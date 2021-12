PIT-STOPP: Vladimir Putin fyller bensin på en Lada i dette bildet fra 2010. Hvilken bil han kjørte som taxisjåfør på 90-tallet, vites ikke.

Putin avslører tidligere deltidsjobb: − Ubehagelig å prate om

I en ny dokumentar forteller den mangeårige russiske statslederen om den tunge tiden etter Sovjets fall. Etter å ha vært en høytstående KGB-agent, måtte han brått jobbe ekstraskift på kveldene – som taxisjåfør.

De økonomiske problemene og den enorme inflasjonen i Russland etter Sovjetunionens fall i 1991, tvang mange russere til å finne nye, kreative løsninger for å få endene til å møtes. Det måtte også president Vladimir Putin gjøre, forteller han i dokumentarfilmen «Russia: New History», ifølge Reuters.

– Noen ganger måtte jeg ta ekstrajobb, og kjørte taxi. Det er ubehagelig å prate om, men dessverre hendte dette, forteller presidenten.

På dagtid jobbet han i administrasjonen for den daværende borgermesteren i St. Petersburg, Anatolij Sobtjak, som anses som en mentor for både Putin og statsminister Dmitrij Medvedev.

I dokumentaren forteller president Putin også om sorgen over at Sovjetunionen kollapset. Han beskriver det som «det historiske Russlands oppløsning». At Putin mener dette er ikke noe nytt – selv om han aldri før har fortalt i detalj om sine personlige opplevelser.

– Vi ble et helt annet land. Det som hadde blitt bygd opp gjennom 1000 år, ble i stor grad tapt, sier den russiske presidenten.

Han fortsetter med å beskrive hvordan han mener 25 millioner russere i land som ble uavhengige etter fallet, plutselig var avskåret fra Russland. Det beskriver han som «en stor humanitær tragedie».

Uttalelser etter Ukraina-anklager

En av de sovjetiske republikkene som ble uavhengige da Sovjetunionen gikk i oppløsning, er landets nabo i sør: Ukraina.

Den siste tiden har flere spekulert i Vladimir Putins planer for Ukraina, og uttalelsene i dokumentaren kan helle bensin på bålet, påpeker BBC.

I sommer publiserte Putin en lengre artikkel på Kremlins nettsider, hvor han argumenterte for at Ukraina og ukrainerne var å anse som en vesentlig del av russisk kultur og historie.

Vestlige land har nå anklaget Russland for å ha samlet 90.000 styrker på den ukrainske grensen. USAs president Joe Biden har advart sin russiske motpart om at en eskalering i Ukraina vil bety sterke sanksjoner.

TOPPMØTE: Joe Biden og Valdimir Putin i videosamtaler forrige uke.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i slutten av november at han hadde etterretning som tilsa at Russland skulle være involvert i statskupp som vestlige land mener skal være planlagt til så tidlig som i januar.

Russland har nektet for dette, og sier vestlige land har overbevist seg selv om at landet er aggressivt gjennom «feilaktige vestlige medieoppslag».

Fremdeles i krig etter Krim-annektering

USA og Nato har uttalt seg kritisk til styrkeoppbygningen. De frykter at president Vladimir Putin planlegger å okkuperer nye områder i Ukraina, i tillegg til Krim-halvøyen, som Russland annekterte i 2014.

Siden den gang har ukrainske regjeringsstyrker ligget i krig med russiskstøttede opprørere i Donetsk og Lugansk øst i Ukraina.

FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat i en skyttergrav ved frontlinjen mot de russiskstøttede separistene i Zolote i Lukhansk-regionen.

Ukraina er naturlig nok derfor urolige over de store, russiske militærstyrkene som nå er utplassert langs grensen. I november kom den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba med en klar advarsel om at Russland ved et angrep på hans land vil pådra seg «store politiske, økonomiske og menneskelige tap».

Men han ville ikke spekulere i om Putin faktisk ville gjennomføre et nytt angrep mot landet:

– Vi prøver ikke å gjette på hva som foregår i Putins hode, men vi jobber for å gi ham en klar forståelse av at et angrep på Ukraina vil bli så kostbart at det er bedre å la være, sa han, ifølge Reuters.