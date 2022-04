PROVOKATØR: Den danske politikeren Rasmus Paludan besøkte Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate i Oslo under valget i 2019.

Vil brenne koranen under 1.mai-tog

Den omstridte dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan har nå søkt om å få «demonstrere» under arbeidernes internasjonale kampdag i Stockholm.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gjennom påskeferien ble Paludan mye omtalt i forbindelse med koranbrenning og voldsomme opptøyer fra motdemonstranter.

Mannen som leder mikropartiet Stram Kurs ønsker å forby islam og deportere alle muslimer.

Vil gå fremfor Sosialdemokratene

Paludan fikk nylig nei til en demonstrasjon han ville arrangere i Borås, utenfor Gøteborg.

Nå har han derimot levert en søknad om å få brenne Koranen under 1. mai-toget i Stockholm denne helgen. I søknaden skriver Paludan at han ønsker å gå 150 meter foran sosialdemokratene (det svenske Arbeiderpartiet) med en brennende koran i en grilltang, skriver TV4.

I søknaden skriver han også at han frykter for livet sitt og derfor ber om å bli beskyttet av spesialtrent politi.

– Han vil skape kaos, han vil skape bråk. Det er opp til politiet å avgjøre om dette er en passende mulighet og plass, sier finansbyråd i Stockholm, Anna König Jerlmyr til kanalen.

Les også Koran–opptøyene i Sverige: – Jeg vil slakte ham! SKÅNE (VG) Først sinne, koranbrenning og drapstrusler. Så steinkasting, ild og vold mot politiet.

Stiller til valg i Sverige

Etter opptøyene i Sverige har Paludan sagt at han vil stille til valg i Sverige.

Hans høyreradikale parti har allerede deltatt i danske valg, men har ingen representanter på Folketinget i Danmark, der han i 2019 fikk 1,8 prosent av stemmene.

Tre av ti nordmenn for brenning av religiøse symboler

Institutt for samfunnsforskning har gjennomført en studie på oppdrag fra Fritt Ord, der de har spurt nordmenn om de mener det bør være tillatt å brenne religiøse symboler.

Undersøkelsen viser at tre av ti nordmenn mener dette bør være tillatt, mens 49 prosent er imot.

Fordelt på partitilhørighet er det flest som stemmer Frp (44,9 prosent), som er helt enig eller delvis enig i at det bør være tillatt, skriver Aftenposten. Deretter følger Venstre (41,2), MDG (36,1) og Rødt (32,4).

Flest (60,8) blant Aps velgere synes ikke at det bør være lov å brenne religiøse symboler. Deretter følger «andre partier» (59,4) og Senterpartiet (55,4). Andelen er lik for Rødt og KrFs velgere med 52,1 prosent.

Det kommer også fram at 43 prosent er helt eller delvis enig i at å støtte noens rett til å ytre seg rasistisk er like ille som å være rasist selv. 39 prosent er helt eller delvis uenig i dette.