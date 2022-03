«GAL RETNING»: Mona Juul representerer Norge i Sikkerhetsrådet.

Norges FN-ambassadør: En ny fase i krigen

NEW YORK (VG) FN-ambassadør Mona Juul mener Russlands krigføring i Ukraina blir verre dag for dag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ja, den trappes opp dag for dag, sier Juul til VG på spørsmål om hun anser at krigen nå er inne i en ny fase.

Fredag morgen våknet et Europa opp til meldinger om at kontinentets største atomkraftverk var tatt over av Russland, og at det gjennom natten hadde brent ved kraftverket.

Statsminister Jonas Gahr Støre – som selv ble vekket og orientert om situasjonen – har uttalt hvordan han forstår hvordan nordmenn med kjernekraftulykken i Tsjernobyl frist i minne, er bekymret.

– Det at man i Europa ble vekket midt på natten om at vi sto foran et mulig angrep og katastrofe av formidable dimensjoner ved et atomkraftverk, tyder på at denne krigen går i helt gal retning, sier Juul til VG.

TIL STEDE: Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia i Sikkerhetsrådet.

Fredag ettermiddag var Norge en av initiativtagerne til nok et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge – sammen med 14 andre land – sitter som rådsmedlem.

Under møtet gikk flere land hardt ut mot Russland:

– Kolleger, dette er den første gangen en stat har angrepet et aktivt atomkraftverk. Internasjonal lov krever særlig sikkerhet rundt atomkraftverk. Det er vanskelig å se hvordan Russland gjør dette. Russland må holde kampene unna kraftverk, krevde Storbritannias FNs ambassadør Barbara Woodward under sin tale til Sikkerhetsrådet.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Vasily Nebenzya er Russlands FN-ambassadør. Tirsdag holdt han en pressekonferanse hvor han fortalte VG at Russland «ikke retter seg mot sivile».

Da nyheten om Russlands angrep i Ukraina ble kjent i forrige uke satt rådets medlemmer og Ukraina i samtaler.

Siden den gang har rådet forsøkt å bli enige om en resolusjon som fordømmer det russiske angrepet, noe som dog skulle vise seg å bli vanskelig å gjennomføre, da Russland – som vetomakt – la ned veto under avstemningen fredag i forrige uke.

Sikkerhetsrådet gikk da til det skrittet å kalle inn alle FNs medlemsland til et møte i FNs generalforsamling – hvor ingen land har vetomakt – i et håp om å samle FN om en felles resolusjon som fordømmer Russlands krigføring i Ukraina.

Det skjedde onsdag denne uken.

Kun fem medlemsland stemte nei til resolusjonen, og 35 valgte å avstå fra å stemme.

SAMMEN: Før et møte i Sikkerhetsrådet i forrige uke valgte mange flere å vise sin støtte til Ukraina.

– Russland står nærmest helt alene. Det er derfor disse møtene er så viktig. Russland får høre fra nesten et samstemt Sikkerhetsråd som tar til motmæle mot den type krigføring som de nå fører. De får også muligheten til å presentert sin versjon – som det absolutt er grunn til å sette spørsmålstegn ved.

På spørsmål om Juul tror FNs fordømming er nok, er Juul tydelig.

– Det er viktig nå å isolere Russland og at verden får hørt deres fremgangsmåte og krigføring, samt at de får vite om hvordan de humanitære lidelsene nå er enorme, sier hun og legger til:

– Vi står nå i fare for en kjernefysisk trussel i Europa. Dette må bare ta slutt.

RÅDET: I FNs sikkerhetsråd sitter det totalt 15 medlemmer. Norge er et av disse frem til desember 2022.

– Hva skjer bak Sikkerhetsrådet lukkede dører nå?

– Vi jobber døgnet rundt med å utforske mulige initiativer som vi som medlem av Sikkerhetsrådet kan ta, og konsulterer med andre medlemsland for å få en orientering allerede tidlig i neste uke når det gjelder den humanitære situasjonen, og ikke minst situasjonen til barn, sier Juul og presiserer at det nå er opp mot 500.000 barn på flukt.

– Man kan bare tenke seg hvor grusom denne krigen er for disse, og hvordan det vil kunne prege disse barna gjennom et helt liv.

Ifølge UNICEF har så langt 17 barn mistet livet siden 24. februar, og 30 har blitt såret. Men de presiserer at tallet trolig er mye høyere.

Fredag kveld sendte UD ut en pressemelding som fordømmer Russlands angrep mot atomkraftverket i Ukraina.

– Enhver trussel eller væpnet angrep mot sivile atomanlegg er et brudd på FN-pakten og internasjonal lov, skriver de.

– Vi gjentar at Russland umiddelbart må trekke seg tilbake, og stanse alle trusler og militære aksjoner, også i nærheten av og rettet mot atomanlegg.