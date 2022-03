FACEBOOK: Facebook ble nedstengt i Russland sist uke.

Riksadvokaten i Russland vil stemple Facebook som «ekstremistisk»

Den russiske riksadvokaten ber retten stemple Meta (tidligere Facebook) som en «ekstremistisk» organisasjon og dermed forby selskapet i Russland.

Av Ole Kristian Strøm

Det er nyhetsbyrået RIA som melder dette fredag.

Bakgrunnen er at Meta Platforms i enkelte land vil gi Facebook- og Instagram-brukere lov til å uttrykke voldelige budskap om russiske soldater, såfremt det handler om invasjonen av Ukraina, meldte Reuters tidligere fredag.

Det gjelder også ønsket om å ta livet av presidentene i Russland og Hviterussland, Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko, ifølge Reuters.

Facebook og Twitter ble nedstengt i Russland for en uke siden, men russere kan omgå dette og få tilgang via en såkalt VPN-kobling.

Riksadvokatens kontor ber også medietilsynet Roskomnadzor om å begrense tilgangen til Instagram.

Videre har den såkalte etterforskningskomiteen (tilsvarende politiet i Norge) åpnet straffesak mot Meta på grunn av at de tillater oppfordringer om vold mot russiske militære. Det melder etterforskningskomiteen selv på sin Telegram-kanal.

– Som et resultat av Russlands invasjon av Ukraina vil vi midlertidig tillate politiske ytringer som normalt ville bryte med våre regler om voldelige uttalelser, som for eksempel «død over de russiske inntrengerne». Vi vil fortsatt ikke tillate oppfordringer til vold mot russiske sivile, heter det i en uttalelse fra Meta, gjengitt av Reuters.

Den midlertidige endringen i retningslinjene gjelder landene Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Russland, Slovakia og Ukraina.

I en epost til sine moderatorer, som Reuters har fått tilgang til, heter det fra Meta at endringen gjelder så sant det kommer klart frem at det gjelder invasjonen i Ukraina og at «russiske soldater» i denne forbindelse er en annen måte å si det russiske militæret.

Meta har også åpnet for å hylla den omdiskuterte ukrainske Azov-bataljonen på sine plattformer. Det er normalt sett ikke lov på grunn av deres nasjonalistiske holdninger. Nå er det gjort unntak for dette - så lenge det handler om hvordan de forsvarer Ukraina i krigen.

– Vi vil ikke tro på Reuters-artikkelen. Det er rett og slett vanskelig å tro på. Vi håper at det ikke er sant, for hvis det er sant, så må det bli tatt de mest bestemte tiltak for å avslutte virksomheten til dette selskapet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået RIA.

Russisk UDs talskvinne Maria Zakharova sier ifølge Tass at de venter på «den offisielle reaksjonen fra Meta-selskapet» på dens nye policyen.

En talsperson for FN sier ifølge Reuters at de er også er bekymret for at Facebook har endret sin policy.

Flere russiske politikere melder fredag at de har forlatt Metas plattformer i protest. Det gjelder blant annet guvernøren i Murmansk, ved grensen til Norge.