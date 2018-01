Et barn sover på skulderen til moren sin , mens de venter sammen med andre afghanske flyktninger på grensen mellom Hellas og Makedonia. Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Ny rapport: Afghanere blir flyktninger i eget land

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 25.01.18 13:02

Syv av ti flyktninger som returneres til Afghanistan, tvinges ut i ny flyktningetilværelse i eget land på grunn av konflikt og vold, viser en ny undersøkelse fra Flyktninghjelpen.

I en ny rapport fra Flyktninghjelpen og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC), svarer 72 prosent av afghanerne som har vendt hjem etter å ha vært flyktninger i andre land, at de er blitt drevet på flukt igjen. Mange forteller at de har blitt tvunget på flukt opptil tre ganger etter at de vendte hjem til Afghanistan.

I fjor ble Afghanistan omklassifisert fra "post-konflikt" til "aktiv konflikt" av FN. Likevel har antallet afghanske flyktninger som får innvilget opphold gått kraftig ned både i europeisk land og nabolandene til Afghanistan de siste to årene.

Rapporten avdekker at tre av fire familier som tvinges til å returnere hjem, ikke mottar noe form for bistand. Halvparten har en usikker matsituasjon og må kutte måltider og redusere matinntaket. Fanget i en endeløs syklus av fattigdom , forteller åtte av ti familier i undersøkelsen at de sitter igjen med stor gjeld. Nesten 20 prosent rapporterer at de sender minst ett barn ut for å arbeide for å kunne klare seg.

Over 1 million afghanere har blitt fordrevet av konflikt de siste to årene alene. Dette er en tredobling på under fem år. I 2017 ble i gjennomsnitt 1200 afghanere tvunget til å flykte fra sine hjem hver eneste dag.