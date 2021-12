KYSS: Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein på et bilde som er gitt ut ut av retten i New York.

Maxwell-saken: 16-åring hentet til ranch i ørkenen

NEW YORK (VG) Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell anklages for å ha skaffet unge jenter til milliardæren Jeffrey Epstein. Fredag ble aktoratet ferdig med sin bevisførsel.

Av Erlend Ofte Arntsen

– Jeg er her i dag for å holde Ghislaine Maxwell ansvarlig for den skaden hun har forårsaket, sier Annie Farmer (42) fra en vitneboks innkapslet i pandemifiendtlig hardplast.

Hun er kledd i en hvit- og svartprikket skjorte og blir bedt om å peke ut den avdøde sexforbryteren Jeffrery Epsteins nære forbindelse: Ghislaine Maxwell (59).

OFFER: Annie Farmer (42) har uttalt seg flere ganger til mediene og er også tilkjent en stor erstatning fra et fond for ofre etter Epstein.

Maxwell sitter i en lysebrun genser bak et stort munnbind skrått til høyre fra Farmer i Thurgood Marshall United States Courthouse på Manhattan i New York.

59-åringen står nå tiltalt for å ha rekruttert unge jenter til Epsteins mangeårige seksuelle misbruk.

Sosietetskvinnen fra England med kontakter helt opp til prins Andrew i det britiske kongehuset risikerer inntil 70 år i fengsel.

KØ: Det har vært lange køer fra tidlige morgentimer for å komme inn i rettssalen i saken mot Ghislaine Maxwell. Bildet er tatt rundt klokken 06:30. Rettssaken startet ikke fredag før etter 09:00.

16-åring på Manhattan

Under sitt vitnemål fortalte Farmer, som i dag er psykolog med doktorgrad, hvordan hun vokste opp i Arizona med sin yngre søster og moren, som forsørget dem på egenhånd og ikke hadde mye penger.

I juleferien på tampen av 1995 reiste den da 16 år gamle Farmer til Manhattan på den styrtrike Epsteins regning. Storesøsteren hennes, Maria, jobbet for ham.

Sammen besøkte de ham i hans storslåtte residens på Manhattan før han tok dem med på teater og kino. Hun møtte ikke Maxwell på denne turen.

– På et tidspunkt tok han hånden min. Han gnidde også mot foten min. Jeg ble veldig dårlig i magen, forteller Farmer om kinobesøket.

Ranch-besøk

Noen måneder senere, våren 1996, var Epstein gjentatte ganger i kontakt med Farmers mor i forbindelse med en invitasjon til milliardærens ranch i New Mexico.

Moren trodde at en rekke andre lovende ungdommer også skulle til ranchen for å utvikle sine muligheter til å nå lengst mulig når de en gang skulle videre på høyere utdanning.

Men da Farmer kom frem viste det seg at kun var Epstein og Ghislaine Maxwell som oppholdt seg på ranchen, i tillegg til Epsteins ansatte.

Midelfart: Ingen kontakt etter 1997

Dette var den samme perioden som den norske forretningskvinnen Celina Midelfart hadde noe kontakt med Epstein. Begge var på denne tiden i kretsen rundt Donald Trump.

VG omtalte torsdag at hun avviser enhver påstand om et romantisk forhold til milliardæren.

– Jeg har ikke hatt noe som helst med Jeffrey Epstein å gjøre etter 1997, skrev hun i en uttalelse til VG.

– Skjulte ikke oppførsel

Tilbake til ranchen i New Mexico.

Farmer fortalte fra vitneboksen fredag at hun først ble betrygget av at Maxwell var der. Hun oppfattet henne som Epsteins romantiske partner.

Men på en kinotur strøk og tok Epstein på Farmer enda en gang, og mindre diskret enn noen måneder tidligere i New York.

– Han skjulte ikke oppførselen sin denne gangen, sier Farmer.

– Massasje

Deretter ville Maxwell lære Farmer hvordan man ga fotmassasje til Epstein, før hun senere ville gi 16-åringen en «profesjonell» massasje, ifølge vitnemålet.

Farmer fortalte i retten hvordan Maxwell skal ha bedt henne om å kle av seg og motta massasje under et laken, før hun senere skal ha blitt bedt om å snu seg på ryggen.

NÆRE: Et gjennomgående tema i mange av overgrepene Epstein begikk er massasje. Maxwell blir beskyldt for å ha fasilitert massasje fra unge jenter, som så utviklet seg til seksuelle overgrep.

– Hun dro ned lakenet og masserte brystet og tok på den øvre delen av brystene, forteller Farmer som «frøs til».

Dette skjedde mens døren til rommet stod åpen, forteller hun.

– Isolert

Episoden som skremte Farmer mest var imidlertid da Epstein kom inn i rommet hennes om morgenen, i et slags spøkefullt humør og sa at han ville «kose».

Han la seg i sengen hennes og «presset kroppen mot meg», fortalte hun til juryen.

– Jeg var veldig klar over at jeg var isolert med dem. Jeg måtte finne på en unnskyldning og sa jeg måtte på do, sier Farmer.

Hun forklarte at hun hadde trodd Maxwell og Epstein var interessert i henne som en student. I løpet av helgen skjønte at de hadde vært interessert i å få henne fra hjemmet i Arizona til ranchen i New Mexico av andre grunner.

FN: Ghislaine Maxwell kom fra den britiske eliten og drev med filantropi og miljøvern. Her er hun i forbindelse med en opptreden i FN-regi.

Maxwell nekter for anklagene som rettes mot henne i tiltalen.

Hennes forsvarerteam brukte sin utspørring til å stille en rekke kirurgiske spørsmål om nyanseforskjeller i Farmers forklaringer, nedskrevet av blant annet FBI og journalister.

Funnet død

Jeffrey Epstein ble i 2008 dømt for seksuelle overgrep i Florida og sonet 13 måneder.

Sommeren 2019 ble han arrestert på nytt i forbindelse med ytterligere anklager om sex-trafficking av mindreårige. En drøy måned senere, i august 2019, ble han funnet død på cellen sin, noe som ble vurdert som et selvmord.

EKS-PRESIDENTEN: Donald Trump, Melania Knauss (senere Trump, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell på Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida i 2000. Men det er ikke den eneste presidenten i Epsteins sirkel, Bill Clinton var også passasjer på milliardærens privatfly.

Maxwell ble pågrepet sommeren 2020 og sitter nå i varetekt i det beryktede New York-fengselet Metropolitan Detention Center, hvor hun ikke slipper ut ved kausjon.

Søstrene Annie og Maria Farmer var blant de første som rettet anklager mot Epstein, ifølge The New York Times.

Påtalemyndigheten ferdig

Da rettsdagen fredag nærmet seg slutten ble det klart at påtalemyndighetene, lang tid før planlagt, er ferdig med sin bevisførsel.

Rettsforhandlingene fortsetter torsdag neste uke, og de avsluttende prosedyrene kan potensielt starte 20. desember.

Deretter skal juryen trekke seg tilbake for å komme frem til enighet om skyldspørsmålet.