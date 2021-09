SKJERMMØTE: Erna Solberg er blant de som USAs president Joe Biden inviterte til et digitalt møte om global vaksinering og slutten på pandemien. Hun fulgte møtet fra det norske generalkonsulatet i New York onsdag.

Om ett år skal syv av ti i verden være vaksinert

NEW YORK (VG) Målet om at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert om ett år, er innen rekkevidde. Det har statsminister Erna Solberg (H) fått forsikringer om på Joe Biden’s covid-toppmøte onsdag.

Av Alf Bjarne Johnsen

På det digitale toppmøtet, hvor den norske statsministeren var invitert inn i en mindre gruppe av regjeringssjefer, lovet USAs president Joe Biden å donere 500 millioner doser til andre land.

Vaksinene skal produseres av Pfizer, som selger dem videre til USA for netto pris uten fortjeneste.

De nye dosene skal spres gjennom vaksinesamarbeidet Covax, fra januar til september 2022. Dette nær dobler USAs vaksine-donasjon til resten av verden, til 1,1 milliarder doser totalt.

Biden understreket i sin tale til FN tirsdag at vaksinene gis bort uten vilkår.

– USA tar nå ledertrøya, sier Solberg til VG.

70 prosent vaksinerte globalt innen ett år - altså før neste toppmøte i FN i september 2022 - er et ferskt anslag fra EU, ifølge den norske statsministeren.

– Det er produksjonskapasitet som nå er flaskehalsen, legger hun til.

– Knapt kommet i gang

Mange av verdens rikeste land har fått knallhard kritikk fra det fattige sør fordi de ikke var villig til å dele mer på vaksine-godene, men valgte å prioritere sin egen befolkning først:

«Mens rike land har vaksinert store deler av sin befolkning, snakker om gjenåpning, tredje dose og til og med fjerde dose, har mange land knapt kommet i gang med vaksineringen», skriver lederne for, seks norske bistandsorganisasjoner i et debattinnlegg i VG onsdag.

«Bidens toppmøte kommer på et tidspunkt der flere frister og politiske lovnader allerede har røket. WHO satt et mål om at innen september i år skulle 10 % av befolkningen i lav- og mellominntektsland være vaksinert, og vi skulle være på god vei mot utrulling av vaksiner i mye større skala», skriver de videre.

– Føler Norge press på å donere flere vaksiner?

– Vi har i stor grad levert penger for å kjøpe vaksiner og å legge til rette for vaksinering. Vi har ikke regnet dette om til et antall vaksiner. Men vi har finansiert Covax, det internasjonale vaksinesamarbeidet, sier Solberg.

Fordelingsnøkkel

Norge har vært med og beregnet en fordelingsnøkkel på kostnader, ut fra folketall og økonomi, som skal forplikte et globalt spleiselag.

– Den kommer i stedet for store donorkonferanser hvor mange land faktisk regner inn gamle penger når de lover donasjoner, sier hun.

Fordi Norge snart får ny regjering, kan ikke Solberg gi løfter om ytterligere norske bidrag.

– Men det var heller ikke planlagt. Men alle andre som ligger under oss i følge fordelingsnøkkelen, kan nå signalisere store volumer.

Strid om tredje dose

– Hva tenker du om at Norge og andre land nå åpner for en tredje vaksinedose, mens store deler av den tredje verden fortsatt er uvaksinert?

– I Norge starter vi med tredje dose til mennesker som har lavt immunforsvar, til kreftsyke og til mennesker som kan komme til å dø om de ikke får påfyll av vaksine. Det mener jeg er helt rimelig at vi gjør. Vi må ta vare på vår egen befolkning, sier Solberg.