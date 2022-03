Nye løfter om våpenhvile

Det russiske militæret sier mandag morgen at de klokken 08.00 norsk tid vil erklære en midlertidig våpenhvile i flere ukrainske byer. Dette er tredje forsøk på en midlertidig våpenhvile og evakuering av sivile.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters.

Målet med våpenhvilen skal være å åpne for humanitære korridorer, slik at sivile kan evakuere ut, og for å få humanitært støtte inn til de som ikke har mulighet til å flykte.

De humanitære korridorene skal gå fra byer som Kyiv, Kharkiv, Mariupol og Sumy. Ifølge Interfax skjer dette etter forespørsel fra Frankrikes president Emmanuel Macron, og «i lys av situasjonen i disse byene».

Noen av de humanitære korridorene ser ut til å evakuere ukrainere til russiske byer, skriver The Guardian.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA skal korridoren fra Kyiv gå til Hviterussland, mens sivile som flykter fra Kharkiv vil bare ha én korridor som går til Russland.

Russiske myndigheter har også opplyst at de som vil evakuere fra Kyiv også vil få muligheten til å fly til Russland.

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole forteller at slike våpenhviler ofte er en del av et politisk spill.

– Det gir et ferniss utad sett med russiske øyne om at man driver med en human krigføring og tar veldig store hensyn til sivilbefolkningen. For de av oss som har fulgt russisk krigføring lenge så vet vi at det ofte er et spill for galleriet.

Tredje forsøk på våpenhvile

Det er ikke den første midlertidige våpenhvilen Russland erklærer i løpet av invasjonen.

I byen Mariupol i sør har det vært to forsøk på en våpenhvile og evakuering av sivile. Det første ble meldt om lørdag morgen.

På formiddagen tok det likevel ikke lang tid før våpenhvilen ble brutt.

De som først ville flykte fra Mariupol, ble presset tilbake til bomberommene.

Angrepene fortsatte natt til søndag i den hardt rammede havnebyen.

Søndag ble det på nytt varslet våpenhvile slik at sivile kunne dra fra byen, men også denne evakueringen ble avbrutt.

Den humanitære situasjonen i Mariupol er nå «katastrofal», ifølge Leger Uten Grenser. Det finnes ikke vann, elektrisitet eller varme i byen.

forrige









fullskjerm neste FLYKTER: Sivile går over en improvisert bru mens de prøver å komme seg ut av Irpin søndag. 1 av 6 Foto: Oleksandr Ratushniak / AP

Drept under flukt

Storbritannia har sagt at meldingen om en våpenhvile i Ukraina var et forsøk fra Russland på å føre skylden for fremtidige sivile dødsfall over på landet.

– Russlands foreslåtte våpenhvile i Mariupol var etter all sannsynlighet et forsøk på å avlede internasjonal fordømmelse, samtidig som man omstilte styrkene sine til en ny offensiv, skrev det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

I byen Irpin nord for Kyiv prøvde innbyggere å evakuere søndag.

Familier forsøkte å komme seg unna, men ble tvunget til å dykke i dekning da angrepene fra russiske styrker kom, sa vitner til Reuters.

Det er ikke mange fluktruter fra byen og innbyggerne i Irpin hadde bare en mulig fluktrute.

– Vi har sett svært troverdige meldinger om at Russland har gått målrettet til angrep på sivile, sa USAs utenriksminister Antony Blinken i et intervju med CNN søndag.

Moskva benekter at de retter seg mot sivile områder. Men bildene fra søndagen i Irpin viser at også sivile rammes av de dødelige angrepene.

Må evakueres umiddelbart

Den humanitære situasjonen er kritisk for flere hundre tusen sivile ukrainere som må evakueres umiddelbart, sier det ukrainske presidentkontoret i en uttalelse.

Situasjonen er katastrofal i flere titall byer og tettsteder i åtte regioner, heter det i en uttalelse fra presidentkontoret gjengitt i avisen Ukrainska Pravda.

Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj anklager ifølge avisen Russland for å bruke humanitære korridorer som et påskudd for å styrke og omgruppere sine egne militære posisjoner.