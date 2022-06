– De ville alltid knekke henne

Hun hadde ikke råd

til å reise til klinikken,

men ble en perfekt

brikke for å endre

USAs abortlover. Nå forteller datteren

den dramatiske

historien om «Jane Roe».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hun passet aldri inn, sier Melissa Mills (57).

Moren hennes var Norma McCorvey. Under pseudonymet Jane Roe saksøkte McCorvey i 1970 delstaten Texas for å få tatt en abort.

Tre år senere falt avgjørelsen i Høyesterett, kjent som Roe mot Wade.

Den sikret abortrettigheter for alle amerikanske kvinner frem til fosterets levedyktighet.

49 år senere – nå i løpet av juni – er det ventet at et nytt sett dommere i Høyesterett setter avgjørelsen til side.

Halvparten av USAs stater vil da forby abort helt eller delvis.

Mennesket i sentrum av USAs abortkonflikt var en opprørsk kraft som kludret til den stadig skarpere konfliktlinjen:

En fattig kvinne som ønsket seg en abort, men endte opp med å forandre USA.

For pro choice-bevegelsen, de som kjempet for abortrettigheter, var hun høylytt, drikkfeldig, uegnet for dressur, med et for rotete liv til å være deres utpekte «Jane Roe».

For pro life-bevegelsen, som hun senere meldte overgang til, var hun homofil.

Så når datteren sier at moren aldri passet inn, snakker hun om begge bevegelsene.

– De ville alltid knekke henne, forandre henne til hva de trengte at hun skulle være for deres sak, sier Mills.

Melissa Mills ble født i 1965, som Norma McCorveys første av til sammen tre døtre.

En dag på tampen av mai i år tar barnesykepleieren og tobarnsmoren imot VG hjemme i forstaden Katy utenfor Houston i Texas, sammen med sin andre ektemann og den ene datteren.

Mills var den eneste av de tre halvsøstrene som har hatt McCorvey i livet sitt, stykkevis og delt frem til abortpioneren sovnet inn i Katy i 2017.

Men det var først da hun var åtte-ni år at hun skjønte at kvinnen hun kun så sporadisk, var moren hennes – og ikke en storesøster.

– Hun ble aldri lenge. Hun dro av gårde for å feste. Behovet for å være der, hadde hun ikke. Jeg så henne gjøre all mulig slags galskap, sier Mills, som tidlig ble adoptert av mormoren sin.

Mills forteller at mormoren var annerledes da hun oppdro sin egen datter, Norma McCorvey: Strengt religiøst innenfor Jehovas vitner, men det hindret ikke alkoholen fra å flyte.

Mormoren til Mills bekreftet også overfor forfatteren Joshua Prager, som ga ut boken The Family Roe i fjor, at hun slo den lesbiske datteren sin.

Før hun var 18 år hadde Norma McCorvey rukket å gifte seg med Mills` far, bli gravid og skille seg.

Mills beskriver sin egen oppvekst med bestemoren og hennes nye mann som god.

– Det var en annen tid, forklarer hun.

Melissa Mills hadde akkurat lagt seg for kvelden 2. mai i år da hun fikk en tekstmelding fra en venn.

Nettstedet Politico hadde publisert et foreløpig utkast av en ny avgjørelse fra Høyesterett.

Utkastet viste et flertall for å skrote Roe mot Wade, noe som i så fall vil føre til at abort vil bli regulert på delstatsnivå i fremtiden.

«Holy crap!» var hennes første reaksjon.

– Det er stort slag, et stort sjokk. Uansett om vi slåss tilbake eller ikke, kommer de til å bestemme dette. Det er fryktelig, sier Mills.

– Det er ikke vanskelig å skjønne hva ditt standpunkt er?

– Ingen skal kunne fortelle en kvinne hva hun kan gjøre og ikke gjøre med kroppen sin når det gjelder reproduksjon. For meg er det galskap at kvinner skal fratas dette valget, svarer hun.

Om Roe mot Wade faller nå, tror hun ikke det er noen vei tilbake.

– Vårt Land er splittet. For meg er det vanskelig å se at vi noen gang vil få tilbake det vi har hatt de siste 50 årene.

I 1969 ble Norma McCorvey gravid for tredje gang.

Etter å ha født Melissa i 1965, hadde hun i mellomtiden gitt bort sitt andre jentebarn til adopsjon.

Denne gangen ville McCorvey ha en abort, men hun hadde ikke råd til å reise fra Texas til noen av delstatene hvor det var lovlig.

Legen hennes sendte henne videre til en adopsjonsadvokat.

Han kjente to andre advokater, som var på jakt etter en kvinne som kunne passe inn som saksøker i et søksmål mot Texas for å forandre abortlovene.

Fem måneder på vei, i 1970, ble Norma McCorvey forvandlet til «Jane Roe», navnet hun signerte under i søksmålet.

– Hun håpet at det ville skje før hun skulle få barnet, og hun var bare 22 år. Men det er mulig hun skjønte at dette ikke kom til å hjelpe henne, sier Mills.

22. januar 1973 falt Roe mot Wade-avgjørelsen.

– Norma visste ikke engang at det hadde gått igjennom i Høyesterett. De ringte henne ikke da det skjedde. De ville ikke at hun skulle være involvert, sier Mills.

Amerikanske kvinnerettigheter og det politiske ordskiftet kom til å bli fundamentalt forandret.

Men Norma McCorvey fikk aldri hjelp til noen abort. Jenta hun fødte i 1970 ble i stedet gitt vekk til adopsjon.

– De brukte henne som en brikke i sitt eget spill for å få rettighetene vedtatt, sier Mills.

Som åtte år gammel var Mills selv helt uvitende om hvilken plass moren inntok i historien da avgjørelsen falt.

Et par år senere gjorde hun koblingen da «tanten» Connie Gonzales, McCorveys lesbiske partner, fortalte henne at moren var en viktig person.

– Jeg dro på forskjellige pro choice-fester med henne. Der så jeg plakatene og T-skjortene. Da skjønte jeg hva det betydde, hvem Jane Roe var, sier hun.

Men mamma bodde i Dallas. Åtte lange timer unna den lille, konservative småbyen Pampa, helt nord i Texas, hvor Melissa vokste opp med bestemoren.

Det første tiåret etter høyesterettsavgjørelsen levde Norma McCorvey i hovedsak et anonymt liv.

Utover 1980-tallet ble hun en mer synlig aktivist i den fortsatte kampen for abortrettigheter.

Hun jobbet frivillig på abortklinikker, gjorde intervjuer og reiste til Washington D.C. for å demonstrere da Roe mot Wade ble utfordret i nye høyesterettssaker.

Den kjente kvinnesaksadvokaten Gloria Allred plasserte henne for en tid i rampelyset.

McCorvey havnet også i kontroverser etter lemfeldig omgang med sannheten, som da hun gikk tilbake på at Roe-graviditeten var resultat av voldtekt – noe som for øvrig aldri hadde vært en del av Høyesteretts saksbehandling i 1973.

Mens Holly Hunter vant pris i rollen som Jane Roe i en film om saken, hadde den virkelige Norma McCorvey tjent til livets opphold blant annet ved å vaske leiligheter, ifølge forfatter Joshua Prager.

– Jeg lever, spiser, ånder og tenker kun på abort, sa hun til Associated Press i 1995.

Men samme år snudde hun brått.

En organisasjon som ville forby abort, flyttet inn rett ved en abortklinikk hun jobbet på.

Hun oppsøkte lederen, predikanten Flip Benham, ba om forbønn, ble en kristen og lot seg døpe.

– Det var som å temme djevelen da han fikk Norma. Hun var en stor fisk og de trodde de skulle vinne abortkampen med henne, sier Mills.

Gjennom intervjuet understreker hun likevel flere ganger at Benham og pro life-bevegelsen var «gode» mot henne, og behandlet henne langt bedre enn pro choice-bevegelsen.

– De fortalte henne hva hun kunne si og gjøre. Hun kunne ikke være homofil, men hun godtok det, fordi de var snille mot henne og lot henne gå ut på scenen, sier Mills.

Overgangen til pro life-bevegelsen ble møtt med skuldertrekk og mistenkeliggjøring hos kvinnesaksforkjemperne, ifølge forfatter Prager.

Det var nemlig et karrierevalg også, mente advokat Gloria Allred.

McCorvey kunne i langt større grad gjøre sin nye kamp til et levebrød.

Benham sørget for ukepenger, en ny biografi ga henne langt mer økonomisk utbytte enn den første og hennes egen organisasjon vokste til en liten bedrift.

– Brukte hun dem tilbake?

– Hun ble betalt for å tale i pro life-bevegelsen. Og jeg klandrer henne ikke. Men for dem ble det sett på som å ta seg til rette fordi hun ville ha en viss sum dollar for å holde en tale. Om det er å bruke dem, ja, så gjorde hun det. Hun fikk betalt for sin tid, svarer datteren.

Den nye Jane Roe gikk uansett inn i abortkampen på motsatt side med minst like stor iver.

– Hun ville hjelpe kvinner, betale regningene deres og hjelpe til med tingene de trengte til barna, hvitevarer og møbler. Hun brukte hele sitt liv på dette. Jeg tror hun prøvde å gjøre opp for seg, sier Mills.

VG møtte Norma McCorvey til intervju i 2005. Da sa hun at hun kjente på stor skyld som følge av sin rolle i USAs aborthistorie.

– Skyldfølelsen gjorde at jeg ble alkoholiker to ganger, sa hun.

I fjor fikk verden vite hvem «Roe-barnet» var: Shelley Lynn Thornton fra Tucson i Arizona.

Hun hadde ingen vakker historie å fortelle om sin biologiske mor til forfatter Joshua Prager, som fant henne. Dette i skarp kontrast til hennes lykkelige oppvekst i adoptivfamilien.

Ved hjelp av den beryktede tabloidavisen National Enquirer hadde McCorvey 1989 begynt å lete etter sitt tredje barn, i håp om publisitet og inntekt, ifølge Prager.

Han påpeker at hun ikke lette etter sitt andre barn – også hun adoptert vekk.

Jakten på «Roe-barnet» gikk ikke som planlagt.

Thornton var først glad for å kunne få vite mer om sitt opphav, men ble sint da hun skjønte at McCorvey samarbeidet med avisen og ønsket full offentlighet rundt deres mulige gjenforening.

Det faktum at hun hadde ønsket å abortere Thornton dirret i utvekslingene mellom dem.

De møttes aldri fysisk. Thornton har ikke angret på det. Hennes advokat opplyste til VG at hun for tiden ikke gjør intervjuer.

De tre halvsøstrene møttes noen ganger i forbindelse med Pragers bokprosjekt, men nå er det lite kontakt.

Gjenforeningen mellom søstrene gikk heller ikke som planlagt.

Mills hadde hatt et forhold til deres felles biologiske mor gjennom hele sitt liv, til forskjell fra de to storesøstrene.

– Det har vært tøft for dem, sier Mills.

Kort tid før hun døde i 2017, kom McCorvey med en sjokkerende bekjennelse i forbindelse med dokumentaren «AKA Jane Roe».

Hun hevdet at hun hadde tatt pro life-bevegelsens penger og bare sagt det hun fikk beskjed om.

– Jeg er en god skuespiller, sa hun til kamera.

Uttalelsene gikk verden rundt som «abortløgnen i hjertet av det religiøse høyre».

Var det sant eller en ny provokasjon for å bli sett og hørt?

– Det var et slag i ansiktet for pro life-folkene, fordi de glemte henne da hun lå for døden. De ville redde sjelen hennes, men de forsvant da hun ble syk, sier Mills i dag.

Hun mener moren ville skade pro life-bevegelsen, men at bekjennelsens substans ikke var sann.

– Hennes pro life-standpunkt var ekte. Hun levde det ut, sier Mills, som altså selv står på den andre siden av debatten.

Begravelsen ble et testament over Norma McCorveys liv på begge sider i den polariserte amerikanske abortkampen.

Profilerte forkjempere og motstandere kom sammen for å minnes hun som en gang bare var en fattig kvinne fra Texas som ønsket abort.

– Selv om hun var sterk, var hun også veldig følsom. Hun var sårbar i sjelen sin, sier Mills.