«SOM I EN SPIONROMAN»: Innbyggerne i Salisbury er i sjokk over giftangrepet. Flere sier til VG at de føler det hele er som tatt ut av en spionfortelling.

Her bodde eks-agenten: - Føles som vi lever i en James Bond-historie

Publisert: 08.03.18 19:30

2018-03-08

SALISBURY (VG) Eks-agenten fremsto som en helt vanlig fyr, sier sjokkerte Salisbury-innbyggere til VG etter spiondramaet i den britiske småbyen.

Salisbury må ha virket som den perfekte by å slå seg ned i for å leve et uforstyrret, rolig og på alle måter umerkelig liv. Det var det han gjorde, den russiske eks- dobbeltagenten Sergej Skripal (66), etter å ha vært i fengsel for å ha utlevert statshemmeligheter til britisk etterretning .

Men etter åtte år under radaren, har spøkelser fra Skripals fortid satt småbyen Salisbury i sentrum for en gryende diplomatisk isfront mellom Russland og Storbritannia .

Nå strekker politiets sperrebånd seg mellom ærverdige gamle hus og steinbelagte broer.

– Det føles som om vi lever i en James Bond-historie! Dette er helt surrealistisk, tenk at noe sånt skjer her hvor det alltid har vært så trygt, sier Bianca Gilkes storøyd til VG.

Bekjente i sjokk

Før Sergej Skripal og datteren Julia (33) ble brått forgiftet mens de satt på en benk i parken sist søndag, levde eks-spionen et tilsynelatende alminnelig liv i den lille byen.

For dem som kjente Skripal, var han en russisk krigsveteran eller en pensjonert kommunal tjenestemann. Russeren brukte dagene på klubben eller på puben, gjerne med en øl og noen nykjøpte skrapelodd.

Maten han savnet fra hjemlandet, fikk han tak i på den polske butikken i Salisburys hovedgate.

– Han kom hit en gang i uken og kjøpte alltid sild, røkt makrell eller pølse. Han var en trivelig gammel mann, en bestefar-type, forteller butikkinnehaver Veronika Paliszewka til VG.

Den polske kvinnen har hatt Skripal som fast kunde siden hun åpnet butikken i 2012. Hun sier hun ble sjokkert da hun skjønte at dobbeltagenten som var på forsiden av alle avisene, var en hun kjente.

– Du tror at du kjenner noen, og nå sier folk at han var en spion! Han kom inn med sønnen her noen ganger også, men nå leser jeg at sønnen er død, sier hun, og rister på hodet.

Livstruende

På sykehuset svever eks-spionen nå mellom liv og død. Datteren Julia viser tegn til å kunne klare seg gjennom det, sier en regjeringskilde til The Times. Hundrevis av etterforskere, rettsmedisinere og analytikere jobber på spreng med å finne ut hvem som står bak nervegassangrepet.

Saken blir behandlet på toppolitisk nivå i Storbritannia. Utenriksminister Boris Johnson har sagt at saken ligner på forgiftningen av Aleksandr Litvinenko i 2006, og varsler et kraftfullt svar dersom en utenlandsk statsmakt kan knyttes til forgiftningen, skriver NTB.

Noen meter unna benken i Salisbury der far og datter ble funne t, er flere russiske TV-kanaler i gang med direktesendinger.

– Det er stor interesse for dette, selvfølgelig, nok en spionsak! Hjemme er følelsen at Russland blir anklaget uten at det finnes beviser for det. La oss først etterforske, og så anklage, sier journalist Evgenij Ksenzenko, som dekker saken for den russiske TV-kanalen RTVI, til VG.

Teori: Gift forkledd i «gave»

Den britiske innenriksministeren opplyser at det ble benyttet en sjelden nervegift i attentatet, men politiet ønsker ikke å opplyse hvilken type det var snakk om eller hvordan den ble påført Skripal og datteren.

Det som er kjent, er far og datters bevegelser sist søndag. Etter en lunsj med risotto, hvitløksbrød og rødvin på restauranten Zizzi og en øl på puben The Mill, ruslet de to videre til parken med benken der de ble funnet bevisstløse.

Torsdag skriver flere britiske aviser at en mulig forklaring på hvordan Skripal kom i kontakt med nervegassen kan være at datteren uvitende hadde med giften fra Russland, i form av «en gave fra venner», forteller en ikke navngitt politietterforsker til avisen Times.

Også politimannen som ilte til åstedet for å hjelpe far og datter, ligger på sykehuset med alvorlige skader.

Sergej rakk ikke å ta med datteren til The Railway, medlemsklubben der han gikk fast hver søndag for å drikke øl. Når VG besøker den brune klubben torsdag formiddag, er de siste dagers dramatiske hendelser samtaletema.

– Jeg vet at han var her fast på søndager, og har truffet ham et par ganger. Jeg hadde aldri kunnet gjette at han var spion. Men det er vel slik det er, sier en kar over en kald pint.