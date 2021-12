SALEN: Kronprins Haakon og utenriksminister Anniken Huitfeldt i den store salen hvor Sikkerhetsrådet møtes i FN-bygningen i New York.

Kronprinsen talte til FNs sikkerhetsråd

NEW YORK (VG) Det er ikke alltid at FN fungerer slik «vi i Norge skulle ønske», mener kronprins Haakon. Mandag holdt han tale foran Sikkerhetsrådet.

Kronprins Haakon er nå på sin første offisielle utenlandsreise siden pandemiens start.

Den finner sted i USA – fire dager kultur, næringsliv, politikk og FN-deltagelse, fordelt på New York og Washington D.C.

Mindre enn to uker før den lenge planlagte reisen oppdaget verdenssamfunnet at coronaviruset hadde mutert til den nye varianten omikron. Hjemme i Norge går det mot stadig strengere tiltak.

– Hva tenkte du når nyheten om omikron kom?

– Det er jo en avveining mellom to viktige hensyn: å passe på at vi ikke sprer viruset, samtidig som at dette er en reise som har vært planlagt lenge og har et viktig innhold, svarer kronprins Haakon, som viser til at Slottet baserer seg på Utenriksdepartementets (UD) vurderinger for USA-reisen.

TIL FOTS: Det er ikke langt mellom FN-bygningen og den norske FN-delegasjonens kontorer øst på Manhattans «midtown» i New York. Utenriksministeren og kronprinsen tok beina fatt mellom møtene i begge bygg.

Holdt tale

Klokken 15.00 amerikansk tid på mandag holdt kronprinsen en tale på rundt fem minutter foran FNs sikkerhetsråd, hvor temaet var beskyttelse av utdanning for under konflikter.

Mer enn 22.000 elever og lærere i minst 93 land skal mellom 2015 og 2019 ha blitt rammet, ifølge tall FN har hentet fra organisasjonen Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA).

Forsamlingen kronprinsen talte for var samlet av Norge og Niger, som også jobbet sammen for å vedta en resolusjon om samme tema.

Han vektla betydningen av hvordan militær bruk av skolelokaler gjør dem til mål under væpnede konflikter.

– Vår felles fremtid avhenger av barns tilgang på utdanning, sa kronprins Haakon til mediene i forkant av talen.

PRESIDENTSKAPET: I januar tar Norge over presidentskapet i FNs sikkerhetsråd for én måned og får da mulighet til å utøve noe mer innflytelse.

– Et speil på verden

Kronprins Haakon har i 17 år vært tilknyttet og reist verden rundt med FNs utviklingsprogram.

Han var også sentral i Norges valgkampanje for å bli valgt inn i sikkerhetsrådet, som kostet minst 29 millioner kroner.

Norge kjøpte også en ny residens til FN-ambassadøren til 87 millioner for å kunne ha nok plass til sosiale samlinger.

– Ser du noe forbedringspotensial ved FN?

– FN er et speil på verden. Alle land er representert her og på den måten får du alt det fantastiske med verden inn i FN-systemet, men også mange av utfordringene. På den måten er det ikke alltid at FN fungerer slik vi i Norge skulle ønske, men det er et sted hvor verden møtes og det er her det går an å få til ting, svarer kronprins Haakon.

KRIGSSEILER: Kronprins Haakon var også til stede da krigsseiler Karl Aksel Andresen, bosatt i Brooklyn i New York siden 2. verdenskrig, ble tildelt deltagermedjalen 1940–1945 for sin innsats på havet under krigen.

– Flagget til topps

Etter en 13 år lang kampanje for å bli valgt inn for et toårig medlemskap i det 15 land store sikkerhetsrådet, ble Norge valgt inn – etter tidligere toppdiplomaters stemmefiske også i diktaturer.

– Vi er i ferd med å avslutte et første år, som vi litt ubeskjedent vil beskrive som at det har gått rimelig bra, sier Mona Juul, Norges FN-ambassadør.

I januar starter den suverent viktigste måneden for den norske FN-delegasjonen i USA da Norge skal ha presidentskapet.

– Da har vi en mulighet til å skape enighet på områder hvor det kanskje er vanskelig for de fem store å enes, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

De fem store er USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia og utgjør sammen Sikkerhetsrådets faste medlemmer – med vetorett.

– Det er ikke noe poeng for Norge å fremme en sak og gå ned med flagget til topps. Vår viktigste jobb er å få sikkerhetsrådet til å fungere, sier Huitfeldt.