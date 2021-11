KLIMATOPPER: EUs klimakommissær Frans Timmermans (t.v), USAs klimautsending John Kerry og Kinas sjefforhandler Xie Zhenhua.

Slik var spillet i kulissene: Truet med å bryte avtalen

India har «fått skylden» for at klimapakten fra Glasgow ble svekket helt på tampen. Men detaljer fra innsiden antyder at Kina var landet som presset USA og EU med på et kompromiss.

Lørdag kveld, en dag på overtid, ble de 193 landene på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, enige om avtalen som har fått navnet «The Glasgow Climate Pact».

Det skjedde ikke uten dramatikk. I løpet av dagen var det harde forhandlinger mellom de forskjellige delegasjonene.

En desperat leder av toppmøtet, Alok Sharma, ba gjentatte ganger delegatene om å avslutte forhandlingene, som blant annet fant sted i plenumssalen.

Men det var i et rom bak denne salen at de fire største forurensende økonomiene – Kina, USA, India og EU – forhandlet seg imellom om utfallet av avtalen.

For på overtid av overtid hadde det kommet inn et krav fra Kina og India om å vanne ut språket i avtalen som handlet om å «fase ut» kull og subsidier til fossil energi.

I stedet ønsket styresmaktene i Beijing at språket ble endret til å «fase ned». Samtidig ønsket deres indiske motpart at avtalen bare skulle omhandle «ineffektive» subsidier av fossil energi.

Det sier en ikke-navngitt EU-tjenesteperson som var til stede i rommet, ifølge Politico.

FORHANDLINGER: USAs klimautsending John Kerry i dialog med deler av den kinesiske delegasjonen på COP26 lørdag.

Truet med brudd

Atmosfæren i rommet var spent, og på et tidspunkt skal det ha vært risiko for at hele avtalen gikk i vasken.

– Vi er villige til å bryte ned hele greia, sa en av Kinas delegater, ifølge EU-tjenestepersonen.

Flere sårbare land fulgte spent med på at forhandlerne kom og gikk fra rommet.

Toppmøtets leder, Sharma, var også til stede under forhandlingene mellom utslippsgigantene. Han løp inn og ut av rommet i et forsøk på å holde delegater fra øystater og de minst utviklede landene oppdaterte om utviklingen.

Også EUs klimakommissær Frans Timmermans hastet inn og ut av rommet. For på utsiden foregikk et annet møte – mellom EU-landene – som han forhandlet på vegne av.

Timmermans måtte forsikre seg om at EUs medlemsstater kunne være med på en svakere avtaletekst. Ingen av landene ønsket dette, men EU endte opp med å gå med på endringen.

Vi spoler noen timer frem, til lørdag kveld i plenumssalen, der avslutningsmøtet til COP26 skulle bli holdt.

Nok en gang forhandlet delegatene fra USA, Kina, India og EU uformelt på gulvet, samtidig som toppmøtets leder gikk fra den ene delegasjonen til den andre.

Se under, statsråd Espen Barth Eide tok bilder for VG:

INNSPURTEN: USAs klimautsending forhandler med Indias miljøminister Bhupender Yadav like før avtalen var sikret.

Tok bilder for VG

Vår egen klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), jobbet i kulissene for å beholde den sterkere utgaven av avtaleteksten, og forsøkte å overtale Indias miljøminister om dette.

Underveis tok den norske statsråden to bilder med mobilen som han sendte til VG (se over), og som dokumenterte dramaet mens det utfoldet seg:

Det ene viser USAs spesialutsending for klima John Kerry i intense samtaler med den indiske miljøministeren, det andre viser hans assistent Sue Biniaz, i samtaler med den kinesiske delegasjonen.

Rett etterpå tok Kina ordet i plenum og takket andre land for å ha vist «fleksibilitet»; så ble den reviderte teksten lagt frem av India.

DISKUSJONER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide prøver å overtale Indias miljøminister.

Eide bekrefter

– Det stemmer at det ble holdt samtaler mellom de mest sentrale aktørene for å redde avtalen helt på tampen. Det ble forhandlet frem et kompromiss, sier Espen Barth Eide til VG dagen derpå.

– Det ser ut til at Kina og India klarte å presse USA og EU til å tone ned avtalen. Har maktbalansen endret seg?

– Kina og India er jo verdens to mest folkerike land. Det er naturlig at de har makt. Dessuten hadde flere andre land også uttrykt skepsis, så de visste at de hadde støtte, svarer Eide.

– Samtidig må vi huske på at India og Kina i utgangspunktet ville ha formuleringen om kull og fossile subsidier helt ut. Så man kan også snu på det og si at USA og EU hadde makt ved at de sto sammen. Det hadde ikke skjedd under Donald Trump.

– Flere land kom med kritikk mot prosessen, at mektige land ble enige seg imellom?

– Jeg synes egentlig det er normalt i storpolitikken. De siste samtalene skjedde inne i plenumssalen, men det ville vært umulig å ta alle landene med på diskusjonen. Til slutt stemte jo alle for forslaget.

TOK TIL TÅRENE Leder for klimatoppmøtet, Alok Sharma, måtte kjempe mot gråten da han kunngjorde at den reviderte teksten var vedtatt.

Stor skuffelse

Da endringen ble lagt frem i plenum, sank stemningen betraktelig i rommet. Flere øystater og europeiske land uttrykte også skuffelse.

– Det vi ønsker å uttrykke, er ikke bare vår forbauselse, men også vår enorme skuffelse over måten dette har blitt introdusert på, sa Fijis utsending Aiyaz Sayed-Khaiyum.

Hans motpart fra Marshalløyene, Tina Stege, sa at det gjorde dem «dypt vondt».

Mexico-delegaten Camila Lizama la til at de «hadde blitt satt på sidelinjen i en ikke-transparent og ikke-inkluderende prosess».

USAs klimautsending John Kerry tok imidlertid ikke ordet, mens EUs Timmermans kalte endringen for en «ytterligere skuffelse», men understreket at kompromisset tross alt var en god avtale.

I den endelige avtalen har ikke bare språket blitt vannet ut til å «fase ned». Det er også lagt til et forbehold om å hjelpe de fattigste og mest sårbare landene ut fra «nasjonale forhold», og å anerkjenne behovet for hjelp til en «rettferdig overgang».

PRESSET: USAs klimautsending holdt en pressekonferanse etter avtalen var godkjent av de 193 landene.

Men ifølge Bloomberg bør ikke skylden legges alene på India, som kom opp med språket i den endelige avtalen.

For det var nemlig USA og Kina som først omfavnet formuleringen «fase ned». Det gjorde de i en avtale seg imellom tidligere i uken.

– Kina vil fase ned kullforbruk gjennom 15-årsplanen og å gjøre sitt ytterste for å øke tempoet i dette arbeidet, heter det i avtalen mellom de to supermaktene.

I forkant av den dramatiske innspurten i Glasgow, skal USA også ha gitt uttrykk for at de kom til å akseptere at «fase ned» ble med i avtalen, ifølge en ikke-navngitt kilde som er kjent med prosessen.

– Du må fase ned kull før du kan få en slutt på kull, sa den amerikanske klimautsendingen Kerry på en pressekonferanse etter at avtalen var godkjent av samtlige land.

Ballona-Hauge: – Brutalt

Bellona-leder Frederic Hauge fulgte dramaet på nært hold i Glasgow. Rett etterpå sa han til VG at han var lettet og glad, og påpekte at forskjellen på å «fase ned» og «fase ut» bruken av kull tross alt ikke er så stor.

– Det var sjokkerende å se utpressingen fra India og Kina. Det synes jeg ikke noe om. Men sluttresultatet er det viktigste, la han til lørdag kveld.

Søndag har han tenkt mer over saken, og mener at det tross alt var en seier å få Kina og India med på uttalelsen, selv om den ble vannet ut.

– Kina og India kobler dette til kampen mot fattigdom. Alternativet var at vi ikke fikk noen avtale i det hele tatt, mener Hauge.

– Men det ser stygt ut, og føles brutalt, for noen av landene i salen. Blant de mest skuffede er land som vil få jorden vasket vekk under seg, da blir det ekstremt emosjonelt, sier Hauge til VG etter retur fra Skottland.