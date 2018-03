TWITTER-ANGREP: Donald Trump får kritikk for helgens tirade mot Russland-granskingen. Foto: AP

Republikanere advarer Trump etter Twitter-tirade

Publisert: 19.03.18 05:29 Oppdatert: 19.03.18 06:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-19T04:29:48Z

Flere partikolleger advarer nå Donald Trump mot å sparke spesialetterforsker Robert Mueller.

– Dersom han forsøker å gjøre det, så kommer det til å bli starten på slutten av hans presidentskap, sier South Carolina-senator Lindsey Graham.

Han er en av flere republikanere som nå slår tilbake mot presidenten etter at sistnevnte søndag gikk til angrep på Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller .

Den tidligere FBI -direktøren prøver å finne ut om Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og om Trump-teamet samarbeidet med russerne for å danke ut Hillary Clinton . Hittil er blant annet Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort og tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn siktet. I tillegg er 13 russere tiltalt .

Presidenten har de siste månedene anklaget både FBI-topper og justisdepartementet for å drive en «heksejakt», men har på Twitter kun nevnt Mueller én gang, og da via en retweet, skriver Politico .

Fakta Russland-granskingen I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det.

Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey oppsagt av Trump.

17. mai ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget.

I juli ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni i fjor hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet.

I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen.

I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

1. desember ble det kjent at Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt.

16. februar opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. Kilde: NTB

Men dette endret seg etter nyheten om at spesialetterforskeren har stevnet Trump Organization - selskapet som nå styres av Donald Trumps to sønner.

På Twitter skrev presidenten at Mueller-granskingen «aldri skulle ha blitt startet fordi det ikke var noen sammensvergelse». Han hevdet blant annet at det hele er basert på den omstridte rapporten fra den tidligere britiske spionen Christopher Steele som ble finansiert av Demokratene.

Dette har blant annet blitt avvist i et notat fra demokratene i etterretningskomiteen, som viser til at FBI startet etterforskningen nesten to måneder før de fikk informasjonen fra Steele .

Noen timer senere fyrte presidenten av en ny Twitter-melding:

– Hvorfor har Mueller-teamet 13 inngrodde demokrater, noen store Crooked Hillary-supportere og ingen republikanere? Synes noen det er rettferdig? Og likevel, det finnes ingen sammensvergelse.

Det hvite hus har gjentatte ganger avvist at det er noen planer om å sparke Robert Mueller, som for øvrig er en republikaner, men de siste uttalelse har fått politikere fra begge partier til å reagere. De er nærmest unisone i sin oppfordring til Trump: La Mueller være i fred.

– Mueller følger bevisene dit de tar ham, og jeg tror det er veldig viktig at han får gjøre jobben sin uten innblanding. Og det er mange republikanere som deler mitt syn, sier South Carolina-senator Lindsey Graham til Politico.

Partikollega Trey Growdy sitter i etterretningskomiteen som forrige uke slo fast at det hverken var sammensvergelse eller samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland . Han reagerer spesielt på Trumps advokat John Dowd, som i helgen gikk ut på CNN og tok til orde for visejustisminister Rod Rosenstein bør avslutte Russland-granskingen.

– Jeg tror presidentens advokat gjør ham en dårlig tjeneste når han sier det, og når han fremstiller granskingen på den måten. Hvis du har en uskyldig klient, så opptre som det, sier han til Fox News.

Arizona-senator Jeff Flake sier til CNN at han forventer at kollegene i Kongressen slår tilbake mot ethvert forsøk på å avslutte granskingen.

– Vi handler så fort han går etter Mueller. Jeg tror folk ser det som en stor rød linje som ikke kan krysses, og jeg håper at nok folk vil råde presidenten til ikke å gi dit.

Han kritiserer også sparkingen av FBIs tidligere visedirektør Andrew McCabe, som i helgen fikk fyken knappe to dager før han skulle gå av med pensjon . «En forferdelig dag for demokratiet», sier Flake.

Talspersonen til speaker Paul Ryan sier at han hele tiden har vært klar på at «Mueller og hans team må få gjøre jobben sin». Han får støtte av Florida-senator Marco Rubio.

– Jeg er sikker på at spesialetterforskeren gjennomfører en gransking som er rettferdig og grundig, og som vil få frem sannheten.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener at republikanerne har en forpliktelse til å fastholde at en sparking av Mueller vil være å krysse en rød linje.

– Presidenten, administrasjonen og hans juridiske team må ikke ta noen skritt for å begrense, forstyrre eller avslutte spesialetterforskningen. I så fall blir det alvorlige konsekvenser fra både demokrater og republikanere, sier han i en uttalelse.