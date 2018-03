ØDELEGGELSER: Tyrkisk-støttede opprørere har samlet seg rundt en ødelagt statue i Afrin mandag. Foto: BULENT KILIC / AFP

USA advarer Tyrkia etter erobringen av Afrin

NTB

Publisert: 20.03.18 00:00

USA uttrykker dyp bekymring over at NATO-allierte Tyrkias inntog i den syriske byen Afrin har ført til masseflukt av sivile.

– Det synes som om brorparten av befolkningen i byen, som er overveiende kurdisk, evakuerte under trusselen om angrep fra tyrkiske militære styrker og tyrkisk-støttede opposisjonsstyrker, sier talsperson Heather Nauert i utenriksdepartementet i Washington.

Tyrkia sto i spissen for en to måneder lang militæroffensiv som i helgen drev den kurdiske YPG-militsen og titalls tusen sivile ut av Afrin.

– Vi er også bekymret over meldinger om plyndring inne i byen Afrin. Vi har gjentatte ganger uttrykt vår dype bekymring overfor tyrkiske tjenestemenn om situasjonen i Afrin, sier Nauert.

FN antar at rundt 100.000 mennesker er igjen av en befolkning som telte rundt 323.000 mennesker i Afrin i november. Mandag kom det melding om omfattende plyndring i det som har vært et viktig senter for kurdisk kultur og historie i regionen.

– De plyndrer hus, brenner ned institusjoner, knuser religiøse statuer, det samme som Den islamske staten (IS) gjorde i områder som de tidligere invaderte, sier en talsmann for YPG-militsen, Brossik al-Hasaka, til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Bilder fra Afrin viser hvordan tyrkiskstøttede styrker river ned statuer av figurer fra kurdiske folkeminnefortellinger. En av opprørerne er maskert og holder en stor kniv.

Andre bilder viser hvordan væpnede menn stabler gjenstander som etter alt å dømme er stjålet, opp i lastebiler. I tillegg er det tyrkiske flagget heist over byen, noe som trolig vekker bestyrtelse hos de fleste kurdere.

De siste to døgnene har tyrkiske soldater og tyrkisk-støttede syriske krigere strømmet inn i byen nordvest i Syria . Byen har vært kontrollert av kurdiske YPG, som utgjør brorparten av den USA-støttede militsen SDF.

SDF har vært avgjørende i kampen mot IS. Amerikanske spesialstyrker støtter fortsatt militsen øst for elven Eufrat, men kom ikke YPG til unnsetning i Afrin, som til nå har vært en selvstyrt kurdiskkontrollert enklave vest for elven.

Tyrkia fastholder at kampen mot YPG er et ledd i kampen mot påståtte terrorister. Tyrkia regner militsen som en terrororganisasjon og har varslet at militæroffensiven nå skal fortsette mot andre kurdiskkontrollerte byer i Syria.