Forhandlinger på høyt nivå: − Et slags Putins teater

Etter 14 dagers brutal krig møtes utenriksministrene i Russland og Ukraina torsdag ansikt til ansikt. NUPI-forsker Julie Wilhelmsen tror ikke Putin vil inngå kompromisser.

Av Sven Arne Buggeland

Rundt klokken ni torsdag morgen møtes den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart Dmytro Kuleba i Antalya i Tyrkia, melder Guardian.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov beskriver ifølge NTB møtet som «veldig viktig».

Peskov sier at Russland vil samtale om sine to kjernekrav: Ukrainsk anerkjennelse av Krim som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier at han har begrensede forventninger til samtalen med Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu deltar trolig også i samtalene. Initiativet til møtet kommer fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som vil at landet skal spille en meglingsrolle.

– Jeg håper det kan bane vei for en permanent våpenhvile. Vi jobber for å hindre denne krisen i å utvikle seg til en tragedie, sa Erdogan president onsdag.

– Ryggen mot veggen

– Dette er å forhandle, ikke bare med ryggen mot veggen, men under sterkt militært press. Det er ikke reell symmetri her, sier professor i områdestudier ved Universitetet i Oslo Geir Flikke til VG.

Han mener forhandlinger er et vanskelig uttrykk å bruke, når det faktisk har foregått en invasjon, når russiske styrker står i Ukraina, når sivile står midt i skuddlinjen og flyktningkorridorer bombes.

– Jeg kan ikke se at Ukraina vil være tjent med å avstå territorier til Russland, sier Flikke.

Russland annekterte Krim-halvøya under Ukraina-krisen i 2014. Russiskstøttede separatister opprettet samme år de to utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina nær grensen til Russland.

– Jeg tror kravene fra Kremls side er beinharde. De kommer ikke til å være villige til å inngå noe kompromiss, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Julie Wilhelmsen.

Det samme sier den russiske forhandleren Leonid Slutskij onsdag, ifølge nyhetsbyrået RIA:

– Russlands delegasjon til fredsssamtalene med Ukraina vil ikke fire på et eneste punkt.

Wilhelmsen viser til at Russland trapper opp den militære maktbruken og ser at Ukraina ikke får ryggdekningen landet ber om fra Nato-landene, i form av en flyforbudssone.

– Da tror jeg Russland tenker at de er den sterke part, sier Wilhelmsen til VG.

– Ikke sikkert vi er der

Hun har inntrykk av at ukrainerne kjemper heltemodig, men er kommet i en mer desperat situasjon.

– Av de to partene er det mest Zelenskyj som vil være tilbøyelig til å gi noe, for å spare sitt eget folk. Men det er ikke sikkert vi er kommet dit nå, sier Russland-eksperten ved NUPI.

Professor i statsvitenskap ved NTNU Torbjørn Lindstrøm Knutsen synes det er underlig at samtalene på høyt nivå finner sted så tidlig i en krigsprosess.

– Det får meg til å tro at det er et slags Putins teater – at han har satt inn en voldsom offensiv for å få gode forhandlingskort på hånden, slik at Zelenskyj gir fra seg Krim, Donetsk og Luhansk.

– Men vil den ukrainske presidenten gjøre det?

– Hvis Zelenskyj er rasjonell, lar han Krim gå. Halvøya er strategisk viktig for Russland, som base for deres Svartshavsflåte. Krim har flest russisktalende, der er sympatien for Russland sterkest.

– Vil vente og se

Knutsen tror også at de russiskstøttede utbryterrepublikkene blir vanskelig å integrere i et nytt Ukraina. Likevel tviler han på at Ukraina vil godta Russlands krav over bordet torsdag.

– Jeg tenker at Zelenskyj vil vente og se hvordan det går. Russerne har forregnet seg på mange felt, ikke minst angrepet på Kyiv har gått katastrofalt trått. Og Zelenskyj har fått voldsom støtte i vesten.

– Han risikerer store tap, om han ikke gir seg?

– Ja, hvis russerne setter inn de voldsomme angrepene de truer med. Spørsmålet er hvor langt er Putin villig til å gå for å ødelegge Ukraina og hvor lenge Zelenskyj kan holde ut.

– Svekker deres posisjon

Geir Flikke sier at president Zelenskyj har sendt signaler om at Ukrainas regjering ser seg om etter noe i retning av et større Budapest-memorandum, altså sikkerhetsgarantier fra flere aktører.

Han viser til avtalen fra 1994 hvor Russland, Storbritannia og USA forpliktet seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og grenser – mot at Ukraina overførte sine atomvåpen til Russland.

– Avtalen ble brutt allerede i 2014, så for Ukrainas del har det ikke vært grunn til å feste lit til den slags arrangementer. I så måte har de en bitter erfaring, sier Russland-eksperten ved Universitetet i Oslo.

Flikke tror også at Ukraina har fått kjenne på hvor grensene går for Natos involvering i konflikten, etter at deres krav om en flyforbudssone over landet ikke er imøtekommet.

– Det svekker deres stridsmessige posisjon og deres forhandlingsposisjon, sier Flikke.

– Tvangsdiplomati

Wilhelmsen tror Zelenskyj kanskje håper på litt mer tid for å få inn flere våpen fra vesten, samtidig som han ser at de russiske invasjonsstyrkenes kampmoral og motivasjon svekkes.

– Men blir russisk krigføring så brutal at svært, svært mange ukrainere dør og Kyiv bombes, blir det et helt annet spørsmål. Da kan han velge å gi seg, for å bevare liv og Ukrainas byer og kulturarv.

NUPI-forskeren tror forhandlingene er reelle for Russland, så fort de tror de kan få sin vilje.

– Men så lenge invasjonen går såpass dårlig, er Putin troende til å ta i bruk stadig sterkere militære midler hvis han ikke oppnår hva han vil gjennom tvangsdiplomati eller ved forhandlingsbordet.

– Mål han ikke vil gi seg på

Professor Geir Flikke minner om at Russland har dårlig tid.

– Krigen har konsekvenser for innenrikspolitikken, når de ikke engang har lov å bruke ordet krig i medier og Russland er oppe i en ukentlig inflasjon på 2,2 prosent, sier Flikke.

Julie Wilhelmsen tror ikke Krim og utbryterrepublikkene er alt den russiske presidenten vil kreve.

– Vi skal ikke ha illusjoner om at det som ikke virkelig gjelder for Putin-regimet, er å hindre at Ukraina blir en vestvendt stat, med tilknytning til EU og Nato. Det er et mål han ikke vil gi seg på.

