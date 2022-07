Masseskytingen i Danmark: Dette vet vi om gjerningsmannen

En 22 år gammel dansk mann er pågrepet for skytingen på Field’s i København. Han skal ha hatt tilgang på to ulike våpen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den mistenkte gjerningsmannen er en 22 år gammel etnisk dansk mann. Politiet har ikke gått ut med navn og bilde på den mistenkte gjerningsmannen.

22-åringen skal ha bodd like ved kjøpesenteret.

Tre personer ble drept. Fire personer ble truffet av skudd og er innlagt på sykehus. For en av dem er tilstanden mandag morgen fortsatt kritisk.

Politisjef Søren Thomassen opplyser at mistenkte vil bli siktet for drap og blir stilt for varetektsfengsling mandag.

Bar rifle og kniv

Den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet med rifle, ammunisjon og kniv på seg. Politiet har i tillegg sagt at han har tilgang på en pistol, ifølge Jyllands-Posten.

I flere videoer publisert på en Youtube-konto som tilsynelatende tilhører mistenkte, poserer han med både en rifle og en pistol.

Ifølge Ekstra Bladet var 22-åringen medlem av en skyteklubb. Avisen skriver også at riflen, som han bruker i angrepet, er av merket Sauer. Det andre våpenet han har til tilgang til skal være en Walther P38.

Ifølge Thomassen ser det ut som at mistenkte ikke hadde våpentillatelse.

– Slik det ser ut nå er våpnene lovlige, men han har ikke hatt tillatelse, sier han.

Han ble pågrepet 13 minutter etter politiet fikk første melding om skytingen klokken 17.35.

Kjent for psykiatrien

Politiet mistenker ikke terror som motiv og mener gjerningsmannen handlet alene. Mistenkte er kjent for politiet fra før, men ikke for noen alvorlige forhold.

Thomassen opplyste på en pressekonferanse mandag at mistenkte er kjent for psykiatrien, men ville ikke kommentere om han selv hadde søkt helsehjelp.

Videoer på YouTube

Dagen før angrepet ble det publisert flere videoer på en konto på YouTube, som tilsynelatende tilhører mistenkte.

VG har sett de aktuelle videoene, som viser en ung mann som poserer med rifle og en pistol. De er alle lastet opp fredag 1. juli med den samme, engelske tittelen: «I don’t care», som på norsk betyr «jeg bryr meg ikke».

Den unge mannen, som filmer seg selv, snakker ikke på videoene, men det kan høres musikk i bakgrunnen.

Den samme kontoen har også lagt ut fire spillelister med videoer, blant annet med titler knyttet til drap.

Politiet bekrefter også til Jyllands-Posten at de har blitt oppmerksom på fire Youtube-videoer, og at det er en del av etterforskningen.

Visepolitiinspektør Lars Karlsen ville hverken bekrefte eller avkrefte om mannen i videoen er den danske 22-åringen som politiet mener står bak masseskytingen.

Det er ikke klart om mistenkte har publisert videoene i sitt eget navn, eller brukt et falskt navn.

Politisjef Søren Thomassen opplyste på en pressekonferanse at den mistenkte figurerer i noen videoer på sosiale medier og at politiet jobber med å få fjernet disse.

Videoene er nå fjernet fra YouTube.