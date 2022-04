TALSKVINNE: Maria Zakharova under torsdagens brifing i det russiske utenriksdepartementet i Moskva.

– Anbefaler ikke å teste vår tålmodighet

Talskvinnen Maria Zakharova fra det russiske utenriksdepartementet mener at Vesten provoserer Ukraina til å angripe mål på russisk territorium.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Hun truer med et «hardt svar fra Russland» i en pressebrifing i Moskva.

– Vi anbefaler ikke å fortsette å sette vår tålmodighet på prøve, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne.

– Jeg vil gjerne at Kyiv og vestlige hovedsteder tar på alvor uttalelsene fra forsvarsdepartementet vårt om at ytterligere provosering fra Ukraina til å angripe russiske mål, vil føre til et hardt svar fra Russland.

Uttalelsene fra Zakharova kan tolkes som en innrømmelse av at de mange brannene og eksplosjonene i Russland de siste ukene kommer som følge av ukrainsk sabotasje. Hverken Russland eller Ukraina har kommentert konkret årsaken til disse hendelsene.

– Vesten ber åpent Kyiv om å angripe Russland, blant annet ved bruk av våpen fra NATO-landene, sier Maria Zakharova.

Legitimt

Hun viser til den britiske viseforsvarsministeren James Hippie, som har uttalt at det er legitimt for Ukraina å angripe militære mål i Russland.

I ett tilfelle har Moskva fastslått at det var ukrainske styrker som satte et mål i brann – et oljereservoar.

Maria Zakharova mener at det er Vesten som bestemmer hva Ukraina skal gjøre:

– Dette er ytterligere bevis på at regimet til Zelenskyj ikke tar sine beslutninger uavhengig og er fullstendig avhengig av eksterne kuratorer, sier UD-diplomaten.

«Fake news»

I et annet utspill torsdag mener Maria Zakharova at sjefen, utenriksminister Sergej Lavrov, har blitt totalt feiltolket om at det er «reell fare» for atomkrig.

– Faren for atomkrig er nå svært betydelig. Denne faren bør ikke undervurderes, var uttalelsen Lavrov kom med i et intervju med Russlands statlige Pjervyj.

– Det er ekstremt primitivt og samtidig ekstremt forferdelig: russerne truer med atomkrig. Vestlige tjenestemenn, i de verste tradisjoner med desinformasjon, mater mediene på en koordinert måte med «fake news» om atomtruslene fra Moskva, skriver Maria Zakharova på sin Telegram-konto.

– Utenriksdepartementene i NATO-landene har begynt å overbevise befolkningen i sine land om at russerne rasler med sablene, hevder Zakharova – og beskylder også vestlige medier for å kaste seg på og melde at «Moskva truer med atomvåpen og den tredje verdenskrig».