FORKJEMPERE: Gloria Orcué og Carlos Morales som representerer de colombianske menneskerettsorganisasjonene Justicia y Paz og Cahucopana.

Ble utsatt for attentat: Håper på gjennomføring av fredsavtalen i Colombia

Søndag kan colombianerne for første gang stemme frem en president som ikke kommer fra eliten. Menneskerettsforkjemperne Carlos Morales og Gloria Orcué har begge opplevd trusler og vold, og mener landets neste president må prøve å samle landet igjen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det er en sen februarkveld i byen Barrancabermeja, sentralt i det nordlige Colombia.

Carlos Morales har satt seg på motorsykkelen. Han skal ut for å hente sin femten år gamle sønn.

Med ham på motorsykkelen er kona og deres fem år gamle sønn.

– Plutselig kom det en annen motorsykkel med to væpnede menn som begynte å skyte mot oss. Jeg tråkket på gassen for å komme oss unna, men jeg ble truffet i siden og kona mi i armen, sier Morales til VG.

Han er bondeleder og menneskerettsforkjemper i organisasjonen Cahucopana, som han nå leder etter seksten år ved deres pasifistiske frontlinjer.

De kom unna angrepet med livet i behold. Sønnen ble heller ikke skadet.

– Fysisk fikk kona mi og jeg merker, men den følelsesmessige skaden er mye verre. Det gikk veldig inn på barna og kona mi; da har de som sto bak angrepet, lyktes. De har klart å skape frykt i familien min, fortsetter Morales.

Sammen med Gloria Orcué som representerer organisasjonen Justicia y Paz – en av de eldste menneskerettsorganisasjonene i Colombia – møter Morales VG i Oslo i mai, bare dager før det avgjørende presidentvalget.

Nesten seks år etter fredsavtalen med geriljagruppen FARC, som Norge var tilrettelegger og garantist for, er situasjonen i Colombia mer preget av vold og uro enn på lenge. Og i fjor var det massive protester mot den sittende presidenten, som svarte med utstrakt vold for å slå ned på protestene.

Så langt i år har den uavhengige observatørgruppen Indepaz meldt om hele 79 drap på sosiale ledere og menneskerettsforkjempere.

I januar ble blant annet den 14 år gamle urfolksaktivisten Breiner David Cucuñame skutt og drept.

Tidligere geriljamedlem er favoritt

Ved ettermiddagstider søndag norsk tid, har valgurnene i Colombia åpnet. Den sittende presidenten Ivan Duque var førstemann til å stemme, men er ikke selv kandidat. Høyresiden er representert av konservative Federico «Fico» Gutierrez.

Forhåndsfavoritten Gustavo Petro ankom valglokalet noe senere, skriver den colombianske avisen El Espectador.

– Jeg stoler på det colombianske samfunnet og dets vilje til endring. Når alt kommer til alt er det bare to alternativer – det er et relativt enkelt valg, sa Petro like før han stemte og fortsatte:

– Man kan la Colombia forbli som det er, som i mine øyne betyr mer korrupsjon, mer vold, mer sult, eller så kan vi endre Colombia og styre det mot fred, velstand og demokrati for folket.

1 / 3 STEMTE: Presidentkandidat Gustavo Petro avla søndag sin stemme i den colombianske presidentvalgets første runde. STEMTE: Presidentkandidat Gustavo Petro avla søndag sin stemme i den colombianske presidentvalgets første runde. STEMTE: Presidentkandidat Gustavo Petro avla søndag sin stemme i den colombianske presidentvalgets første runde. forrige neste fullskjerm STEMTE: Presidentkandidat Gustavo Petro avla søndag sin stemme i den colombianske presidentvalgets første runde.

Petro er tidligere medlem av geriljagruppen M19, og satt en kort tid fengslet for å ha lagret våpen for gruppen. Han var medlem på 70- og 80-tallet. Gruppen ble demobilisert i 1990.

I 2011 ble han valgt til ordfører i hovedstaden Bogotá og har siden bygget videre på den politiske karrieren.

Nå leder han på meningsmålingene.

Men det colombianske valget har potensielt sett to runder, om ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene i første runde. Petro har hatt målinger på rundt 40 prosent, og det er trolig at en andre runde må til for å avgjøre landets fremtid.

Konservative «Fico» vil trolig bli hans motkandidat i valgets andre runde, mens en tredje kandidat, forretningsmannen Rodolfo Hernandez, ses av mange på som en outsider.

UTFORDRER: Presidentkandidat Federico Gutierrez ligger på annenplass på meningsmålingene.

– Landet har nesten gått ti år tilbake

Martha Rubiano Skretteberg kommer fra Colombia og er generalsekretær i Caritas Norge som jobber for å bedre fredssituasjonen i landet og å hjelpe lokalsamfunnene.

Hun er tydelig på at det for tiden går feil vei i Colombia.

– Det har vært en veldig negativ sikkerhetsmessig og økonomisk utvikling de siste årene, som også ble forsterket under pandemien og nå igjen under Ukraina-krigen, sier hun til VG.

Ifølge Skretteberg går dette først og fremst ut over matsikkerheten til befolkningen, i tillegg øker de sosiale forskjellene.

– 40 prosent av befolkningen lever i fattigdom, og matprisene har økt med 83 prosent de siste månedene. Prisen på varer til jordbruksnæringen, som gjødsel og drivstoff, har også økt veldig. Dette rammer småbønder på landsbygda. Uten å få til reelle endringer for fattige bønder, blir det vanskelig å få til en bærekraftig fred i Colombia, da blir det bare på papiret, sier hun.

GENERALSEKRETÆR: Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge.

Hun kaller Petro kontroversiell, men mener at søndagens valg er et protestvalg mot eliten som sitter ved makten.

– Det er et veldig viktig valg fordi det er første gang at det er en reell mulighet at en kandidat som ikke kommer fra makteliten, kan vinne. Mange mener likevel at om han blir valgt, så vil landet bli enda mer polarisert.

Bondeleder Morales mener volden som nå utspiller seg i landet, er et tydelig tegn på hvor alvorlig situasjonen er blitt siden fredsavtalen i 2016:

– Det er nesten som at landet har gått ti år tilbake i tid. Igjen så ser vi bombinger, væpnede sammenstøt og nærmest væpnede slag. Det har også vært en økning i massakre og angrep på sivilbefolkningen, sier han.

Se flere bilder i galleriet under:

1 / 2 MARKERER SEG: Geriljagruppen ELN, som dagens president Ivan Duque har brutt fredsforhandlingene med, bruker blant annet å skrive ELN på bygninger på landsbygda som del av hvordan de utøver kontroll overfor befolkningen, ifølge Peace Brigades International (PBI). OPPDATERING: Carlos Morales åpnet i juli 2021 et møte med folk fra den norske ambassaden og lokalsamfunnet i landsbyen Carrizal i Colombia. forrige neste fullskjerm MARKERER SEG: Geriljagruppen ELN, som dagens president Ivan Duque har brutt fredsforhandlingene med, bruker blant annet å skrive ELN på bygninger på landsbygda som del av hvordan de utøver kontroll overfor befolkningen, ifølge Peace Brigades International (PBI).

– Avtalen har utvidet handlingsrommet

Gloria Orcué i organisasjonen Justicia y Paz har selv vært utsatt for trusler. Mens Morales har mistet tre menneskerettskolleger bare den siste tiden.

De peker begge på at fredsavtalen i seg selv var et viktig steg for landet, men at gjennomføringen av den ikke har vært god nok. Avtalen førte til at geriljagruppen FARC la ned våpnene sine og ble akseptert som et politisk parti, noe som har ført til mindre stigmatisering av den politiske venstresiden.

Dette har igjen gjort det lettere for forhåndsfavoritt Petro, som ifølge Skrettberg i Caritas har lyktes med å bringe sammen hele venstresiden.

Hun har selv møtt og snakket med ham under valgkampen.

Da sa han at han ønsket å gjennomføre hele fredsavtalen, som blant annet vil si å få til en omfattende jordreform som fordeler jorden rettferdig, endre det økonomiske systemet og at han ønsker en bedre miljøpolitikk for landet.

Dette vil han gjøre gjennom å øke skattene for de rike, ifølge Skretteberg.

AVTALEN: Tidligere president Juan Manuel Santos strekker ut hånden mot den øverste lederen i Farc-geriljaen Rodrigo Londoño i 2016.

Kandidatene lever med drapstrusler

Et bilde på volden i landet, og hvor farlig det kan være å stå opp for noe i Colombia, er at også presidentkandidatene i årets valg lever under farlige trusler.

Både Petro og høyresidens Gutierrez har sagt at de har mottatt drapstrusler, og sikkerheten rundt dem er økt betraktelig

– Han frykter for livet sitt. Han sa til meg at han bare tenker «når skjer det?». Jeg forstår ham, for den frykten er reell i Colombia.

For i løpet av det siste århundret har hele fem presidentkandidater blitt drept i Colombia.

Uansett hvem som vinner, vil den neste presidenten måtte forsøke å samle landet igjen.

– Colombianere vil bare leve et verdig liv i gode forhold. Dette ønsket må også reflekteres i den nye presidenten, som må legge til rette for dette, sier bondeleder og menneskerettsforkjemper Morales og fortsetter:

– Hvis den presidenten som kommer, virkelig begynner å ta tak i de problemene som finnes og gjennomfører fredsavtalen, så kan man snakke om en regjeringen som faktisk respekterer livet og respekterer muligheten for å bli boende i områdene vi bor i.