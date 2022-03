forrige



fullskjerm neste GRÅTER: En kvinner og et barn som har flyktet fra Ukraina til Polen er tydelig berørt av krigen. Bildet er tatt 7. mars i Medyka. 1 av 3 Foto: Visar Kryeziu / AP

FN: Over to millioner har flyktet fra Ukraina

FN har ikke sett en større bølge av flyktninger i Europa siden andre verdenskrig. De frykter flere millioner kommer til å flykte fra Ukraina.

Publisert:

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi er tirsdag i Norge. Han har vært på rundreise i Europa i forbindelse med flyktningsituasjonen.

Over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina etter at Russland invaderte landet, ifølge FN. Organisasjonen frykter at flere millioner vil flykte hvis ikke krigen stopper.

– Vi står overfor den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, sier Grandi på en pressekonferanse.

Han forteller at flere hundre tusen krysser grensen til Polen hver dag. De fleste av dem er kvinner og barn.

– Utfordringen er enorm, sier Grandi.

Under flyktningkrisen i 2015 ble det en betent politisk sak hvordan flyktninger og migranter skulle fordeles utover Europa fra ankomstlandene rundt Middelhavet.

Så langt har fordelingen av flyktninger fra Ukraina skjedd naturlig, påpeker høykommisæren.

Han sier de som har ankommet så langt, gjerne er mennesker som har ressurser, nettverk og kontakter i andre land. Og at flyktningene da reiser videre fra Ukrainas naboland og fordeler seg utover.

Men det kan endre seg.

– Hvis krigen fortsetter, gud forby, vil vi begynne å se flyktninger som ikke har noen kontakter eller ressurser, sier Grandi.

Grandi sier at nabolandene som tar imot flyktninger klarer å håndtere antallet nå, men at flere nærmer seg grensen for hva de kan håndtere. Han oppfordrer allerede nå til en debatt, spesielt i EU, om hvordan flyktninger eventuelt kan fordeles fra Ukrainas naboland og utover.

Rundt 1000 ukrainske flyktninger i Norge

Norske myndigheter har registrert rundt 1000 flyktninger i Norge, skriver NRK.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var denne uken på besøk hos mottakssenteret på Råde.

– Kapasiteten er i ferd med å utnytter fullt ut, sier Enger Mehl under pressekonferansen.

Hun forventer at flere vil komme til Norge fremover, og hun oppfordrer alle som kommer til Norge om å snarest mulig registrere seg.

UDI jobber nå med å øke kapasiteten i mottakssystemet som tar imot flyktningene.

Beskyttelse av ukrainske flyktninger

27 EU-land er enige om å innføre midlertidig, kollektiv beskyttelse for den ukrainske befolkningen.

En slik ordning betyr at ukrainske statsborgere får midlertidig opphold i inntil ett år, uten individuell vurdering.

Flere nordmenn vil reise til Polen for å bringe flyktninger til trygghet i Norge. Men ukrainere kan per nå bare reise visumfritt til Norge, hvis de har biometrisk pass.

UDI har advart om at transport av mennesker uten riktige dokumenter regner som menneskesmugling. Dette kan være straffbart med bot eller fengsel inntil tre år.

Det planlegges for at flere tusen ukrainere vil komme til Norge.