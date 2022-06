SATT I REGJERING: I 2016 var Børge Brende (H) utenriksminister og Erna Solberg (H) statsminister.

Opplysninger til VG: Solberg-regjeringen ville ikke behandle sårede ukrainere i Norge

Allerede i 2016 ba Ukraina om hjelp fra Norge til å behandle sårede soldater – også i Norge. Men Solberg-regjeringen ville heller hjelpe dem til behandling i eget land, ifølge VGs opplysninger.

I slutten av mai ble det klart at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina-krigen. Da hadde det gått flere uker siden Ukraina ba europeiske land om hjelp.

Dette er sentralt i opposisjonens kritikk av Støre-regjeringens håndtering av Ukraina-krigen – og i kontrollkomiteens krav om en full redegjørelse for hvordan anmodningene om bistand fra Ukraina er håndtert.

– Dette er en krig. Det står om liv og død. Vi er ekstremt avhengig av at det er orden i rekkene i regjeringen, slik at vi kan håndtere anmodningene på en god måte. Det som er kommet frem har vært lite tillitvekkende, sa kontrollkomitéleder Peter Frølich (H) til VG i starten av juni.



Ba om hjelp i 2016

Men det er ikke første gang Ukraina ber om hjelp med skadede soldater i konflikten med Russland, som har pågått siden 2014.

Ukraina ba Norge om å hjelpe med å behandle skadde ukrainske soldater fra fronten i Donbas allerede i 2016 – også med behandling på norsk jord, ifølge VGs opplysninger.

Da var Erna Solberg (H) statsminister. Norske myndigheter ville heller gi Ukraina hjelp til å rehabilitere sårede soldater i eget land, ifølge VGs opplysninger.

Siden 2019 har flere norske helseinstitusjoner samarbeidet med Ukraina for å bygge kompetanse i landet, får VG opplyst.

VAR HELSEMINISTER: Bent Høie er nå Statsforvalter, og vil derfor ikke kommentere VGs opplysninger.



I en SMS til VG skriver tidligere helseminister Bent Høie at han ikke kan kommentere saken fordi han nå er Statsforvalter i Rogaland. Han viser til sine tidligere partikollegaer som sitter på Stortinget og var med i Solberg-regjeringen.

VG har spurt Høyre om hvilke vurderinger som ble gjort i 2016, og om hva slags bistand som ble gitt til Ukraina i perioden.

– Ut fra det vi har oversikt over, kom det en bistandsanmodning til Forsvarsdepartementet i 2016. Det ble her anmodet om kapasiteter Forsvaret ikke selv hadde, men som Forsvaret benyttet seg av i det ordinære helsevesenet i Norge, og Forsvaret kunne derfor ikke bistå. Dette var på et tidspunkt der den ukrainske helsetjenesten ikke var ødelagt av krigen, slik den nå er i store deler av landet. For å kunne hjelpe Ukraina, ble det derfor i stedet sett på mulighetene for å utvikle samarbeidet mellom norsk og ukrainsk helsetjeneste, skriver partiets pressesjef Cato Husabø Fossen til VG.

Han peker på at det blant annet ble opprettet et samarbeid med Sunnaas sykehus i 2018 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

– I perioden etter Russlands ulovlige anneksjon av Krim i 2014, trappet Solberg-regjeringen også opp den årlige bistanden til Ukraina betydelig, og bidro i tillegg blant annet med stridsrasjoner til det ukrainske forsvaret, omskolering av ukrainske soldater gjennom et NATO-program og støtte til utvikling av den ukrainske helsetjenesten. Solberg-regjeringen var opptatt av å gi bistand til Ukraina på måter som faktisk lot seg gjennomføre, skriver Fossen.

Han understreker at siden dette er seks år siden og Høyre ikke lenger er i regjering, så han man ikke tilgang til eventuelle dokumenter om dette som måtte finnes i departementene.

UKRAINA-TRIO: Ingvild Kjerkol (Ap) er helseminister. Emilie Enger Mehl (Sp) er justisminister. I midten står statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Skal undersøke bistanden

Stortinget har bedt regjeringen om å redegjøre for bistanden Norge har til Ukraina.

Særlig handler dette om hvordan regjeringen fulgte opp anmodningen fra Ukraina om å ta imot sårede ukrainske soldater. Høyre tok initiativ til brevet. Frp, Venstre, Rødt og SV stiller seg bak.

En av årsakene til at regjeringen brukte flere uker på beslutningen skal være uklarhet om hvilken statsråd som satt med ansvaret: justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) eller helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kontrollkomitéleder Frølich har tidligere sagt til VG at Støre-regjeringens håndtering ser ut som «et salig rot» og bedt dem rydde opp.

– Jeg venter på svar på kontrollkomiteens spørsmål til regjeringen om Ukraina-håndteringen, og jeg må nesten vente til det brevet foreligger av redelighetsårsaker, sier Frølich til VG.

Venter svar fredag

Regjeringens svar er ventet fredag – etter å ha blitt utsatt med fire dager.

– Men burde Solberg-regjeringen sagt ja til å ta imot sårede ukrainske soldater?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Nå behandler jeg en sak som går på Norges håndtering av krigen i Ukraina, sier Frølich.

Overfor NTB kalte han Støre-regjeringens håndtering for «lite tillitvekkende».

– Hvor tillitvekkende var Solberg-regjeringens håndtering?

– Det har jeg ikke noe grunnlag til å karakterisere. Det jeg har sett hittil fra regjeringen som sitter nå har vært lite tillitvekkende i en ekstrem krigssituasjon, og det er grunnen til at vi stilte spørsmål, sier Frølich.