HOLDT VAKT: Militæret står utenfor fengselet der det brutale opprøret fant sted.

Ecuador: 118 døde i brutalt fengselsopprør

Politiet i Ecuador har tatt tilbake kontrollen over et fengsel i Guayaquil etter et opprør mellom innsatte.

Av NTB-AFP

– Alt er rolig. De innsatte er tilbake på cellene sine. De har ikke lenger kontroll over celleavdelingene, sier politimester Tannya Varela.

Kunngjøringen kom sent torsdag kveld lokal tid etter en enorm sikkerhetsoperasjon. Over 900 politifolk ble satt inn for å ta tilbake kontrollen over fengselet.

Minst fem av de 118 som ble funnet døde, hadde fått hodene skåret av.

Myndighetene har kalt hendelsen den verste fengselsmassakren i landets historie.

HÅPET PÅ GODT NYTT: Pårørende ventet torsdag på informasjon om skjebnen for sine kjære etter det brutale fengselsopprøret.

Våpen, kniver og eksplosiver

President Guillermo Lasso erklærte unntakstilstand i Ecuadors fengselssystem, noe som blant annet tillater regjeringen å sende ut politi og soldater til fengslene.

Det var tirsdag morgen lokal tid at det først brøt ut slåssing mellom kriminelle gjenger i fengselet. Sammenstøtene varte i mer enn fem timer. Angivelig ble det brukt både våpen, kniver og eksplosiver.

– Det er beklagelig at fengslene blir gjort til åsted for maktkamp mellom kriminelle gjenger, sa Lasso.

Krigssone

Det har sirkulert bilder i sosiale medier fra innsiden av fengselet. Der ligger flere titall mennesker døde, og åstedene som ser ut som krigssoner.

Onsdag samlet familie og venner av de innsatte seg utenfor, i påvente av nyheter. Flere gråt da de fortalte journalister hvordan deres nære og kjære hadde blitt brutalt drept, skriver nyhetsbyrået AP.

Pårørende fått tilbud om krisehjelp, psykologihjelp og mat, opplyste Lasso onsdag.

Ledy Zúñiga, som tidligere var Ecuadors justisminister og også øverste ansvarlig for rehabiliteringen av landets kriminelle, sier at det aldri noensinne har vært en «hendelse som har vært lignende eller i nærheten av denne».

Hun beklager videre at det ikke er innført tiltak etter lignende hendelser tidligere i år.

Flere sammenstøt

I september angrep mistenkte gjengmedlemmer et fengsel i Guayaquil med væpnede droner, og i juli ble til sammen 21 drept i opprør i fengsler i Cotopaxi og Guayaquil.

I februar ble 79 mennesker drept i voldelige kamper mellom rivaliserende gjenger i flere fengsler.

Lasso sier at regjeringen vil ha fortgang i et program som skal utbedre landenes fengsler. Totalt skal det brukes 24 millioner dollar, tilsvarende drøyt 200 millioner kroner.

Første punkt på listen er investeringer i infrastruktur og teknologi i Litoral-fengselet i Guayaquil.