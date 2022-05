Vladimir Putin vil forsøke å innta Kyiv, skriver avisen Meduza. Her i et video-møte med det russiske sikkerhetsrådet 13. mai.

Tror ikke Russland kan ta Kyiv: − Malt seg inn i et hjørne

Ifølge kildene til den russiske avisen Meduza har ikke Putin gitt opp målet om å innta Kyiv. Russland har verken kapasitet eller kompetansen, mener oberstløytnant.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I starten av krigen var den ukrainske hovedstaden trolig hovedmålet til russerne. De prøvde å innta byen, men i mars måtte de gi opp.

Nederlaget ble beskrevet som en fiasko for Moskva. Siden da har kampene pågått i den østlige delen av Ukraina.

Men Russlands president Vladimir Putin skal likevel ikke ha gitt opp det som var hovedmålet i starten av krigen, ifølge kilder til det uavhengige russiske nettstedet Meduza

– Vi kommer til å ta dem uansett. Mest sannsynlig vil alt være over til høsten, sier en ikke-navngitt kilde til nettstedet.

Men er det sannsynlig?

Oberstløytnant og professor Tormod Heier tror ikke det.

– Det er ikke realistisk. De har ikke kapasitet og ikke militærfaglig kompetanse. Men hvis Ukraina betyr veldig mye for Putin og han trenger en seier for å holde seg til makten, kan det hende han er desperat nok til å angripe på gamlemåten.

IKKE KAPASITET: Oberstløytnant og professor Tormod Heier tror ikke at Russland kan eller vil innta Kyiv.

Gamlemåten innebærer en såkalt utmattelseskrig hvor styrkene sakte, men sikkert må bruke reserver av både materiell og personell.

– Han (Putin) trenger flere soldater. Hvis han skal innta Kyiv så må man gjerne ha et styrkeforhold som er fem ganger større enn forsvareren. Så er spørsmålet om han vil mobilisere enn sånn styrke, det er veldig risikabelt.

– Fastfrosset konfliktlinje

Heier tror heller at Russland vil fortsette å fokusere på regionene Luhansk og Donetsk i øst. Utregninger VG har gjort viser at 94 prosent av Donetsk er under russisk kontroll.

– Vi vil se en fastfrosset konfliktlinje, som vi så etter 2014. Det vil si en stillegående krig, en våpenstillstand hvor det gjøres forsøk i år etter år på fredsforhandlinger, forteller Heier.

Lørdag hevder det russiske forsvarsdepartementet at den strategiske viktige byen Lyman er under russisk kontroll. Byen i Donetsk ligger langs en vei som fører til viktige byer som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Kampene i Lyman har pågått i flere dager og det britiske forsvarsdepartementet har tidligere advart om at Lyman vil gi Russland en fordel i den potensielle neste fasten av offensiven i Donbas.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bruker Russland nå alt de har av tungt skyts og soldater i Donbas, der de ukrainske styrkene «gjør alt» for å slå dem tilbake.

– Vi beskytter landet vårt slik våre nåværende forsvarsressurser tillater. VI gjør også alt for å øke ressursene, sa han.

Lørdag melder det russiske nyhetsbyrået Tass at Putin har skrevet under en ny lov som fjerner den øvrige aldersgrensen for militæret i Russland. Loven ble godkjent av parlamentet i forrige uke, men trer i kraft nå.

1 / 4 FORSVARER KYIV: Ukrainske soldater vokter en av innfartsårene i Kyiv. Byen var hovedmålet til Russland i starten av krigen, men måtte gi opp i mars. forrige neste fullskjerm FORSVARER KYIV: Ukrainske soldater vokter en av innfartsårene i Kyiv. Byen var hovedmålet til Russland i starten av krigen, men måtte gi opp i mars.

Tror atomvåpen avskrekker russerne

Krigen i Ukraina er inne i sin tredje måned. Vesten har inngått kraftige sanksjoner mot Russland og bidratt med militære våpen til Ukraina.

Heier mener det er interessant at Vesten fortsetter med våpenleveranser til Ukraina, til tross for Russlands forsøk på å skremme Vesten dersom de fortsetter.

– Det betyr bare én ting: Vesten er ikke redd for de russiske truslene. Avskrekkingen virker. Vesten har satt opp en troverdig militær avskrekkingsstyrke i sentrale-Europa og Øst-Europa, og det virker mot Putin.

Det betyr at under denne konflikten ligger atomvåpnene til USA og Nato og avskrekker russerne, forklarer Heier.

– USA og Russland holder hverandre i et kjernefysisk jerngrep. Det bidrar til at krigen ikke sprer seg.

Jo mer Putin truer med å straffe Vesten ,Altmen ikke gjør det, desto mindre troverdighet har Russland, ifølge oberstløytnanten.

– Putin har malt seg inn i et hjørne. Hvordan skal han komme ut av Ukraina-krigen med æren i behold?