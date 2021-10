ISRAEL: En helsearbeider behandler en covid-19-pasient på sykehuset Beilinson sentralt i landet.

Israel: Færre innleggelser etter boosterdose

Israel så en kraftig nedgang av fullvaksinerte innlagte da de begynte med en tredjedose. Nå fylles sengene i stedet av uvaksinerte yngre.

Av Line Fausko

Derfor mener infeksjonsmedisiner Eyal Leshem ved landets største sykehus at en tredje dose er viktig.

– Den endringen tror vi kom på grunn av boosterdose. Vi ser en stor reduksjon i alvorlige innleggelser sammenlignet med to doser, sier han til VG.

Leshem jobber ved Sheba, landets største sykehus, der han daglig analyserer alt som kommer inn av corona- og vaksinetall.

EKSPERT: Eyal Leshem sier en tredjedose reduserte risikoen for innleggelser i Israel.

Israel vaksinerte store deler av befolkningen sin allerede i januar og februar – og er derfor et slags «laboratorium» for resten av verden som vil se hvordan vaksinene fungerer over tid.

Det israelerne ser, er at de som ble vaksinert tidlig vinter hadde større sjanse for å bli innlagt enn de som ble vaksinert senere.

Israel har siden sommeren hatt en stor delta-bølge, som har ført til overbelastning av helsetjenestene. Sykehusene har ment at uten boosterdose, ville det kollapset.

– Stor reduksjon

Leshem sa til VG i august at han var overrasket over hvor raskt immuniteten så ut til å falle, og mente at boosterdoser til eldre var viktig for å sørge for å holde eldre utenfor sykehusene.

Etter at 3,6 millioner israelere har fått en tredjedose, er bildet på innlagte endret:

Av de 15 prosent av israelere over 12 år (1,1 millioner) som fortsatt er uvaksinert, er ti prosent over 20 år. Disse ti prosentene utgjør en uproporsjonalt stor del av innleggelser og covid-relaterte dødsfall i landet.

– Vi ser en stor reduksjon i alvorlige innleggelser sammenlignet med to doser. Hvis du er vaksinert, har du fremdeles en god beskyttelse. Men den faller.

Flere studier tyder på det samme

Noen av de israelske funnene på boosterdosen er publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine. Leshem understreker at studien er basert på hva Israel fant, og er ikke en randomisert studie, med kontrollgrupper, som ville gitt sikrere resultater.

En studie fra USAs smittevernbyrå CDC så at immuniteten falt etter 120 dager.

I Storbritannia har sett at det er et høyere nivå av alvorlige tilfeller hos dem som ble vaksinert tidlig.

Den sistnevnte studien, som ikke er fagfellevurdert (kvalitetssikret) mener de ser en tydelig fallende immunitet etter fem måneder. Beskyttelsen mot innleggelser med Pfizer-vaksinen hos de eldre falt fra 100 prosent til rundt 90 prosent på disse 140 dagene – altså fortsatt en god beskyttelse.

Forskerne skriver i konklusjonen at den fallende beskyttelsen for de eldre og risikogrupper tyder på at disse bør vurderes for en boosterdose.

Det sa også forskningslederen bak en ny svensk studie til VG tidligere denne uken.

Leshem mener det begynner å bli klart, med disse studiene, at immuniteten faller og det er behov for en tredjedose.

Her til lands ser man foreløpig ikke en økning av fullvaksinerte eldre som er så alvorlig syke at de må legges inn – det er denne markøren som er viktigst for FHI på spørsmålet om fallende immunitet og en eventuell tredjedose.

I Norge har foreløpig 168 fullvaksinerte blitt så syke at de måtte legges inn, ifølge FHIs ukerapport. Det utgjør et svært lite antall av de 3,6 millioner fullvaksinerte i Norge.

BEGRAVELSE: Israel krever nå tre doser for å ha gyldig coronapass i landet. Det brukes for å få tilgang til en rekke arrangementer.

Tredjedose vurderes

En tredje dose gis i dag til immunsvekkede nordmenn, og FHI vurderer om også eldre og sårbare skal få et ekstra stikk. Torsdag sa instituttets vaksinesjef Geir Bukholm til VG at de vil vente på EU-godkjenning av Pfizer som booster-vaksine før de tar en beslutning.

Leshem sier smittesituasjonen i Norge er såpass god at risikoen for å bli smittet er lav med to doser. Men at Norge bør ruste seg for at beskyttelsen hos fullvaksinerte faller etter seks måneder, er Leshem helt sikker på:

– I flere land ser de en reduksjon av alvorlige tilfeller og innleggelser 140 dager etter Pfizer-vaksinasjon. Hvis dette kan sees både der, og i Israel, kan Norge planlegge slik at dere unngår å få fullvaksinerte som utvikler alvorlig sykdom.