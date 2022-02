forrige





KLAR: Våpenet, hjelmen og den skuddsikre vesten ligger klare. Borgermester Vitalij Klitsjko forbereder seg på forsvaret av hovedstaden i Ukraina.

Kyiv-borgermester: − Akkurat nå er vi omringet

Her på borgermesterens kontor - med våpnene klare - forbereder Klitsjko-brødrene seg på å forsvare Ukrainas hovedstad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et intervju med The Associated Press søndag blir borgermester Vitalij Klitsjko spurt om det planer for å evakuere flere innbyggere ut av hovedstaden.

– Vi kan ikke gjøre det, fordi alle veier ut er blokkert. Akkurat nå er vi omringet, sier borgermesteren.

Han er klar på at kampviljen fortsatt er sterk blant byens innbyggere, og sier det er patriotiske folk som har meldt seg til tjeneste.

Samtidig begynner byen å bli tømt for mat og medisiner.

– Vi er nå på kanten av en humanitær katastrofe. Akkurat nå har vi elektrisitet, akkurat nå har vi vann og varme i hjemmene våre. Men infrastrukturen er ødelagt for å frakte mat og medisiner, sier han og fortsetter:

– Derfor er meldingen til alle klar: støtt Ukraina, sammen er vi sterke. Alle ukrainere er stolte av å være frie, stolte av å være ukrainere, og vi er stolte av å ha vårt eget land.

BORGERMESTER-KONTOR: Vitalij Klitsjko forbereder seg på kontoret sentralt i Kyiv.

Kampene har vært harde rundt Kyiv natt til søndag, og russiske styrker angrep et stort oljelager ved en flyplass i Vasylkiv, rundt tre mil utenfor hovedstaden. Flammene fra anlegget kunne observeres helt til Kyiv sentrum.

En seks år gammel gutt ble drept i skuddvekslinger og kamper vest for Kyiv natt til søndag. I tillegg ble minst to tenåringer og tre voksne fraktet til sykehus.

I tillegg er det innført et portforbud som varer fra lørdag til mandag morgen. Hensikten er blant annet å gjøre det lettere å luke ut russiske sabotører som ukrainske myndigheter mener lusker rundt i hovedstaden.

TATT: Ukrainske forsvarsstyrker eskorterer en mann de mener er en russisk agent i Kyiv søndag.

Boksestjerner

Ukrainas kanskje to mest kjente navn utenlands er sentrale i krigen.

Vitalij Klitsjko (50) er nå borgermester i Kyiv og klar til å forsvare byen sin. Lillebror Vladimir (45) står ved hans side.

Begge er tidligere verdensmestere i tungvektsboksing.

Nå er det helt andre kamper de kan stå foran. De er klare til å kjempe.

– Jeg har ikke noe annet valg. Jeg må gjøre det. Jeg må kjempe, sa Vitalij til ITV lørdag.

Han innrømmet at Kyiv er truet av invasjon og at hans prioritet var å samarbeide med politi og militære styrker om å sikre sikre kritisk infrastruktur - som levering av strøm, gass og vann til innbyggerne.

– Jeg tror på Ukraina, jeg tror på landet mitt og jeg tror på mitt folk, sa Vitalij Klitsjko.

På kontoret ligger det våpen, skuddsikker vest og hjelm. Det er tydelig at brødrene er forberedt på alt.

De er begge mangemillionærer etter store boksekarrierer - og kunne ha levd et fredelig liv i utlandet. Men ingen av dem vil forlate hjemlandet når det trenger dem.

Jakter sabotører

Faren deres var generalmajor i luftforsvaret i Sovjetunionen - som både Russland og Ukraina var en del av.

Ifølge Vitali Klitsjko er det fortsatt ingen russiske soldater inne i Ukrainas hovedstad, skriver Reuters.

Men samtidig er borgermesteren redd for sabotører som kan komme ubemerket inn i byen og utføre fiendtlige handlinger.

– Våre militære, politi og hjemmevern fortsette å jakte og nøytralisere sabotører, skriver Klitsjko på sin Telegram-kanal.

Samtidig la han ut en appell fra broren Vladimir til russere og hviterussere:

– Hver dag du går på jobben, så hjelper du hæren din med å bringe ammunisjon, for å si det sånn. Og skyte raketter mot oss. Og drepe oss, de som du kaller «brødre og søstre». Dere er et godt broderfolk, takk!

– Bli hjemme! Tilbring tid med familie, venner, barn, barnebarn. Det kan ikke vi ukrainere gjøre, fordi dere dreper oss, bombarderer oss - dere gir oss ikke et liv. Bli hjemme - for å støtte oss og være mot krigen, sier lillebror Klitsjko i appellen til russere og hviterussere.





CHAMPION: Tungvektstittelholder Vitalji Klitsjko slår ned cubaneren Oldanier Solis under et tungvektsoppgjør i 2011.

Ifølge Vitalij Klitsjko har totalt 31 mennesker mistet livet i hovedstaden siden angrepet startet torsdag. Blant dem er ni sivile. 106 personer i Kyiv er såret.

Søndag kveld ble det sett røyk over Kyiv, men det er uklart hva som var truffet.

Den kjente ukrainske journalisten Ilia Ponomarenko skriver på Twitter at de russiske styrkene fortsatt ikke har klart å komme inn i Kyiv og at de har gått på tap.

Ponomarenko hevder også at det ukrainske luftforsvaret fortsatt er sterkt, samt at enkelte sabotasjegrupper klarer å komme gjennom - men blir «effektivt ødelagt».