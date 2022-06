KLESHENGER: En demonstrant holder opp en kleshenger som symbol på de mange farlige hjemmeabortene som noen polske kvinner ser seg nødt til å ty til.

Polen innfører «graviditetsregister»

Et nytt register over gravide i Polen vil gjøre det enda vanskeligere og farligere å ta abort, frykter kritikere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Polen har allerede blant Europas aller strengeste abortlover, og nå har myndighetene bestemt at alle graviditeter skal registreres.

Menneskerettighetsadvokater og opposisjonelle frykter at de konservative myndighetene med dette igangsetter en overvåkning av polske kvinner. Det gjør det enda farligere å bli uønsket gravid i Polen, mener politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty til VG.

– Det er veldig synd, for kvinner som er uønsket gravide vil med denne registreringen få en ytterlige barriere mot å oppsøke helsevesenet, og dermed hindres de i å diskutere et livsvalg med sin lege, sier hun.

Resultatet kan da bli at enda flere utfører aborter på egen hånd gjennom svært risikable metoder.

BEKYMRET: Det nye registeret kan føre til flere av de farlige ulovlige abortene, mener politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee.

Fikk ikke abort – døde

Rundt 1000 lovlige aborter ble utført i Polen før den siste innstrammingen av abortloven i fjor, mens det anslås av menneskerettsorganisasjoner og The Guardian at tallet på ulovlige aborter lå et sted mellom 80.000 og 200.000.

Tidligere i år skapte det sterke reaksjoner da en kvinne kjent som «Agnieszka T», som bar på to døde foster ikke fikk utført abort i tide, og døde.

Et lignende dødsfall skjedde i september.

– De nye innstrammingene er farlige fordi det fører til at det ofte bare er noen få som får tilgang på en sikker abort, nemlig de som har god utdanning, bor sentralt, og har et nettverk der de kan få vite hvordan de kan få gjort det. Får du ikke den informasjonen blir du presset til å ta en abort som både er utrygg og ulovlig. Det er dette som koster kvinner liv og helse, sier Kaatee.

PROTEST: Innbyggere i Warszawa demonstrerte mot de strenge abortlovene som de mener forårsaket at en kvinne med et komplisert svangerskap døde i november 2021.

Mer informasjonslagring

Den nye loven i Polen kommer i forbindelse med at landet utvider mengden medisinsk informasjon som lagres om pasienter.

– Leger blir nå pålagt å registrere graviditeter så vel som tidligere eller nåværende sykdommer, legebesøk, behandling og blodtype, sier den polske helseministeren Adam Niedzielski til Euronews.

Myndighetene selv hevder loven, som trer i kraft 1. oktober, følger EUs anbefalinger og gjør det mulig for helsepersonell å hjelpe pasienter både i Polen og utlandet.

– Det er ingen som lager et graviditetsregister i Polen, sier Niedzielski til TVN24.

Amnestys politiske rådgiver tror ikke på den polske helseministeren.

– Hvorfor skulle man feste lit til en slik uttalelse? Polske myndigheter har gang på gang forsøkt å begrense retten til trygg og lovlig abort.

Hun trekker frem den pågående straffesaken i Polen mot en kvinne som er tiltalt for å ha hjulpet en annen å få tak i abortpiller, slik at hun kunne gjennomføre en trygg, men ulovlig abort.

– Når polske myndigheter begynner å forfølge de menneskerettighetsforkjemperne som sikrer at noen kan få en trygg abort, er det ikke grunn til tro at de vil ivareta polske kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, sier Kaatee til VG.

MOT: Opposisjonsleder og tidligere statsminister i Polen Donald Tusk er svært kritisk til det nye registeret. Her er han med i en demonstrasjon mot landets strenge abortlover.

«Avsløre» aborter

I Polen frykter opposisjonelle at det nye registeret kan bli brukt av politi og påtalemyndigheter til å «avsløre» aborter, enten det er snakk om en reise ut av landet for å ta abort, kjøp av abortpiller over nett, eller en spontanabort, skriver nyhetsbyrået AP.

– Et graviditetsregister i et land med nærmest et komplett forbud mot abort er skremmende, sier Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, parlamentsmedlem fra den opposisjonelle venstresiden i Polen til AP.

Opposisjonen mener registeret kan bli et «nytt verktøy for undertrykkelse» av kvinner som er tatt i bruk for å lettere spore ulovlige aborter.

Polske påtalemyndigheter kan, etter vedtak tatt i retten, få tilgang til registeret.

– Polske kvinner trenger omsorg, ikke kontroll, sier tidligere EU-leder og tidligere statsminister i Polen, Donald Tusk, på en pressekonferanse i Biestrzyki mandag, rapporterer Euronews.

– Det er helt grunnleggende forankret i både retten til privatliv å kunne bestemme over din egen fremtid og sitt eget liv, sier Kaatee.