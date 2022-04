I ST.PETERSBURG: Vladimir Putin på talerstolen onsdag.

Patriotisk Putin: Russland skal fullføre alt i Ukraina

President Vladimir Putin går til hardt angrep på Vesten og hyller samtidig den russiske patriotismen under et besøk i St. Petersburg onsdag.

Av Ole Kristian Strøm

Han er klar på at Russland skal fullføre alt som ligger i den «militære spesialoperasjonen» som han satte i gang den 24. februar - og som ellers i verden blir kalt «krig»:

– Alle oppgavene i den spesielle militæroperasjonen vi gjennomfører i Donbass og Ukraina, vil absolutt bli oppfylt for å garantere fred og sikkerhet for innbyggerne i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, på Krim og i hele landet vårt i et historisk perspektiv, sier presidenten, gjengitt av Tass.

Truer Vesten

Vladimir Putin kommer også med en direkte trussel om Vesten skulle blande seg inn i Ukraina-konflikten:

– Hvis noen utenfra har til hensikt å gripe inn i de pågående hendelsene, så bør de vite: Hvis skaper uakseptable strategiske trusler for Russland, så skal de vite at vårt motangrep vil komme lynraskt, truer Putin, gjengitt av regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta.

Presidenten sier at «det finnes verktøy for slikt», «de som ingen kan skryte av nå».

– Og vi vil ikke skryte, men vi vil bruke dem om nødvendig. Og jeg vil at alle skal vite om det. Vi har tatt alle avgjørelsene i denne saken, legger Putin til.

– Har avverget fare

Putin sier at «våre soldater og offiserer har avverget en reell fare som har hengt over vårt land», uten å spesifisere hva han mener med det.

– Med sitt mot, sin besluttsomhet og heltemot forhindret de en storstilt konflikt som ville ha utspilt seg på vårt territorium, hevder den russiske presidenten.

Putin snakker om at Vesten «ikke trenger et så enormt land som Russland» - og at Vesten tror at Russland representerer en fare for Vesten bare ved at det eksisterer.

– Nytt våpen

– Men det er de selv som utgjør en fare for verden, sier presidenten under et besøk i St. Petersburg, gjengitt av nyhetsbyrået RIA.

– Fiendene av vårt land har blitt tvunget til opprettelsen av nytt geopolitisk våpen. Egentlig er det ikke noe nytt, men det er en ny styrke, en ny kraft. De stolte på «russofobi» og nynazister. År for år har de forvandlet vårt naboland Ukraina til «anti-Russland», hevder president Putin.

Han påstår også at det blir «flere og flere» nynazister og utenlandske leiesoldater i Ukraina.

– Patriotisk

Putin hyller også den russiske patriotismen og det russiske demokratiet:

– Det er folket og bare folket i Russland som er kilden til makt i vårt land. Kraftkilden i Russland er bare folket. Den patriotiske stemningen er nær og forståelig for folk, fordi kjærlighet til moderlandet er den viktigste verdien for det russiske samfunnet, sier presidenten, gjengitt av RIA.

– Folkets representanter - de parlamentariske partier - handler alltid fra en enhetlig posisjon når det gjelder grunnleggende nasjonale interesser, for å løse problemer med forsvar og sikkerhet for vårt fedreland, sier Putin i St. Petersburg onsdag.

Samtlige partier i det russiske parlamentet er støttepartier til president Vladimir Putin.