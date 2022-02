EKSPORTERES: Soldater fra 2. bataljon i det norske Forsvaret under trening på Rena med det panserbeskyttende våpenet M72 EC LAW, produsert av norske Nammo. Danmark har besluttet å sende 2700 eksemplarer av dette våpenet til Ukraina.

Dette sendes av våpen fra Vesten til Ukraina

Jagerfly, ammunisjon, panservernraketter og andre våpensystemer er på vei til Ukraina fra USA, Storbritannia, Danmark, Sverige og andre land. Det legges vekt på raske leveranser for å hjelpe det invaderte landet med å forsvare seg.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jagerfly fra EU er på vei til Ukraina, ifølge seniorrådgiver Alexandre Krauss i EU-parlamentet. Flyene er del av våpenpakken som EU kunngjorde søndag.

– Flyene er i ukrainsk luftrom innen en time, skrev Krauss på Twitter søndag kveld.

Ukraina skal ha bedt om fly som de kjenner fra før, og ifølge eksperter er det trolig snakk om leveranser av den russiskproduserte modellen Mig-29, som fortsatt finnes i Polen, Slovakia og Bulgaria.

Bulgaria har dessuten flere fly av modellen Sukhoj Su-25, som det ukrainske flyvåpenet også kjenner.

Våpenpakke fra EU

Søndag kveld kunngjorde også EUs utenrikssjef Josep Borrell at EU skal levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina.

Som del av pakken nevnte han jagerfly fra EU.

– Vi skal til og med skaffe jagerfly. Vi snakker ikke bare om ammunisjon. Vi skaffer til veie viktigere våpen til krigen, sa han på en pressekonferanse.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hadde tidligere gitt beskjed til EU om at Ukraina «trenger den type jagerfly som den ukrainske hæren er i stand til å bruke, og noen medlemsland har denne type fly», ifølge Borrell.

ØVELSE I USA: U.S. Marines på en base på Hawaii prøver ut panservernvåpenet M72 LAW i august 2020.

Danmarks regjering har besluttet å sende 2700 panservernvåpen av typen M72 EC LAW (Enhanced Capability Light Antitank Weapon) til Ukraina. Det danske forsvaret kjøpte våpenet av det Raufoss-baserte selskapet Nammo i 2018, ifølge det det danske Forsvarsministeriet.

– Det er et relativt nytt innkjøp fra Forsvarets side. Det er av de våpen som Forsvaret selv bruker som lette panservernvåpen, sier forsvarsanlytiker Mads Korsager Nielsen til Danmarks Radio (DR).

Det norskproduserte panservernvåpenet skal også være så lett å håndtere at det holder med et kort innføringskurs. Det danske forsvaret har tidligere omtalt våpenet som et enkeltskudds skulderavfyrt 66 millimeters panservernvåpen - som er enkelt å betjene og transportere. Våpenet er et engangsvåpen som kasseres når det er brukt.

Produsert av norske Nammo

Den norskbaserte våpenprodusenten Nammo med hovedbase på Raufoss, ønsker ikke å si noe om bruken av deres våpen i Ukraina.

– Dette ønsker vi ikke å kommentere, rett og slett fordi vi mangler oversikt over hvordan og i hvilket omfang våpen og produkter fra Nammo blir sendt til Ukraina, sier pressekontakt Thorstein Korsvold i Nammo til VG.

Han kan imidlertid bekrefte at den norskbaserte våpenprodusenten har produsert panservernvåpnene M72 og BDM som stilles til rådighet fra henholdsvis Danmark og USA for det ukrainske forsvaret.

Info Derfor er det krig Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Danmark donerer også deler fra 300 Stinger-missiler, som egentlig skulle kasseres, til USA - med sikte på at rakettene skal gjøres operative av der.

På et pressemøte i helgen der Danmarks statsminister Mette Frederiksen offentliggjorde den danske våpenstøtten, understreket hun alvoret i situasjonen.

– Det er første gang i nyere tid at Danmark donerer våpen til et land i krig, sa statsministeren og la til at dette er en viktig prinsipiell beslutning.

ALVOR: Danmarks statsminister Mette Frederiksen er blant statslederne som hittil tydeligst har flagget våpenstøtte til Ukraina.

Sverige, som er kjent som et nøytralt land utenfor NATO, velger å støtte Ukraina med 5000 panserskudd, 5000 kroppsskjold og 135.000 feltrasjoner.

Norsk ammunisjon

Lørdag kveld besluttet også Tyskland å bryte en lang tradisjon om ikke å sende våpen til konfliktsoner. Landet godkjente eksporten av 400 tyskproduserte rakettslynger - sendt fra Nederland til Ukraina. Tyskland besluttet også å sende 500 Stinger-raketter og 1000 panservernvåpen til landet.

Allerede 18. februar varslet det nederlandske utenriksdepartementet at de planla å sende militært utstyr til Ukraina. På listen sto blant annet 100 skarpskytterrifler og 30.000 runder med ammunisjon.

Nå bekrefter det norske Utenriksdepartementet at deler av denne ammunisjonen er norskprodusert.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace organiserte sist fredag en donorkonferanse for militær støtte til Ukraina.

NATO skal ha vært representert på konferansen, som ble avholdt digitalt. Totalt 27 nasjoner ble enige om å bidra.

Støtten inkluderer militære forsyninger i form av ammunisjon, pansergjennomtrengende våpen og luftvernskyts, og medisinske forsyninger.

Ifølge Sky News skal donor-landene være i stand til å nå Ukraina med forsyningene. Flere av landene som nå har sagt seg villige til å bidra, skal tidligere ha vært imot, men ombestemte seg etter at Russland invaderte nabolandet.

Tung støtte fra USA

Latvia har fra før bestemt seg for å sende våpen fra luftvernsystemet Stinger til Ukraina, bekrefter Vita Brize i det latviske Forsvarsdepartementet overfor DR Nyheder.

Ukraina får ytterligere 350 millioner dollar i militær bistand fra USA i kampen mot Russland, sa utenriksminister Antony Blinken i helgen.

Beløpet tilsvarer drøyt 3 milliarder kroner.

– Denne pakken inkluderer ytterligere «dødelig defensiv assistanse» for å hjelpe Ukraina i møte med pansrede trusler, angrep fra luften og andre trusler, beskrev Blinken i en uttalelse.

Blinken fortalte også at USAs president Joe Biden i høst godkjente 60 millioner dollar i umiddelbar militær assistanse, og deretter ytterligere 200 millioner dollar til Ukraina i desember.

Nå kommer altså den tredje pakken med amerikanske våpen til Ukraina, hvilket betyr at USA har gitt til sammen over en milliard dollar i sikkerhetsassistanse til Ukraina over det siste året, ifølge Blinken.

Han vil ikke gå i detalj om hva slags våpen det er snakk om.

Norge på sin side har hittil holdt seg unna å bidra med våpen til Ukraina.

– Vi har vurdert den listen som Ukraina har overlevert, og i dag besluttet vi å gi militært utstyr som hjelmer, beskyttelsesvester og annet utstyr som nå trengs når en voksen mannlig befolkning skal forsvare landet, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse søndag.

Han la til at de vil ha nær kontakt med andre land og vurdere om Norge eventuelt skal gi ytterligere bidrag.