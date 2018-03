FORGIFTET: Forrige søndag ble den russiske eksspionen Sergej Skripal ble forgiftet av nervemiddelet Foto: YURI SENATOROV / Kommersant Photo

Eksspion forgiftet: – Dette antyder at Russland ikke har ødelagt alle de kjemiske våpnene sine

Publisert: 13.03.18 13:33

Middelet som ble brukt til å forgifte eksspionen Sergej Skripal spores tilbake til Sovjet-tiden og rangeres som et av verdens mest dødelige kjemiske våpen.

Den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans 33-årige datter Julia ble funnet i Salisbury i England på en benk forgiftet av en nervegift.

Mandag uttalte statsminister Theresa May at stoffet som ble brukt var av typen Novitsjok, som betyr «nykommer» på russisk. De britiske myndighetene har krevd en forklaring fra russerne innen midnatt tirsdag, og statsministeren vurderer en rekke sanksjoner, skriver NTB.

Novitsjok ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen på 70- og 80-tallet. Nervemiddelet ble produsert under et sovjetisk program for kjemiske våpen under kodenavnet «Foliant», skriver BBC.

Fakta Sergej Skripal: Pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Ble pågrepet i Moskva i 2004, og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Også en politimann som kom til stedet der Skripal og datteren ble funnet, er innlagt på sykehus, men han er ved bevissthet.

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften novitsjok som ble brukt. Denne nervegiften er produsert i Russland til militær bruk og ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Kilde: NTB

– Stoffet påvirker nervesystemet ved å blokkere et enzym som skal bryte ned en signalsubstans kalt Acetylcholin. Når det har gjort jobben sin, som er å stimulere muskler, kjertler og slimhinner til aktivitet, blir det dermed en opphoping av Acetylcholin, og muskler, kjertler og slimhinner går inn i «overdrive». Det betyr krampe i muskler og ekstrem slimproduksjon i slimhinner, forklarer oberstløytnant Espen Jargren, sjef for forsvarets ABC-skole, til VG.

Ved skadelig eller dødelig dose vil lungene fylles med væske, og pustemuskulatur, og etter hvert vil hjertet, gå i krampe og stoppe opp.

– Hjernen vil også påvirkes, og kan utløse epilepsi lignende krampeanfall. Dersom det ikke gis motgift i løpet av meget kort tid, kan man få varige skader i nervesystemet, sier han.

Sterkeste nervemiddelet

Giften skal være over fem til åtte ganger mer dødelige enn den mest kjente nervegassen VX og skal være designet for å motstå motgift, skriver The Times.

– Virkemåten er som andre nervegifter, som VX og Sarin, men dosen som behøves for å skade eller drepe, er muligens lavere, forklarer oberstløytnant Jargren.

Storbritannia har anklaget Russland for å ha stått bak forgiftningen av Skripal, men russerne har benektet innblanding i saken.

Verdens mest dødelige kjemiske våpen

Ifølge Financial Times er Novisjok rangert som et av verdens mest dødelige kjemiske våpen.

Britiske vitenskapsfolk og politikere mener at det kun kan ha blitt produsert ved et russisk statelig anlegg. Det betyr at president Putin sin uttalelse i fjor om at Russland har ødelagt sine siste kjemiske våpen ikke var sann.

– Russland erklærte at de har ødelagt alle de kjemiske våpnene sine. Dette antyder at de ikke har gjort det, sier ekspert innen kjemisk krigføring, Hamish de Bretton-Gordon til den britiske avisen The Times.

Oberstløytnanten vil ikke i spekulere i hva det kan bety at Russland står bak attentatet.

– Hva det betyr om giften er utviklet og/eller brukt av Russland er mer et politisk spørsmål som jeg ikke vil spekulere i.

Novisjok er svært sjeldent. Inntil det ble oppdaget i Salisbury har man trodd at det ikke har blitt tatt i brukt tidligere.

– Jeg kjenner ikke til at Novichoks har blitt brukt hverken i krig eller terrorformål tidligere, og denne klassen av nervegifter må definitivt kunne klassifiseres som sjeldne eller uvanlige, sier Jargren.

Skripal og datteren ligger i koma. En politimann er også kritisk skadet etter forgiftningen.

Russland krever tilgang

Russland krever nå å få tilgang til prøver av nervegiften, skriver NTB.

– Russland er klare til å samarbeide, i tråd med FN-konvensjonen om kjemiske våpen, men det forutsetter at Storbritannia etterfølger sine egne internasjonale forpliktelser, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, ifølge Ritzau.

Sergej Lavrov sier at Storbritannia har avslått en forespørsel fra russisk hold. Om selve giftangrepet, sier Lavrov følgende:

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre.

Reagerer sterkt

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) reagerer kraftig på forgiftningen den russiske eksspionen Sergej Skripal ble utsatt for.

– Det er svært bekymringsfullt at kjemiske midler fortsatt blir brukt for å skade mennesker. De som står bak denne handlingen, må stilles til ansvar, uttalte OPCW tirsdag, ifølge NTB.