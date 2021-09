ANGREPET: I denne bakgården traff et missil fra en amerikansk drone. Flere barn var ute i bakgården da missilet traff.

USA innrømmer at droneangrep i Kabul drepte ti sivile: − Det var en tabbe

Etter å ha hevdet at de tok ut en terrortrussel, innrømmer det amerikanske forsvaret at droneangrepet de gjennomførte i Kabul under den siste dagen av evakueringen fra landet, drepte ti sivile mennesker.

Av Sindre Camilo Lode

– Angrepet var tatt i den alvorligste tro at det ville forhindre en nært forestående trussel mot våre styrker og de evakuerte ved flyplassen, men det var en tabbe, og jeg beklager på det sterkeste.

Det sier general og toppsjef ved den amerikanske hovedkommandoen, Central Command, Frank McKenzie, fredag kveld.

Det melder flere amerikanske medier, blant annet Washington Post, New York Times og Reuters.

McKenzie sier også at han selv er «fullt ansvarlig for angrepet og dette tragiske utfallet».

CNN skriver at en amerikansk militæretterforskning av droneangrepet har slått fast at angrepet tok livet av ti sivile mennesker, og at sjåføren av bilen de angrep, mest sannsynlig ikke var en trussel knyttet til IS-K.

Syv av de drepte i angrepet, var barn.

Funnene gjenspeiler undersøkelsene gjort av New York Times som fant ut at droneangrepet drepte en afghansk hjelpearbeider som jobbet for en amerikanske organisasjon og ni andre medlemmer av familien hans.

Opprinnelig hevdet USA at angrepet tok ut en terrortrussel mot den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, der titusener av mennesker forsøkte å rømme Afghanistan etter at den militante islamistgruppen Taliban tok kontrollen over landet.

MASSEBEGRAVELSEN: De ti familiemedlemmene som ble drept i det amerikanske angrepet ble gravlagt sammen.

Etter hvert innrømmet USA at angrepet også kunne ha drept sivile, men da oppga de bare tre sivile tap.

Angrepet var rettet mot en hvit Toyota og denne bilens sjåfør, som det amerikanske forsvaret mente hadde beveget seg på måter som gjorde det naturlig å tro at sjåføren var i ferd med å gjennomføre et terrorangrep.

Droneangrepet skjedde like etter at USA gjengjeldte terrorangrepet mot flyplassen som drepte rundt 200 mennesker, de fleste sivile afghanere.

Frem til nå har også det amerikanske forsvaret hevdet at droneangrepet utløste en sekundær eksplosjon fra sprengstoff som lå i bilen.

DREPT: Familiemedlemmer viste nyhetsbyrået AP bilder av noen av de drepte barna i angrepet.

Men under fredagens pressekonferanse der militæret la frem etterforskingen, innrømmet de at det de mener var en sekundær eksplosjon trolig kom fra en propan- eller gasstank – og at kanner som bilen var lastet med, var vannkanner.

De innrømmet også at sjåføren av den hvite Toyotaen, Zemari Ahmadi, var en langtidsansatt for en amerikansk hjelpeorganisasjon – og at han ikke hadde noe med IS å gjøre.

I undersøkelsene som New York Times gjorde av angrepet, kom det også frem at det ble avfyrt en rakett fra en hvit Toyota, lik Ahmadis, dagen etter droneangrepet, fra området der sjefen til avdøde Ahmadi bor.