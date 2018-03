Massedemonstrasjon mot Macron

22. mars streiker skole – og sykehusansatte, transportarbeidere og flyveledere. De streikende har, på tvers av yrkesgruppene, det til felles at de misliker president Macrons forslag til arbeidslivsreformer.

Macrons reformforslag inkluderer et lønnsfrys, endringer i sykepenger og frynsegoder for offentlig ansatte, og en større åpning for bruk av korttidskontrakter.

( Kilde: Le Monde)