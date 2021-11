AVSPERRET: Politiet har stengt av området hvor skytingen fant sted.

Israelske medier: Én drept og tre skadet etter skyting i Jerusalem

En mann er drept og tre personer er skadet etter skyting ved Vestmuren i Øst-Jerusalem.

Det melder flere israelske medier.

Gjerningspersonen er skutt og drept av politiet, skriver Haaretz.

To av ofrene er sivile og ble sendt til sykehus, ifølge ambulansetjenesten Magen David Adom.

En av dem, en mann i 30-årene, døde av skadene. Tilstanden til det andre offeret, en mann i 40-årene, skal være alvorlig. Også to politibetjenter ble lettere skadet i angrepet.

Gjerningspersonen var kjent for politiet og hadde tilknytning til Hamas, ifølge Israels sikkerhetsminister Omer Bar Lev, skriver The Jerusalem Post.

Angrepet skjedde i nærheten av Vestmuren i gamlebyen i Øst-Jerusalem. Politiet har steng av området.

Dette er det andre angrepet på fire dager i gamlebyen, etter at to politibetjenter ble lettere skadet etter et knivangrep onsdag, skriver The Jerusalem Post.

