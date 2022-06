OPPOSISJON: Grigory Mikhnov-Vaytenko er presten som brøt med den russisk-ortodokse kirken og som kritiserer Putin. Nå hjelper han ukrainske krigsflyktninger.

Russisk prest hjelper ukrainere med å flykte fra Russland

Tusenvis av ukrainere er blitt deportert til Russland. Flere av dem har endt opp i Sibir, ved grensen til Nord-Korea. – De hadde ikke noe valg, sier presten Grigory Mikhnov-Vaytenko.

Etter ukevis med bombardement og artilleribeskytning kunne tusenvis av ukrainere som fortsatt var igjen i storbyen Mariupol omsider evakueres til sikkerhet. Russerne kunngjorde i slutten av april at de hadde tatt kontroll over den strategisk viktige havnebyen som ligger ved Azovhavet i utbryterprovinsen Donetsk sørøst i Ukraina.

Men de som skulle evakueres, skal ikke ha fått lov til å reise inn i de delene av Ukraina som fortsatt ligger under Kyiv-regjeringen.

I stedet ble de sendt inn i fiendens land.

RÅDVILLE: En gruppe ukrainske flyktninger er blitt busset inn i Russland, vekk fra krigen, og vet lite om hva som venter dem. Russiske frivillige forsøker å bistå.

– Mange av dem har fortalt meg at de foretrakk å reise til ukrainsk område, men ikke fikk mulighet. De kunne reise til russisk territorium, eller de kunne forbli i Mariupol. Og i byen var det for farlig å bli, sier den russiske presten og menneskerettighetsaktivisten Grigory Mikhnov-Vaytenko til VG.

I stedet endte det med at mange busslass av ukrainere ble kjørt fra Mariupol og over grensen til Russland. Det samme skal ha skjedd i Kharkiv.

– Det var ikke slik at de fikk en pistol mot tinningen og ble ført inn i en evakueringsbuss, men det var ikke en frivillig evakuering heller. De hadde ikke noe valg, utdyper presten.

Og på den russiske siden av grensen, der ventet Mikhnov-Vaytenko og det frivillige apparatet han har satt i stand for å bistå ukrainske flyktninger som kommer til Russland.

PREST: Mikhnov-Vaytenko er erkebiskop i den apostoliske ortodokse kirken og en uttalt regimekritiker i Russland.

Presten er en uttalt Putin-kritiker, og forlot den russisk-ortodokse kirken for åtte år siden, i protest mot Russlands annektering av Krim-halvøya. Nå er Mikhnov-Vaytenko erkebiskop i den apostoliske ortodokse kirken.

Hit sendes de

De ukrainske flyktningene ble først kjørt med buss til de russiske byene Taganrov og Rostov-na-Donu, et par timers kjøretur østover fra Mariupol. Deretter ble de fraktet i egne evakueringstog til ulike steder i Russland, ifølge flyktningenes egne beretninger.

– Flere er blitt sendt til området rundt storbyen Vladivostok langt øst, og andre til nordlige deler av Sibir. Bare se på kartet – hele Russland er involvert i dette, sier Mikhnov-Vaytenko til VG.

– Disse leirene ligger langt unna sivilisasjonen. Det er gode steder for å hvile, men ikke gode steder for å leve, jobbe eller ha utsikter for noe som helst, sier den russiske presten.

– Hvordan er forholdene i disse leirene?

– Dette er leire fra Sovjettiden som ble brukt av fagforeningene for at folk skulle få hvile. Standarden er helt elementær.

– Tror du Kreml med dette forsøker å befolke grisgrendte strøk av landet?

– Nei, jeg tror ikke det, de bryr seg ikke om hva som skjer med disse ukrainerne, svarer Mikhnov-Vaytenko.

DEPORTERT: Et tog ankom havnebyen Nakhodka langt øst i Russland 21. april, med 300 ukrainske flyktninger fra Mariupol om bord.

Videre fra Vladivostok ble 300 ukrainske flyktninger overtalt til å reise til landsbyen Vrangel, øst for Vladivostok, ifølge den uavhengige russiske nettavisen Meduza.

De skal ha blitt lovet gratis bolig, lave boligrenter og jobb, men har foreløpig ikke fått noe av delene.

– Jeg vet ikke hvem jeg kan kontakte for å få hjelp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Olga, en ukrainsk sykepleier fra Mariupol som er blitt deportert til Vrangel, til Meduza.

Akutt mangel på informasjon

Den russiske presten forteller at flyktningene han og kollegene snakker med er rådville og fortvilte.

– De er blitt dyttet ut av landet sitt, og de har ingen tilgang til informasjon. Det er den aller største utfordringen, sier presten på telefon fra St. Petersburg.

De ukrainske flyktningene vet ikke hva de har rett på, hvor de kan bo, hvorvidt de kan finne jobb, om de kan reise utenlands eller om de kan reise hjem igjen til Ukraina. De fleste av dem kommer nærmest tomhendte uten særlig med penger eller eiendeler, forteller presten.

– Vi informerer dem om reglene, forsøker å finne steder å bo for dem, og bestille reiser til andre deler av Russland eller ut av landet. Vi forsøker å oppdrive medisiner for dem som trenger det, og læremateriell for skolebarna.

Startet på null

Mikhnov-Vaytenko sier at de hittil, etter tre måneder med krig, har hjulpet hundrevis av flyktninger. Han har for lengst mistet tellingen, sier han.

– De er så mange. Vi har lite tid til å snakke med hver enkelt. Vi spør dem hvor de vil, om de har slektninger som venter i andre land og om de har identifikasjonspapirer. Så sier vi «lykke til og vær forsiktig».

Det finnes ikke noen infrastruktur for å ta imot flyktninger til Russland, ifølge presten.

– Ingenting var forberedt for denne situasjonen. Vi har organisert oss fra et nullpunkt.

Ukrainerne som sitter i de gamle sovjetleirene i Sibir og andre områder forsøker å komme seg vekk derfra, ifølge presten.

Mange av dem vil aller helst hjem til Ukraina, men dette er krevende av ulike årsaker: Det er utrygt og pågående kamper i flere deler av landet, og den russisk-ukrainske grensen er stengt for sivile. Det samme er grensen mellom Ukraina og Belarus. Derfor må de uansett først til Romania, Moldova, Ungarn, Slovakia eller Polen, for så å kunne krysse inn i Ukraina.

– Det er veldig krevende å organisere at de reiser hjem til Ukraina. Det er mye lettere for dem å reise til Tyskland eller andre europeiske land, sier presten.

SENDER BREV: Mikhnov-Vaytenko og andre russiske regimekritikere samles jevnlig for å skrive brev til politiske fanger som sitter fengslet i Russland.

Sier han ikke er redd

– Utsetter du deg selv for en risiko ved å gjøre denne jobben?

– Nei, jeg trenger ikke skjule den hjelpen jeg gir.

– Du har eksplisitt kritisert russiske myndigheter før?

– Ja, fordi jeg er sikker på at politikerne er antikristne, så jeg er imot dem. Jeg er ikke imot Russland, det russiske språk eller russiske folk. Jeg er imot regjeringen, og jeg er imot krigen, først og fremst. Først Tsjetsjenia, så Krim, deretter Syria, og nå Ukraina. I alle disse årene har Russland vært i krig, og jeg skjønner ikke hva vi gjør på her.

– Hva mener russere flest om Ukraina-invasjonen nå, etter ditt inntrykk?

– Det er flere som er skeptiske til og imot krigen enn det regjeringen vil gi inntrykk av i propagandaen vi ser i avisene og på TV. Jeg tror mer enn 80 prosent er imot krigen, svarer presten.

Han forteller at han vet om mange russere som forsøker å hjelpe ukrainske flyktninger i Russland, slik som ham selv.

– Det er utallige eksempler på russere som bruker penger på ukrainere, som gir dem eiendeler og huser dem i hjemmene sine. Men alts dette gjør vi på egen hånd – uten støtte fra myndighetene.