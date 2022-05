Zelenskyj besøkte Kharkiv: − Vi skal gjenopprette alt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyllet ukrainske soldater da han besøkte Kharkiv søndag: – Jeg føler meg uendelig stolt av våre forsvarere.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Presidentens besøk i Kharkiv, skal ifølge Reuters være det første offisielle besøket utenfor Kyiv-regionen siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Zelenskyj var i byen for å møte ukrainske styrker. I et innlegg på Facebook, hyller han soldatene for deres innsats.

– Jeg føler meg uendelig stolt av våre forsvarere. Hver dag, risikerer de sine liv, og velger frihet for Ukraina. Takk hver og en av dere for deres tjeneste!

Under besøket fikk Zelensky en operativ oppdatering om situasjonen der, og besøkte ødelagte administrasjons- og boligbygg i byen.

Byen har vært hardt rammet av beskytning og bombing etter at Russland invaderte landet, men etter harde kamper, har ukrainske styrker klart å ta tilbake kontrollen over byen. Ødeleggelsene er likevel store.

En video publisert på presidentens Facebook-profil, viser flere bygninger i ruiner.

– 2229 ødelagte hus i Kharkiv og regionen. Vi skal gjenopprette alt, bygge opp igjen, fylle med liv. I Kharkiv og alle andre byer og landsbyer hvor ondskapen har kommet, skriver han.

ISW: Russerne gjør fremrykk

Russland har den siste tiden intensivert angrepene mot Kharkiv, for å prøve å ta tilbake kontrollen over territoriet nord for byen, ifølge Institute for the study of war (ISW).

Søndag skriver instituttet at russiske styrker i Kharkiv fokuserer innsatsen på å hindre en ukrainsk motoffensiv i å nå den internasjonale grensen mellom Kharkiv og Belgorod i Russland.

Samtidig gjør russiske styrker fremskritt i Luhansk og Donbas, øst i Ukriana. Ifølge Luhansks guvernør Serhij Hajdaj, har russiske styrker tatt seg inn i Sievjerodonetsk, den største byen i Donbas, som Ukraina fortsatt har kontroll over.

Lørdag formiddag, bekreftet også russiske styrker at de har tatt kontrollen over den ukrainske byen Lyman i Luhansk-regionen.

I sin daglige videotale lørdag, sa Zelenskyj at ukrainske styrker sto overfor «ubeskrivelig vanskelige» forhold i kampen om Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk.

Kart over hvilke områder som er okkupert av russiske styrker:

– Mest alvorlige siden Azovstal

ISW skriver søndag at det ukrainske militæret står overfor den mest alvorlige utfordringen siden isoleringen av Azovstal-anlegget i Mariupol.

– Ukrainske styrker kan lide et betydelig taktisk nederlag de kommende dagene dersom Sievjerodonetsk faller, selv om et slikt utfall på ingen måte er sikkert, og russiske angrep kan godt stoppe opp igjen, skriver de.

Ifølge ISW, er ikke byen omringet enda, men russerne kan fremdeles lykkes i å ta byen og områdene lenger vest, skriver instituttet.

– Den russiske invasjonen av Ukraina, som hadde som mål å erobre og okkupere hele landet, har blitt en desperat og blodig offensiv for å erobre en enkelt by i øst, samtidig som man forsvarer viktige, men begrensede gevinster i sør og øst.