Torsdag 5. mai: Dette skjedde i natt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok opp uttalelsene fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om Hitler og «jødisk blod» da han snakket med israels statsminister Bennett onsdag. I nattens tale fortalte Zelenskyj også at 344 sivile er evakuert fra Mariupol, men at mye arbeid gjenstår for å redde sivile ut.