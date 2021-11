MISTET ØYET: Leidy Cadena (22) ble skutt da hun demonstrerte mot regjeringen i Colombia i vår.

Colombia-demonstrasjonene: Leidy (22) ble skutt i øyet

Under vårens omfattende demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia, skjøt colombianske sikkerhetsstyrker ifølge Amnesty med overlegg mot øynene til fredelige demonstranter.

Av Sindre Camilo Lode

– Jeg ropte: «La oss komme oss bort». Like etter føltes ansiktet mitt veldig varmt. Jeg kunne ikke se gjennom noen av øynene mine.

Til VG beskriver den 22 år gamle statsvitenskapsstudenten Leidy Cadena øyeblikket da livet hennes ble radikalt forandret.

I en helt fersk Amnesty-rapport med det engelsk navnet «Colombia: Shoots on sight», dokumenteres det som omtales som «den overdrevne maktbruken» fra colombianske sikkerhetsstyrker, som blant annet ga rundt 100 personer vedvarende øyeskader under demonstrasjonene i Colombia, i en halvtårsperiode fra april i år.

Rapporten – som går nærmere inn på tolv av disse tilfellene – er gitt ut i samarbeid med blant annet den colombianske menneskerettsorganisasjonen Temblores og prestisjeuniversitetet Universidad de los Andes.

– Det er urovekkende å se hvordan medlemmer av Den mobile antiopprørsstyrken (ESMAD) bevisst skjøt mot øynene til så mange mennesker, bare fordi de våget å utøve sin legitime rett til fredelig å protestere, sier direktør Erika Guevara-Rosas i Amnesty Amerika i en pressemelding.

OPPRØRSPOLITI: Colombianske sikkerhetsstyrker tok også i bruk tåregass mot demonstrantene.

De nasjonale colombianske politistyrkene hevder selv at de beskytter retten folk har til fredelige demonstrasjoner, og har ifølge Reuters sagt at de vil rettsforfølge politifolk som tyr til uberettiget vold.

– Jeg var veldig stresset

Sammen med kjæresten og noen venner var Leidy Cadena onsdag 28. april på vei til sentrum av hovedstaden Bogotá i Colombia.

Der skulle de etter planen delta i den første massive Nasjonalstreiken mot president Ivan Duques foreslåtte skattereform.

Titusener av demonstranter gjorde det samme, de hadde dratt ut i gatene for å benytte ytringsfriheten sin.

Men Cadena og vennene kom seg aldri helt frem til demonstrasjonene denne dagen.

– Vi bestemte oss for at dette virkelig ikke så bra ut, og at vi burde komme oss bort derfra.

De forsøkte å hente syklene som sto like ved, men ble fortalt av opprørsstyrkene ESMAD at de måtte gå i motsatt retning. Men her møtte de ifølge Cadena en annen stor demonstrasjon, samt flere ESMAD-styrker som forsøkte å bryte den opp.

Det var da hun ropte at de skulle komme seg bort, og like etter ble hun skutt, forteller hun.

– Jeg var veldig stresset, sier Cadena om sekundene etter hun ble truffet.

SÅRET: Slik så øyet til Leidy Cadena ut da hun tok bilde av seg selv etter å ha fått behandling.

Mistet øyet

Leidy Cadena har i dag flyktet fra Colombia og nå er i Norge hvor hun har søkt asyl.

– Etter at de skjøt meg, forsøkte vi å få tak i helsepersonell som kunne hjelpe, men ingen politibetjenter hørte på oss eller hjalp oss til sykehuset sier hun til VG.

Hun fortsetter:

– Faktisk ble kjæresten min truet av opprørspolitiet bare sekunder etter at de hadde skutt meg.

Amnestys digitale verifiseringsgruppe har verifisert en video som ble tatt like etter hendelsen. Her er Cadena tydelig synlig og vennene hennes samler seg rundt henne etter at hun ble skutt.

Foran dem står fem ESMAD-betjenter med skjold, to av dem bærer opprørsutstyr, inkludert såkalte kinetiske våpen, som også kalles «mindre dødelige våpen».

Leidy og vennene måtte gå flere kvartaler for å finne en ambulanse.

Det hele endte med at hun mistet øyet.

Hun mener bestemt at dette ikke var et uhell.

I rapporten til Amnestt sier hun at hun mener det var et angrep rettet kun mot henne, siden ingen av de andre hun var med, ble skutt.

Hun presiserer også at hun fra starten av demonstrasjonene merket seg flere angrep mot kvinner, og derfor mener hun at hun ble skutt på grunn av hvilket kjønn hun er.

– Jeg mistet et øye, men jeg sverger på at jeg føler jeg har 10.000 andre der ute som fortsetter kampen, sånn at dette ikke stopper her, sier hun.

Overfor VG sier Cadena at hun i ettertid av hendelsen fryktet for livet.

Verken hun eller familien har følt seg trygge siden hendelsen, forteller hun.

– Vi ble truet av flere tilfeller, derfor dro vi fra landet. Vi kom til Norge fordi vi visste at her kunne vi være trygge, sier hun til VG og fortsetter:

– Og vi anså det som det stedet som var lengst unna Colombia.

Rapporten fra Amnesty konkluderer med at opprørsstyrker og politi i perioden 28. april til 20. oktober begikk utbredte menneskerettsbrudd mot demonstranter ved å forårsake øyeskader gjennom uproporsjonal bruk av dødelige våpen.

– Grunnløse påstander

Menneskerettsgruppen Temblores har i tillegg registrert 43 dødsfall i forbindelse med politiets maktbruk under demonstrasjonene i perioden rapporten undersøkte.

Avisen Guardian har tidligere omtalt øye-skader hos demonstranter i landet.

Til New York Times i mai erkjente president Iván Duque at noen av politibetjentene hadde vært voldelige under vårens protester. Han avviste imidlertid at det var snakk om et strukturelt problem.

– Det har vært tilfeller av maktmisbruk. Men det å si at det finnes en mulighet for at det colombianske politiet vil bli sett på som strukturelle brytere av menneskerettighetene, det er ikke bare urettferdig, men det er også grunnløse påstander, sa presidenten.

Også i Chile ble det meldt om lignende saker, da 460 personer fikk øyeskader som følge av tåregass og gummikuler politiet brukte mot demonstranter der i 2019 og 2020. Dette ifølge en lokal observatør, skrev Reuters i 2020.

