden 1995 har USA forbudt all handel med Iran etter mistanke om et iransk atomvåpenprogram. Iran omtaler USA for «store-satan», mens Israel er «lille-satan».

Atomavtalen i en tynn tråd

Den siste tidens protester har for alvor satt den historiske atomavtalen fra 2015 på prøve. Til tross for at USA signerte avtalen, har de nylig innført nye sanksjoner mot iranske selskaper.

Trump synes atomavtalen han har arvet fra Barack Obama er «den verste noensinne», og har truet med å trekke seg fra den. Han krever at vilkårene for selve avtalen endres.

– Dersom USA skroter avtalen, vil det definitivt påvirke våre kjernefysiske aktiviteter, advarer Taraghi i islamistpartiet.

– Hva mener du?

– Hvis ikke USA er bundet til atomavtalen, vil ikke Iran være det heller. Og da er vi fri til å gjøre som vi vil, svarer han.

Taraghi understreker at Iran ikke har planer om å utvikle atomvåpen, men at landet har kjernekraftverk for «fredelige mål».

Fakta Atomavtalen Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet.

I bytte mot innsyn skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser.

FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen.

FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år.

Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves på åtte år.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. (NTB)

«USA skader det iranske folket»

Mohammad-Javad Haghshenas står på motsatt side av Taraghi i iransk politikk, som Rouhani-tilhenger og medlem av reformistpartiet Etemad-e-Melli. Han har en helt annen forklaring på hvem som sto bak opprøret:

– Det var rivaler av Rouhani som startet brannen. De radikale hardlinerne i den konservative fløyen prøvde seg på en kampanje mot regjeringen, sier han til VG.

Haghshenas, som også er professor i internasjonale studier, påpeker likevel at det er «uvanlig» at en amerikansk president går ut med en så uforbeholden støtte.

– USA ønsker regimeskifte i Iran. Men det er ikke regjeringen de skader med sine støtteerklæringer og sanksjoner, det er det iranske folket.

