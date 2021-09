TERROR PÅ NÆRT HOLD: VGs fotograf Thomas Andreassen tok dette bildet av World Trade Center i brann, 11. september 2001.

Slapp første hemmelige terrordokument i USA: − Dette er følsomt

FBI har offentliggjort et hemmelig 11. september-dokument som kan forverre forholdet mellom USA og Saudi-Arabia. Men USA hemmeligholder dokumenter med langt mer sprengkraft enn dette, mener ekspert.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Dokumentet ble offentliggjort lørdag, på 20. årsdagen for angrepene, og skjedde på ordre fra president Joe Biden, skriver CNN. Flere dokumenter skal offentliggjøre i løpet av det neste halve året.

Dokumentet er fra 2016 og viser hvordan FBI prøvde å avdekke hvordan to saudiarabere bidro med logistisk og finansiell støtte til minst to av mennene som kapret flyene 11. september 2001.

Joe Biden har blitt hardt presset av de etterlatte familiene, men noe av grunnen til at han går ut med det er også at det finnes hemmelige dokumenter som sitter enda lengre inne å offentliggjøre, mener folkerettsforsker og Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit, som jobber ved Folkerettsinstituttet.

– Sprengkraft

– Det dreier seg om nyere rettsdokumenter om hva Saudi-Arabia har foretatt seg nå i de siste årene, og har langt mer politisk sprengkraft enn det som skjedde for 20 år siden. Så Biden-administrasjonen har to parallelle prosesser og velger å offentliggjøre de dokumentene som i minst grad vanskeliggjør forholdet mellom de to landene, sier Hellestveit.

LANG KAMP: – Kampen for å finne alle de ansvarlige etter 11. september har pågått i USA i 20 år, sier forsker og Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit.

De to saudiaraberne som omtales i dokumentet var en konsulært ansatt, og en etterretningsoffiser i Los Angeles. Sistnevnte, Omar al-Bayoumi, skal ha vært i Los Angeles under dekke av å være student. FBI-dokumentet beskriver han som dypt involvert med reise og opphold, samt finansiering, for å hjelpe to flykaprere, skriver CNN.

15 av de 19 flykaprerne var saudiarabere. Den saudiarabiske ambassaden i Washington uttalte tidligere at enhver anklage om at Saudi-Arabia er ansvarlig, er usann.

Bidens ordre kommer etter at over 1600 ofre etter angrepene sendte presidenten et brev hvor de fortalte at han kan droppe å komme på 20 årsmarkeringen for angrepene, dersom han ikke slipper ut denne informasjonen.

Under presidentvalgkampen gikk Biden nemlig langt i å love at han skulle hjelpe de pårørende med å få vite den fulle sannheten bak angrepene 11. september 2001.

– Det viser en kobling

– Dette er følsomt for forholdet mellom Saudi-Arabia og USA, sier forskningssjef Magnus Ranstorp ved den svenske forsvarshøyskolen.

Han har lest det 17 siders lange dokumentet som FBI nå har offentliggjort.

– Rapporten viser en kobling mellom Saudi-Arabia og terrorangrepene 11. september, men hvor sterke koblingene er ser vi kanskje ikke før flere dokumenter kommer, sier Ranstorp, som er en av Europas fremste terrorismeforskere.

– FØLSOMT FORHOLD: Opplysningene er ikke veldig revolusjonerende, men det skal komme flere dokumenter, sier forskningssjef Magnus Ranstorp ved den svenske forsvarshøyskolen, som har lest det frigitte dokumentet.

– En god del av innholdet dreier seg om Omar al-Bayoumi, som vi allerede vet var saudiarabisk agent. Det beskrives hvordan han ble kjent med to av flykaprerne, hvem som ringte hvem og så videre, men mange av detaljene har vært fremme før, sier Ranstorp.

Bayoumi, som jobbet for saudiarabiske myndigheter, sa at han tilfeldig kom i kontakt med de to på en restaurant i Los Angeles og oppfordret dem til å flytte til San Diego.

– Der hjalp han dem med penger, å finne en leilighet og å finne en flyskole i nærheten. Det er kanskje vanskelig å forstå for mange at det ikke holdt til å bli straffet. Opplysningene virker jo mistenkelige, men spørsmålet er om det holder. Det kan jo være tilfeldigheter, som de hevder. Det er jo naturlig at borgere fra samme land holder sammen når de møtes i utlandet, sier terroreksperten.

Iskaldt forhold

– Ønsket fra de etterlatte er å ansvarliggjøre en stat, for først da blir det snakk om erstatning. Al-Qaida alene er det ingen oppreisning å hente fra. Det er noe av grunnen til at Saudi-Arabia kjemper så hardt imot, sier folkerettsforsker og Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit.

Hun tror ikke det fremkommer konkrete nok bevis i dokumentet som ble offentliggjort i går til å gi Saudi-Arabia statsansvar.

– SPRENGKRAFT: – Biden-administrasjonen sitter på dokumenter om Saudi-Arabia med langt mer politisk sprengkraft, sier Cecilie Hellestveit.

Flere amerikanske presidenter har kviet seg for å offentliggjøre opplysninger om 11. september-etterforskningen og dermed vanskeliggjøre forholdet til Saudi-Arabia.

Da 11. september-kommisjonen i 2004 offentliggjorde sin rapport, fant de ingen kobling mellom terrorhandlingene og Saudi-Arabia som stat.

De 28 sidene om relasjonen mellom terroristene og de saudiarabiske tjenestemennene var fjernet. I 2008 lovet Obama å offentliggjøre kapittelet, men det skjedde ikke før i 2016.

– På dette tidspunktet var forholdet mellom USA og Saudi-Arabia iskaldt, sier Hellestveit.

Det har også vært hardt press fra de etterlatte om å offentliggjøre dokumentene fra 2016. Under Donald Trumps presidentperiode, sa daværende justisminister William Barr at dokumentene burde forbli hemmeligstemplet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Overbevist

Danny Gonzalez, en tidligere FBI- agent som jobbet med noe av etterforskningen etter 11. september, har sagt til CBS News at han er overbevist om at to av flykaprerne hadde en USA-basert støtteapparat.

– 19 flykaprere kan umulig begå 3000 massemord alene, uttalte Gonzalez i det første TV-intervjuet om etterforskningen. Han sa at de to terroristene Nawaf al-Hazmi og Khalid al-Mihdhar ble hjulpet av flere saudiarabere, inkludert Omar al-Bayoumi. Den tidligere FBI-agenten jobber nå som etterforsker for de etterlatte familiene.