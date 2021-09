BLIR SITTENDE: California-guvernør Gavin Newsom overlevde skjebnevalget 14. september.

California-guvernør på vei mot knusende seier

Guvernør Gavin Newsom overlevde tilbakekallingsvalget 14. september med det som kan anses som en klimaseier.

Av Silje Kathrine Sviggum

Innbyggerne i California stemte mot å kaste guvernøren i tilbakekallingsvalget som har vært toppsak i amerikanske medier i månedsvis.

Selv om stemmene ikke er ferdig opptalt, ble det torsdag norsk tid klart at demokraten Gavin Newsom (54) har en så soleklar ledelse at han får fortsette, skriver Los Angeles Times.

Torsdag ettermiddag, norsk tid, hadde Newsom fått 5,8 millioner stemmer.

Til sammenligning fikk guvernørkandidat Caitlyn Jenner bare 55 000 stemmer, noe som utgjør 1,1 prosent av de 68 prosentene som var talt opp, skriver People Magazine.

NÅDDE IKKE OPP: Den tidligere OL-vinneren og «Keeping Up with the Kardashians»-stjernen Caitlyn Jenner kan se langt etter guvernørdrømmen for denne gang.

Etter at resultatet ble klart, omtalte Jenner Newsoms seier som en «skam».

– Jeg kan ikke tro at så mange mennesker faktisk stemte for å beholde ham, sa 71-årige Jenner – som nylig uttalte til The Washington Post at hun ikke er ferdig i politikken:

– Det republikanske partiet trenger forandring, og for å være ærlig med deg, jeg er det beste eksemplet på forandring, spøkte kjønnsopererte Jenner i intervjuet.

«Recall election», som det heter på engelsk, er en form for folkeavstemning der innbyggerne kan stemme over om en valgt politiker eller embetsperson skal miste jobben. For at et slikt valg skal holdes må et visst antall av innbyggerne ønske det, noe som oftest bevisføres gjennom underskriftskampanjer.

I Norge har vi ikke tilbakekallingsvalg, men valgformen er kjent fra blant annet USA, Canada og Peru.

Historisk tilbakekallingsvalg

54-årige Newsom overlevde et historisk tilbakekallingsvalg ved å vinne under en pandemi som har testet evnen hans evner som delstatsoverhode i den største helsekrisen California har opplevd i moderne tid.

På sin Twitter-konto takker Newsom velgerne med følgende budskap:

– I kveld stemte California NEI til tilbakekalling og JA til vitenskap, rettigheter for immigranter, minstelønn, klimaet, fremtiden vår. Vi avslo kynisme og trangsynthet og valgte håp og fremgang, skriver Newsom.

Under valgkampen fikk Newsom støtte både av president Joe Biden og visepresident Kamala Harris som begge uttrykket at å kaste California-guvernøren var å gamble med å innføre «trumpisme» og gi mer makt til vaksinemotstanderne på ytterste høyre fløy.

Mannen som lenge ble regnet som den farligste motkandidaten, den kristenkonservative radioverten Larry Elder, ble kalt for «Donald Trump-klone» av Biden.

STØTTESPILLER: Visepresident Kamala Harris støttet guvernør Gavin Newson under valgkampanjen i San Leandro, California, 8. september.

Etter hvert som valgseieren økte, steg jubelen fra underholdningsindustrien i sosiale medier. Dokumentarfilmregissør Michael Moore var blant dem som gratulerte Newsom.

– Gratulerer guvernør Gavin Newsom med den store seieren. Du knuste motstanderne. Nok et giganttap for Trump og republikanerne. Det amerikanske folket vil ikke ha disse hatefulle idiotene til å styre noe som helst. Gavin – fortsett å føre California fremover! Staten din er en progressiv leder! tvitret Moore.

Den britiske skuespilleren Elijah Wood, best kjent fra «Ringenes Herre»-filmtrilogien, valgte å uttrykke sin lettelse med et filmklipp av Denzel Washington og følgende korte, talende kommentar:

– Puh, California.

Manusforfatter Larry Charles støtter også avgjørelsen, men er av de mer avmålte. Charles, som blant annet står bak manus til tulledokumentaren «Borat» (2006) med Sacha Baron Cohen i hovedrollen, påpeker i en Twitter-melding at Newsom har mye å rydde opp i.

– Nå som den latterlige tilkallingsagendaen er over (....) kan vi fokusere på hvordan Gavin Newsom faktisk har feilet delstaten og finne ut hvordan det kan fikses, skriver Charles.

Newsom har høstet kritikk for håndteringen av pandemien der California var blant delstatene med strengest smittevernregler og langvarig lockdown. Samtidig brøt guvernøren selv reglene da han deltok i en bursdagsfeiring på en Michelin-restaurant – med gjester fra langt flere husstander enn de gjeldende smittevernreglene tillot.

54-åringen beskyldes også for å skape lovverk som favoriserer utlendinger og for å ikke håndtere den økende hjemløsproblematikken.

Når han likevel får bli sittende, handler det trolig mye om at han innførte strenge smittevernregler under en langvarig covid-19-pandemi har ført til at California har klart seg bra målt i forhold til andre amerikanske delstater – med en av nasjonens høyeste vaksinasjonstall og laveste smittetall.

Newsom har vært en sterk forkjemper for vaksinering og bruk av ansiktsmaske. Så langt har California mistet om lag 67 000 innbyggere til corona.

Klimaforkjemperne lettet

Den største frykten knyttet til tilbakekallingsvalget har vært konsekvensen det kunna fått for Californias ledende posisjon i kampen mot global oppvarming i USA.

Dersom Newsom hadde blitt presset til å gå av, hadde de det gitt rom for store endringer i Californias klimalover.

En ny guvernør hadde blant annet kunne oppheve Newsoms ordre om å avvikle nye bensindrevne kjøretøyer innen 2023 eller fjerne pålegget hans overfor olje- og gasselskapene om å begrense letingen.

TAKKETALEN: Guvernør Gavin Newsom talte i demokratenes hovedkvarter i Sacramento, California, etter at valgurnene stengte.

Politiske eksperter mente før valget at Newsom slett ikke er sikret stillingen sin:

– Det er virkelig en reell sjanse for et stort retningsskifte, sa Richard Frank, jusprofessor i klimalovgiving ved University of California, til The New York Times.

– California har hatt betydelig innflytelse på klimapolitikkens retning både nasjonalt og internasjonalt, og dette kan kjapt avta.

Som det nå er vil California kunne fortsette som premissleverandør på klimafronten for resten av USA.