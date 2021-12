I ARRESTEN: James og Jennifer Crumbley fotografert etter pågripelsen lørdag.

Tordnet mot foreldrene etter skoleskyting: − Kunne ha stoppet det

Påtalemyndigheten var ikke nådig da foreldrene til den siktede 15-åringen møtte til fengslingsmøtet. Spørsmålet nå er hvorvidt de kan bli dømt for skoleskytingen.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

– Det er snakk om en veldig alvorlig, forferdelig og horribel skyting, og drap, som har påvirket hele lokalsamfunnet, og disse to individene kunne ha stoppet det, sa påtaleansvarlig Karen McDonald tidligere lørdag, skriver CNN.

Uttalelsen kom under fengslingsmøtet til Jennifer og James Crumbley, foreldrene til 15-åringen som er siktet for terror og drap etter at fire elever ble skutt og drept, og syv andre ble skadet under en skoleskyting i delstaten Michigan tirsdag denne uken.

Foreldrene er siktet for uaktsomt drap i forbindelse med skoleskytingen. De nekter straffskyld.

– De hadde all grunn til å vite at han var farlig. De ga ham et våpen uten å sikre det, og de ga ham fri tilgang til det, sa McDonald.

Paret fikk kausjonsbeløpet satt til over 4,5 millioner kroner hver, og de må blant annet overvåkes med GPS dersom de blir løslatt, skriver The Guardian.

BLOMSTERHAV: Det provisoriske minnestedet utenfor Oxford High School i Michigan, hvor skytingen fant sted, fortsetter å vokse.

Ble etterlyst

Foreldrene ble pågrepet tidlig lørdag morgen lokal tid, etter å ha vært etterlyst siden fredag ettermiddag.

Politiet fant dem i et forretningsbygg i byen Detroit etter å ha fått tips som ledet dem dit, skriver The New York Times.

– Det fremsto som at de gjemte seg i bygget, sa politisjefen i Detroit, James E. White, til avisen.

Samtidig hevder parets advokater at de aldri har vært på rømmen, og at det hele skyldtes en feil i kommunikasjonen mellom dem og påtalemyndigheten.

Det mener påtaleansvarlig Karen McDonald ikke stemmer. Hun peker blant annet på at paret hadde tatt ut over 35.000 kroner fra en minibank fredag.

– Vi var i kontakt med våre klienter i går kveld og gjennom dagen i dag. De var redde, de var ikke hjemme, de forsøkte å finne ut hva de skulle gjøre, og få orden i økonomien sin, sa forsvarer Shannon Smith under fengslingsmøtet lørdag.

NETT: Fengslingsmøtet ble gjennomført digitalt.

Juridisk nyvinning

Å sikte foreldre for uaktsomt drap etter en skoleskyting er høyst uvanlig. Det sier Cassandra Crifasi, en toppsjef ved Johns Hopkins senter for vold med skytevåpen til CNN.

– Vi holder sjeldent folk ansvarlige for å ha forsørget våpen til noen som ikke skulle hatt det, sier Crifasi.

Påtalemyndigheten mener derimot at det gikk galt på flere plan før den drapssiktede 15-åringen skal ha åpnet ild på skolen sin og drept fire personer mellom 14 og 17 år.

Ifølge McDonald var det foreldrene som kjøpte det halvautomatiske håndvåpenet som en gave til sønnen.

Moren skal også ha blitt varslet om at sønnen søkte opp ammunisjon på mobilen sin på skolen dagen før skytingen. Påtalemyndigheten mener hun sendte han en SMS der det sto «LOL jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt».

Samme dag som skytingen ble de også varslet om at sønnen hadde tegnet og skrevet dystre ting på en lapp, som «livet mitt er ubrukelig» og «verden er død» i tillegg til skisser av en tilsynelatende skutt person, en pistol og en kule.

Info Påtalemyndighetens tidslinje Ifølge påtaleansvarlig McDonald var det en rekke hendelser i forkant av skytingen som varslet om det som skulle skje: 26. november: James Crumbley, faren Ethan Crumbley, kjøpte et skytevåpen med sønnen til stede. Samme dag eller i dagene senere delte 15-åringen et bilde av våpenet på sosiale medier, med påskriften «Fikk min nye skjønnhet i dag. SIG SAUER 9mm»

Rundt 27. november: Moren, Jennifer Crumbley, delte en post på sosiale medier der hun skrev «mor og sønn dag tester ut hans nye julegave».

29. november: En lærer ved skolen ser at gutten søker opp ammunisjon på telefonen sin og rapporterte det til skoleledelsen. Foreldrene hans svarte ikke da skolen forsøkte å kontakte dem. Senere utvekslet moren tekstmeldinger med 15-åringen, der det skal ha stått «LOL jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt».

30. november: På morgenen før skytingen fant sted, oppdaget en av guttens lærere en lapp hun ble så forstyrret av at hun tok et bilde av den med mobilen sin. Lappen besto av en tegning av et håndvåpen rettet mot ordene «tankene vil ikke stoppe. Hjelp meg». Det var også en tegning av en kule, med teksten «blod overalt». Mellom pistolen og kulen var en tegning av en person som så ut til å ha blitt skutt to ganger med en latter-emoji under seg. Det sto også «livet mitt er ubrukelig» og «verden er død» på lappen. Foreldrene ble umiddelbart bedt om å komme til skolen, og en rådgiver tok 15-åringen ut av klasserommet. Under et møte med skoleledelsen ble foreldrene vist tegningen, som hadde blitt klusset på, og ble fortalt at sønnen deres måtte møte med en psykolog innen 48 timer. Ifølge den påtaleansvarlige ville ikke foreldrene at sønnen skulle tas ut av skolen, og dro uten ham. Gutten ble så satt tilbake i klasserommet. Vis mer

«Ekstraordinære»

Foreldrene kom til skolen den morgenen, men ifølge påtalemyndigheten ønsket ikke foreldrene å ta sønnen ut av skolen. De skal heller ikke ha undersøkt hvorvidt 15-åringen hadde med seg skytevåpenet han skal ha fått i gave.

CNNs egen jusekspert, Areva Martin, beskriver siktelsene mot foreldrene som «ekstraordinære».

– Vi vet at påtalemyndigheter har kviet seg for å sikte foreldre i disse skoleskyte-sakene, selv om det fremstår som at foreldrene har spilt en rolle, slik det ser ut her, sier Martin.

Hun forteller at forsvarerne vil være nødt til å vise at foreldrene opptrådte forsvarlig, men at det vil være en tøff kamp i denne saken.

DREPT PÅ SKOLEN: Det er lagt ned bilder i blomsterhavet av de fire ungdommene som ble skutt og drept tirsdag.

Samtidig kan lovverket beskytte foreldrene, for det er ingen krav til sikker lagring av våpen i delstaten, ifølge Martin.

McDonald har tidligere sagt at våpenet ble oppbevart i en skuff på foreldrenes soverom, som da vil være i henhold til loven.

– For å være ærlig så tror jeg ikke påtalemyndigheten vil ha en sterk sak i lys av de våpenlovene, i det minste ikke mot foreldrene, sier tidligere aktor Charles Coleman Jr. til CNN.