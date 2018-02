1 av 9 PAR: Prins Henrik og dronning Margrethe. Her på et bilde fra april i fjor. Bagger, Henning / NTB scanpix

Prins Henrik av Danmark er død

Publisert: 14.02.18 04:25 Oppdatert: 14.02.18 06:08

UTENRIKS 2018-02-14T05:08:11Z

Dronning Margrethes ektemann ble 83 år gammel.

Han sovnet stille inn tirsdag kveld klokken 23.18 på Fredensborg Slot, bekrefter det danske kongehuset på sine hjemmesider natt til onsdag norsk tid. Han var omringet av dronning Margrethe og deres to sønner Frederik og Joachim. Ifølge Ekstra Bladet forlot sønnene slottet i hver sin bil like etter klokken 00.30.

Prinsen døde kun timer etter at han tirsdag ettermiddag ble sendt hjem fra Rigshospitalet. Det danske kongehuset opplyste da at prinsen ønsket å oppholde seg hjemme i sin siste tid. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

De to siste ukene har han tilbrakt på sykehuset i København, etter at han 28. januar ble innlagt, etter å ha fløyet hjem fra ferie i Egypt samme dag. Han ble undersøkt for det kongehuset opplyste var en godartet svulst i venstre lunge.

Fakta Prins Henrik Født Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrike. Familien kaller seg grever, men deres historiske rett til tittelen blir bestridt.

Oppvokst Hanoi i Vietnam, som da var fransk koloni, og i Cahors i Frankrike.

Snakket fransk, engelsk, kinesisk og vietnamesisk.

Var ambassadesekretær ved den franske ambassaden i England da han møtte sin kommende kone i 1965.

Ble Hans Kongelige Høyhet prins Henrik av Danmark da han 10. juni 1967 giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe av Danmark.

Far til kronprins Frederik og prins Joachim. Har åtte barnebarn.

Varslet i april 2016 at han ikke lenger ønsket tittelen prinsgemal. I nyttårstalen i 2015 opplyste dronningen at ektemannen ville trekke seg fra offentligheten og kun delta i noen få offentlige begivenheter.

I fjor høst meldte kongehuset at prinsen lider av demens, og at han trakk seg helt fra offentlige plikter.

Ble lagt inn på sykehus 28. januar i år.

Døde på Fredensborg Slot klokken 23.18 tirsdag 13. februar. Kilde: kongehuset.dk, NTB

Fredag i forrige uke opplyste det danske hoffet at tilstanden hans var alvorlig forverret, og kronprins Frederik forlot da OL i Sør-Korea for å dra hjem på besøk til sin far.

I helgen besøkte den danske kongefamilien prins Henrik på sykehuset:

I Danmark har mange stilt spørsmålet om hva som vil skje når prins Henrik dør. Inntil for få år siden hadde det vært naturlig at han når den tid kommer får en statlig begravelse og et siste hvilested i kongelig sarkofag ved siden av dronning Margrethe. Men det er ingen selvfølge lenger.

I nyttårstalen 31. desember 2015 annonserte dronning Margrethe at ektemannen skulle gå av med pensjon . Og halvannet år senere meddelte kongehuset at han ikke ønsker å bli begravet ved siden av dronningen i Roskilde Domkirke.

Avgjørelsen kom av at prinsen opplevde at han ikke hadde blitt likeverdig behandlet med sin ektefelle . En snau måned senere kom nyheten om at prins Henrik led av demens .