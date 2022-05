1 / 4 SYMBOLSK MØTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt på markeringen av frigjøringsdagen 8. mai. PÅ PLASS: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og stortingspresident Masud Gharahkhani annonserte ikke besøket før søndag, av sikkerhetsårsaker. TETT PÅ: Utenriksminister Huitfeldt sier til VG at det er én ting å vite om krigens grusomheter, men en annen å se dem så nært. PÅ BESØK: Stortingspresident Gharahkhani møter den ukrainske parlamentspresidenten Ruslan Stefansjuk. forrige neste fullskjerm SYMBOLSK MØTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt på markeringen av frigjøringsdagen 8. mai.

Huitfeldt møtte Zelenskyj: − En veldig sterk person

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sett Russlands krigsherjinger i Ukraina på kloss hold, men ønsker ikke uttale seg om hvorvidt Norge vil bidra med ytterligere våpenleveranser.

Den norske utenriksministeren er på besøk Ukraina sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). De to har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans utenriksminister Dmytro Kuleba søndag.

Besøket, som er det første offisielle norske til Ukraina siden Russland invaderte landet 24. februar, har vært fullt av sterke inntrykk.

– Det er helt spesielt at det er 8. mai i dag og at det var mange ukrainere som ga sitt liv for Norge da frigjøringen kom, sier utenriksministeren til VG på telefon fra Kyiv.

SER ØDELEGGELSENE: Stortingspresident Gharahkhani og utenriksminister Huitfeldt bevitnet de store skadene på Irpin, en forstad til hovedstaden Kyiv, under besøket.

Frigjøringsdagen 8. mai 1945 markerer dagen da Nazi-Tyskland kapitulerte og den femårige okkupasjonen av Norge var over. Norge var okkupert av Nazi-Tyskland, kjempet ukrainere på norsk side, minner Huitfeldt om.

Nå, 77 år etter andre verdenskrig, er det igjen krig i Europa. Denne gangen er det ukrainere som ber om hjelp.

Zelenskyj har gjennomført et intensivt skytteldiplomati i kjølvannet av invasjonen for å samle støtte til Ukraina. 30. mars ble han møtt med stående applaus da han talte til Stortinget.

Også USAs førstedame, Jill Biden, var på besøk Vest i Ukraina søndag, mens Canadas statsminister Justin Trudeau var i Irpin.

Øker støtten med 100 millioner

Søndag ble det kjent at Norge øker støtten til Ukraina med ytterligere 100 millioner kroner. Samlet utgjør den norske støtten 300 millioner kroner, ifølge Utenriksdepartementet.

– Ba Zelenskyj om ytterligere våpenleveranser fra Norge?

– Det diskuterer vi hele tiden, men det er ikke aktuelt å annonsere noe før det er bestemt. Vi vurderer dette fortløpende, sier Huitfeldt.

Norge har ved to anledninger tidligere bidratt med våpen til Ukraina i krigen mot Russland. I slutten av februar besluttet Regjeringen å sende 2000 M72 panservernraketter. 20 april fortalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Regjeringen har gitt 100 Mistral luftvernmissiler.

– Takk for deres støtte til Ukrainas forsvar, og økonomisk og humanitær bistand, skriver den ukrainske presidenten på Telegram etter møtet med den norske delegasjonen.

Fikk se bilder av drepte barn og kvinner

Det har vært et stort sikkerhetsoppbud rundt det norske besøket og det har derfor ikke vært forhåndsannonsert.

– Det er veldig stille i gatene, veldig få ute. Det er barrikader overalt. Det er tydelig at det er et land som er i krig, sier Huitfeldt.

Før Kyiv, besøkte Huitfeldt byene Butsja og Irpin som begge har vært utsatt for voldsomme russiske angrep. Utenriksministeren forteller at hun i Butsja snakket med en lokal prest som hadde hjulpet med å grave opp folk fra massegravene.

– Han kjente folk og hadde jobbet der i mange år. Det var et sterkt inntrykk, sier Huitfeldt.

– De viser oss bilder av mennesker, folk som var bakbundet, folk som var drept. Barn og kvinner.

PÅ PLASS: Her er den norske delegasjonen i Kyiv i Ukraina søndag.

I Irpin så det norske besøket hvordan byen var revet i stykker av russiske luftangrep. Kjøkken og baderom hang ut fra bygningsmassene, forteller Huitfeldt.

– Vi vet jo hvor grusom denne krigen er, men det gir et helt spesielt inntrykk når vi får enkeltpersonenes historier, sier Huitfeldt.

Besøket skjer samtidig som Ukraina venter i spenning på den russiske markeringen av «Seiersdagen» 9. mai 1945, da Den røde armé beseiret Nazi-Tysklands hær.

– Vi er veldig usikre på hva som kommer til å skje, sier Huitfeldt.

Ukrainas president har bedt ukrainere om å holde seg innendørs mens feiringen pågår, av frykt for at Russland kan benytte seg av dagen til å trappe opp angrepene.

Møtte Zelenskyj: – En veldig sterk person

– Han er den veldig sterk person, sier Huitfeldt om den ukrainske presidenten.

– Han er veldig nede på jorden, han ser dem han snakker med.

Utenriksministeren beskriver at korridorene der Zelenskyj befinner seg er mørklagte.

– Vi skjønner at han er en veldig sterk leder som tar et veldig stort ansvar for Ukraina. Han snakket om hvordan hjelpen, også den Norge har gitt gjennom humanitær hjelp og våpen, kan være mest effektiv.

– Tror du på en diplomatisk løsning?

– Det er for tidlig å si hva som vil skje nå i nærmeste fremtid.