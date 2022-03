NYTT HJEMSTED: Ivan Pavlov måtte forlate sitt kjære St. Petersburg. Han aner ikke når han kan forlate Tbilisi, men han trives godt i Georgia.

Advokaten som forsvarte Navalnyj: − Putin skjønner nå at han har gjort en stor feil

TBILISI (VG) Ivan Pavlov (51) forsvarte Putin-fienden Aleksej Navalnyjs organisasjon sist sommer. Noen måneder senere måtte advokaten forlate Russland.

Publisert: Nå nettopp

Nå sitter han i Tbilisi i Georgia og følger krigen – som han er overbevist om at Vladimir Putin har planlagt nøye i mer enn ett år.

– Jeg tror at Putin skjønner nå at han har gjort en stor feil, sier Pavlov når VG treffer ham hjemme i leiligheten med utsikt over store deler av den georgiske hovedstaden.

– Samtidig kan han ikke trekke seg nå ...

Da russiske myndigheter sommeren 2021 bestemte seg for at opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs organisasjon skulle stemples som «ekstremistisk» og dermed bli forbudt, var det mannen med V-genseren foran oss som ledet forsvaret.

– Men jeg tror faktisk at de hadde bestemt seg for å få meg ut av Russland allerede før det, sier Pavlov.

Les også Ingen nåde for Kharkiv

– En forberedelse

Han har en klar tanke om hvordan Vladimir Putin har forberedt krigen:

– Alt som skjedde i 2021, var en forberedelse til krigen. Undertrykkelsen av opposisjon og medier var en del av hele planen. Jeg er faktisk ikke i tvil om det. Putin ville ha et sterilt samfunn der det ikke var noen motstemmer.

Advokaten konstaterer at den politiske opposisjonen, med hans venn Aleksej Navalnyj i spissen, befinner seg enten i fengsel eller er på annen måte er «uskadeliggjort». Men han er slett ikke sikker på at russerne kvitter seg med Putin selv om Ukraina-krigen ender i forferdelse.

HUNDEVENN: Ivan Pavlov med sine to hunder i leiligheten i Tbilisi.

– Folk er veldig tålmodige. Dessverre er jeg redd for at de er tolerante for de feil som Putin og styresmaktene gjør. Det er en helt annen mentalitet her i Georgia, der folk er gjestfrie og hyggelige, men ikke tolererer dumheter fra dem som styrer.

Ivan Pavlov ble aldri arrestert av etterretningstjenesten FSB, men de ga på ulike måter signaler om at han burde komme seg ut av Russland. Etter at han ble anklaget for å ha lekket hemmeligstemplet informasjon i en sak mot en spionsiktet journalist, Ivan Safronov, ble det stadig vanskeligere for ham å jobbe.

– Jeg fikk ikke tilgang til internett eller telefon. Ikke engang vanlig post. Det var ikke mulig som advokat å forsvare folk.

Les også Stor demonstrasjon i russisk-kontrollerte Kherson Tusenvis tok lørdag til gatene i Kherson for å demonstrere mot den russiske invasjonen. Havnebyen falt onsdag kveld.

Jobber for fullt

Nå har han tatt med seg hele advokatkontoret sitt til Tbilisi.

– Jeg tror myndighetene angrer litt på det de gjorde nå. De trodde at de kunne stilne meg når jeg kom utenlands. Men jeg jobber for fullt herfra, sier Pavlov, som samarbeider nært med advokater som fortsatt befinner seg i Russland, blant annet den norske spionen Frode Bergs advokat Ilja Novikov.

Han er en av Russlands best kjente menneskerettighetsadvokater, og sa umiddelbart ja da Aleksej Navalnyj ba ham om å forsvare sin organisasjon mot ekstremist-anklagene.

VG-INTERVJU: VG traff Aleksej Navalnyjs tidligere advokat hjemme i leiligheten i Tbilisi.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov benektet den gang at etterforskningen av Pavlov hadde noen sammenheng med flere saker mot opposisjonelle, aktivister, journalister og advokater.

– Dette er forskjellige saker, sa Peskov.

Men nå – etter at krigen brøt ut – ser altså Pavlov klare sammenhenger.

– De startet med å tyste de små. Denne uken ble store russiske medier stengt – og fredag kveld også Facebook. Med et knips, sier han og viser det med fingrene.

Les også Fremmedkrigere: – Denne helgen blir den første testen Fremmedkrigere strømmer til Ukraina. – De vet akkurat hva de kommer for, sier kommandanten i Georgian National Legion…

Ivan Pavlov leder en gruppe menneskerettighetsadvokater – ved navn «Team 29», oppkalt etter den paragrafen i den russiske grunnloven som sikrer ytringsfrihet.

Navalnyjs antikorrupsjonsorganisasjon var blant dem som ble anklaget for å «destabilisere den sosiale og sosiopolitiske situasjonen».

Frykter ikke

Aleksej Navalnyj ble forsøkt giftmyrdet i august 2020. I januar 2021 kom han tilbake til Russland etter å ha blitt behandlet av leger i Tyskland.

Han ble umiddelbart pågrepet på flyplassen i Moskva og soner nå en dom som opprinnelig var betinget – men domstolen bestemte at Navalnyj hadde brutt betingelsene for prøvedommen.

– Aleksejs organisasjon er nå helt nedlagt, sier Pavlov.

Advokaten har blitt stemplet som såkalt «utenlandsk agent» av russiske myndigheter. Det samme gjelder mange Kreml-kritiske medier. Etter at dette ble klart, skrev Pavlov på sosiale medier at han anså det nesten som en statlig orden å få en slik merkelapp.

– Frykter du for ditt eget liv selv om du befinner deg her i Georgia?

– Nei, jeg gjør vel ikke det. Hvis jeg begynte å tenke sånn, så ville jeg se trusler overalt.