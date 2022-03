RUSTER OPP: Sveriges statsminister Magdalena Anderson varsler en opprusting

Varsler svensk opprustning: – Økt trusselnivå

Tirsdag kveld varslet Sveriges statsminister Magdalena Anderson opprustning av det svenske forsvaret i møte med en økt trusselsituasjon for landet.

Av Kristoffer Solberg

Andersson annonserte opprustningen i en tale til nasjonen.

Det er Russlands invasjon av Ukraina som utgjør bakteppet for beslutningen om opprustning, skriver Aftonbladet.

Sverige – som ikke er medlem av Nato – besluttet søndag å sende 135.000 feltrasjoner, 5000 hjelmer, 5000 kroppsrustninger og 5000 panservernraketter til Ukraina.

Samme kveld langet russisk UD ut mot landene som sender hjelp til ukrainerne.

– Det markerer slutten på Europa som et «pasifistisk prosjekt for å samle folk etter andre verdenskrig», skrev det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Mandag kveld ble det kjent at Norge sender 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina.

– Ikke spre informasjon

Ifølge Aftonbladet mener Andersson at kapasiteten til det svenske forsvaret har blitt forsømt i flere år.

– Nå skjerpes det ytterligere. Vi står ikke i fare for et væpnet angrep mot Sverige, men trusselnivået har økt, sa den sosialdemokratiske statsministeren ifølge avisen.

– Regjeringen kommer til å ta initiativ til ytterligere opprustning, sa Andersson.

Allerede i januar rustet Sverige opp forsvaret av øyen Gotland i Østersjøen som følge av økt russisk aktivitet i regionen.

Andersson ba også svenske innbyggere om å ikke dele bilder av svensk militære på sosiale medier.

– Ikke spre informasjon om Sveriges forsvar.

Det er enda ikke kjent hvor store ressurser regjeringen vil sette av til opprustningen.

Mandag kveld sa Norges justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at trusselbildet i Norge ikke er endret på grunn av krigen.

NY HVERDAG: Utsikten fra røde «stugor» på Gotland er militære kjøretøy og soldater.

– Et forsvar av alles grenser

Andersson sammenlignet Sveriges våpenstøtte til Ukraina med støtten svenskene ga da Finland ble angrepet av Sovjetunionen under vinterkrigen i 1939, skriver avisen.

– Hva er best for Sveriges sikkerhet? Min mening er at svensk sikkerhet best tjenes ved at vi hjelper Ukraina. Deres forsvar av deres grenser er et forsvar av alles grenser og den beskyttelsens om folkeretten gir alle land i verden, sa statsministeren ifølge Aftonbladet.

– Vi i Europa støter Ukraina i ord og handling, med økonomisk og humanitær stønad og som fristed for ukrainere som flykter fra krigen, men også med stønad til Ukrainas lovfestede rett til å forsvare sitt land, la Andersson til.