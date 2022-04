STEIN I SANDEN: Jomfruøyene står i en dyp politisk krise. Veien videre for den britiske øygruppen er for øyeblikket svært usikker.

Ferieparadis kan miste selvstyre etter vanstyre

En rapport foreslår at Jomfruøyene settes under britisk administrasjon. Samtidig møter øygruppens leder i amerikansk rett, tiltalt for narkosmugling.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Det politiske systemet på De britiske Jomfruøyer har lenge knaket i sammenføyningene.

I årevis har det blitt satt frem beskyldninger om korrupsjon og misbruk av innbyggernes skattepenger.

Det toppet seg torsdag da Jomfruøyenes øverste politiske leder, Andrew Fahie, ble arrestert i Miami i USA på grunnlag av anklager om narkotikasmugling og pengevasking.

Ifølge siktelsen skal han ha godtatt en betaling på 700.000 dollar (6, 5 millioner NOK) mot at meksikanske karteller fikk lov til å bruke havner på øyene til narkotikahandel, oppgir BBC.

Det Fahie ikke visste var at den meksikanske motparten egentlig var amerikansk narkotikapoliti (DEA).

«Forferdelig ille»

Bare timer før Fahie skulle møte i retten i Miami fredag offentliggjør en granskingskommisjon en rapport som gir en knusende dom over styre og stell på øygruppen.

Den forteller om et fremskredent vanstyre blant den utøvende makt på Jomfruøyene, og finner blant annet at politikere og departementer hvert år bruker millioner av dollar uten skikkelige prosesser, ifølge The Guardian.

HAR MYE Å SVARE FOR: Jomfruøyenes leder, Andrew Fahie, er tiltalt for narkotikasmugling og pengevasking.

«Forferdelig ille» er rapportens ordvalg når den skal beskrive hvordan det er fatt med det politiske styret på øyene.

Kommisjonen foreslår en toårig opphevelse av Jomfruøyenes grunnlov, at den valgte regjeringen oppløses og erstattes av et direktestyre under den nåværende guvernøren John Rankin – utpekt av Storbritannia.

– Behov for endringer

Storbritannias utenriksminister Liz Truss ser pågripelsen av Andrew Fahie i i lys av granskingskommisjonens rapport.

I en uttalelse fredag sier hun at anklagene mot øygruppens leder «understreker behovet for akutt handling»

VIL ENDRE: Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier det er behov for endringer i det politiske systemet til De britiske Jomfruøyer.

– Granskingsrapporten som guvernøren publiserte i dag viser med all tydelighet at det er behov for vesentlige legislative og konstitusjonelle endringer for å gjenopprette et styre som innbyggerne på De britiske Jomfruøyer har krav på, sier Truss.

Jomfruøyene er et britisk oversjøisk territorium som består av totalt 60 øyer, men kun 16 av dem er bebodd av de rundt 35.000 innbyggerne.

Øygruppen står på FNs liste over ikke-selvstyrte territorier. Storbritannia har administrasjonsmakt over territoriet.

Pekes ut til å overta

Hvis Storbritannia velger å følge handlingsforslagene til kommisjonen er det Jomfruøyenes guvernør John Rankin som vil overta makten i en overgangsperiode frem til et nytt representativt politisk system gjeninnføres.

– Jeg sverger at interessene til folket på Jomfruøyene vil fortsette å være mitt hovedanliggende, og vil jobbe for å sikre et transparent, ærlig og åpent styre i tråd med rettsstatlige prinsipper for å styrke grunnlaget til De britiske Jomfruøyer, sier Rankin, gjengitt av Sky News.

Da øygruppens leder Fahie ble pågrepet torsdag insisterte Rankin på at det ikke hadde noen sammenheng med granskingskommisjonens rapport.