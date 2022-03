Flyktninger banket opp i Polen – øker beredskapen på grensen

PRZEMYŚL/OSLO (VG) Ikke-ukrainske flyktninger blir angrepet på den polske grensen. Nå økes beredskapen ved flyktningleirene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mer enn en millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Så langt har omtrent 50 prosent av disse ankommet Polen, som har åpnet grensene for mennesker på leting etter trygghet.

Alle blir imidlertid ikke møtt med åpne armer etter å ha krysset grensen fra Ukraina til Polen. I løpet av de siste dagene skal flere utenlandske borgere på flukt ha blitt angrepet i Polen.

Tirsdag ble tre indere utsatt for vold i grensebyen Przemyśl, ifølge den polske avisen Rzeczpospolita. En av dem trengte medisinsk assistanse. Hendelsen er bekreftet av lokalt politi.

Onsdag morgen skal tre andre flyktninger blitt angrepet i samme by, hvor togstasjonen har blitt fylt av folk på rømmen fra krig. Ikke-ukrainske flyktninger skal være målet for angriperne.

– Det er hooligans og nynazister som angriper. Først gikk de etter kvinner. Etter at de mørkhudede kom, gikk de etter de. De er bare ute i gatene og lager kvalm, forteller Marcin, som jobber som frivillig på flyktningmottaket, til VG.

VG har kjørt langs grensen ved Korczowa i Polen. I dette området er det veldig mye politi og blålys langs veiene. Onsdag ble 15–20 politibiler observert kjørende sammen. På steder med flyktningmottak er beredskapen økt i form av bevæpnet politi.

Direktøren ved det polske politidirektoratet opplyser at de har sendt 1000 personer fra spesialstyrken for å ivareta sikkerheten i området.

Rzeczpospolita skriver at det florerer med negative kommentarer på internett rettet mot flyktningene som ankommer landet. Mye av det skal være feilinformasjon konstruert for å nøre opp under aggresjonen mot flyktningene.

– Det er ikke sant at det har blitt begått alvorlig kriminalitet, som tyveri, angrep og voldtekter, i Przemyśl. Politiet har ikke merket en oppgang i kriminalitet i forbindelse med situasjonen på grensen, skriver lokalt politi på Twitter.

Politiet jobber med å identifisere personene som har angrepet flyktningene.